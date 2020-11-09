Премьер-министр Армении: «война закончилась»

Армения достигла соглашения с Азербайджаном о немедленном прекращении боевых действий, объявил премьер-министр Никол Пашинян в Facebook рано утром 10 ноября по ереванскому времени, назвав условия договора «невыразимо болезненными для меня лично и для нашего народа».

«Я принял это решение на основе глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего с ней знакомы, а также исходя из убежденности, что это наилучшее возможное решение в нынешней ситуации», -- говорится – в заявлении Пашиняна.

Армения на протяжении уже нескольких недель неуклонно теряла территорию. В частности, 8 ноября Азербайджан объявил о возвращении под свой контроль Шуши, города, который азербайджанцы считают своим историческим и культурным центром в Нагорном Карабахе.

В соглашении, которое, как сообщается, подписали Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин, предусматривает охрану российскими миротворцами Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с собственно Арменией, а также вывод Арменией с ряда спорных территорий за пределами Нагорного Карабаха.

(Перевод: «На протяжении нескольких дней прибывали русские. Теперь мы знаем причину».)

В начале 1990-х годов между Арменией и Азербайджаном разгорелась многолетняя война, в результате которой десятки тысяч человек погибли и около 1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома. Между двумя сторонами так и не был подписан мирный договор, и 27 сентября этого года Азербайджан при поддержке Турции развернул военную кампанию с целью возвращения этих территорий. По российским подсчетам, за шесть недель военных действий погибли тысячи человек.

Сразу после капитуляции Пашиняна в Ереване вспыхнули протесты: толпы людей захватили правительственные здания и избили спикера парламента.

(Перевод: «Протестующие берут под свой контроль здание парламента Армении. Не видно ни охранников, ни сил безопасности».)

На этом фоне сразу встал вопрос о будущем демократии в Армении.