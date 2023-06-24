Пригожин заявил об остановке марша на Москву и возвращении в «полевые лагеря»

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил на своем телеграм-канале, что хотя «за сутки мы прошли не доходя 200 километров до Москвы», «сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться» и «понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь, с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря».

Ранее появились сообщения, что президенту Беларуси Александру Лукашенко удалось уговорить Пригожина остановить марш на Москву в обмен на «абсолютно выгодные» условия и «с гарантиями безопасности». Добавляется, что переговоры об этом велись «по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным».

На каких условиях удалось договориться, по неясно. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопросы журналистов лишь ответил, что наемники ЧВК «Вагнер», которые приняли участие в так называемом «марше справедливости» на Москву, не будут преследоваться по закону, остальные смогут подписать контракт с Минобороны. Что касается лично Пригожина, то «уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уйдет в Белоруссию».

ЧВК вывела своих бойцов из Ростова-на-Дону, где, по сообщениям, жители провожали Пригожина и его людей как героев.

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