Приедет ли Путин в Армению?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин встретились в июне в Санкт-Петербурге. С момента прихода к власти Пашинян посетил Россию семь раз, Путин же не нанес ни одного ответного визита. (Фото: kremlin.ru)

Евразийский экономический союз проведет саммит в следующем месяце в Ереване. Обычно подобное мероприятие предполагает приезд президента России Владимира Путина, лидера доминирующей в блоке страны.

Однако до мероприятия осталось меньше трех недель, а приезд Путина остается в Армении предметом лихорадочных догадок и предположений.

Заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян заявил, что будут присутствовать все главы государств ЕАЭС. «Недавно была проведена встреча, и был достигнут консенсус в отношении того, что на этой встрече должны присутствовать главы всех государств-членов, включая Владимира Путина», – сказал он журналистам 5 сентября.

Но Кремль и российское посольство в Ереване не подтвердили эту информацию. Кроме того, мнения, как в проправительственных, так и оппозиционных СМИ, склоняются к тому, что визит – вовсе не решенный вопрос. Оппозиционная газета «Жаманак» процитировала источник, «близкий к российскому посольству», который утверждает, что, несмотря на заявление Кочаряна, решение касательно участия Путина в ереванской встрече еще не принято и что «посольство не готовится к визиту».

Более проправительственный анализ на новостном сайте 1in.am был озаглавлен таким образом: «Кто проиграет, если Путин не приедет?». В статье делается вывод, что сам Путин: «Мероприятие пройдет в Ереване, и если саммит будет бойкотирован, проигравшей стороной будет не Армения, а Россия. В результате «Бархатной революции» у России появилась возможность обрести реального, уникального союзника на Кавказе и, может быть, даже в мире. Поразительно, что в некоторых кругах пытаются разрушить эту возможность».

Политические союзники Пашиняна также не уверены, приедет Путин или нет. Судя по словам Ширака Торосяна, члена парламентского комитета по иностранным делам, альянс Пашиняна «Мой шаг» тоже не знает этого. «Как правило, главы государств принимают участие в саммитах, но это не догма, – заявил он 10 сентября газете «Жоговурд». – Принять участие также может представитель президента. 1 октября увидим».

Отношения России с Арменией осложнились после того, как премьер-министр Никол Пашинян пришел к власти в прошлом году на волне народных протестов. И хотя Пашинян не обещал какого-либо значительного геополитического отрыва от России, а в некоторых случаях даже был более отзывчив к Москве, чем его предшественники, взаимные подозрения сохраняются.

Путин не посещал Армению с 2015 года, когда он присутствовал на мероприятиях, посвященных столетию геноцида армян. Российские чиновники в принципе избегают Армению: на веб-странице Министерства иностранных дел Армении, посвященной отношениям между Россией и Арменией, нет сообщений о визитах высокопоставленных российских официальных лиц с момента смены власти в прошлом году. При этом отсутствует информация об апрельском визите премьер-министра Дмитрия Медведева, вызвавшего раздражение многих армян, у которых сложилось впечатление, что Медведев посмеялся над тем, как Пашинян говорит по-русски.

Между тем, по данным МИД Армении, только Пашинян [в качестве премьер-министра] посетил Россию семь раз.

Хотя взгляды России и Армении расходятся по многим вопросам, в политических кругах высказываются предположения, что отстраненность Путина в настоящий момент связана с делом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Кочарян, политический оппонент Пашиняна, находится за решеткой в ожидании суда по обвинению в насильственном подавлении акций протестов в 2008 году.

Конституционный суд Армении на прошлой неделе постановил освободить Кочаряна до суда, назначенного на 12 сентября, но он оставался под стражей.

Между тем Путин не скрывает своих симпатий к Кочаряну. 31 августа российский лидер написал теплое письмо к 65-летию своего бывшего коллеги: «Своей многолетней государственной деятельностью Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и за рубежом, внесли значительный вклад в развитие современной Армении, в обеспечение безопасности и стабильности в Закавказье. Знаем Вас как настоящего друга России, много сделавшего для укрепления союзнических отношений между нашими государствами. Желаю Вам, уважаемый Роберт Седракович, крепкого здоровья, душевных сил и стойкости».

В своей аналитической статье по этому поводу 1in.am назвал письмо Путина провокацией: «Примечательно, что Путин вносит очередную напряженность в российско-армянских отношениях за месяц до своего ереванского визита. Действительно ли это политический мессидж, что Путин в октябре не прибудет в Ереван для участия в саммите ЕАЭС, или президент России дал понять властям Армении – не иметь больших ожиданий от переговоров с ним, тем более что в них будет обсуждаться также вопрос тарифа газа». (Под Новый год Россия неожиданно объявила, что поднимает цены на газ для Армении).

Ряд армянских СМИ, сочувствующих Кочаряну и дружественных к России, высказывали предположение, что Путин в случае своего приезда в Армению даже намерен навестить Кочаряна в тюрьме.

«Если Владимир Путин хочет навестить Роберта Кочаряна в тюрьме, ему следует быть осторожным, чтобы мы не закрыли за ним дверь», – написал известный активист Даниэль Иоаннисян у себя на Facebook.

Между тем, открыто прозападная оппозиция обвинила Пашиняна и «Мой шаг» в молчании в ответ на запугивания со стороны России. «Когда президент России поздравляет человека, ответственного за свержение конституционного строя, угрожает ли это суверенитету? – задал вопрос оппозиционный депутат Арман Бабаджанян на заседании парламента 10 сентября. – Или когда председатель Конституционного суда встречается с российским послом, а мы не располагаем информацией об этой встрече, это угрожает суверенитету?»

Далее Бабаджанян отметил, что Россия несколько раз отказывалась выдавать бывших высокопоставленных чиновников, которые находятся под следствием в рамках уголовных дел в Армении, и раскритиковал российский правительственный новостной сайт «Sputnik Армения» за антиправительственную пропаганду.