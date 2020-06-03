Приехавшие после распада СССР иммигранты укрепляют еврейскую общину Казахстана

Определяющим фактором жизни евреев в Евразии в постсоветский период была эмиграция в Израиль. Но в Казахстане обратный процесс – въезд в страну – помогает формированию маленькой, но многоликой еврейской общины, усиливая в ней чувство единства и сплоченности.

Хорошие организаторские способности помогли ей справиться с самими различными трудностями, возникавшими с момента обретения Казахстаном независимости в 1991 году, включая пандемию коронавируса. На фоне инициированной властями 12 мая постепенной отмены карантина главный раввин Казахстана Ешая Коген сообщил, что от COVID-19 не умер ни один член еврейской общины.

Солидарность внутри общины помогла минимизировать связанные с коронавирусом риски: при первых признаках пандемии Коген и другие религиозные лидеры приняли превентивные меры – с помощью социальных сетей организовали работу добровольцев по оказанию помощи более уязвимым членам общины, обеспечили регулярную доставку продовольствия пожилым людям и предоставляли другие необходимые услуги. Они также перевели религиозные службы и обучение в онлайн.

«Община сильна, потому что едина», – сказал Коген.

Коген, занимающий пост главного раввина с 1994 года, – один из небольшого числа людей, приехавших в Казахстан после распада СССР и сейчас составляющих костяк еврейской общины страны. Все раввины в стране являются иммигрантами, и все они – члены движения Хабад-Любавич, являющегося отдельным направлением в хасидизме. Центр движения находится в нью-йоркском районе Бруклин.

Коген иммигрировал в Казахстан из Израиля почти 25 лет назад. Другие хабад-любавичи, переехавшие в Казахстан с 1991 года, прибыли из Украины, России, США, Канады и Австралии.

Главный раввин Казахстана Ешая Коген.

В то время как большинство хасидских течений склонны к замкнутости, хабад-любавичи известны тем, что стараются налаживать связи с другими еврейскими конфессиями. У движения имеется сеть самофинансирующихся общественных центров, школ и программ налаживания общественных связей в более чем 75 странах, включая Казахстан. Существует и миссионерское крыло: некоторые хабад-любавичи, известные как эмиссары, переезжают в разные страны мира, чтобы укрепить местные еврейские общины, которые по каким-либо причинам оказались в сложном положении.

Мина Либеров, которой сейчас 30 лет, и ее муж, раввин Саадия Либеров, переехали в Алматы из Бруклина со своими детьми четыре года назад. Раввин Либеров, выросший в Бразилии, где его родители тоже были эмиссарами, привык жить в отдаленных местах с целью развития еврейской общины. Раввин Либеров прошел специальную подготовку и обладает лицензией для убоя животных в соответствии с еврейским канонами, и его навыки были необходимы в Казахстане. Мина Либеров, которая выросла в хабадской семье в бруклинском районе Краун Хайтс, помогает с организацией уроков и прочих мероприятий в алматинской синагоге.

«Цель Хабада – оказывать содействие евреям по всему миру, поэтому мы переезжаем в страны, где есть евреи, чтобы помогать им», – сказала она Eurasianet.org.

По самым достоверным оценкам, число евреев в Казахстане, стране с населением около 18,5 млн, составляет от 3000 до 4000 человек. Главный раввин Коген утверждает, что община «растет». Помимо Алматы существуют приходы в Нур-Султане, Караганде, Костанае, Павлодаре, Оскемене и Шымкенте.

Хотя хабад-любавичи занимают лидирующие позиции, община включает в себя широкий круг еврейских конфессий и этнических групп.

По словам Мины Либеров, пандемия COVID-19 сблизила еврейскую общину с помощью Zoom и других интернет-приложений для общения.

«Мы все вместе молимся, и раввин выступает [онлайн], – сказала она. – Мы стараемся как можно чаще все делать вместе».

Мордехай Морозов, которому сейчас 28 лет, и его жена, Шошана, которой 26, переехали в Шымкент из Краун-Хайтс с тремя детьми в августе прошлого года в качестве эмиссаров. Мордехай – раввин, возглавляющий приход. По словам Шошаны, после их прибытия число посещающих службы евреев выросло. Шымкентская община, численность которой, по ее оценкам, составляет примерно 100 человек, состоит в основном из молодых русскоговорящих семей.

Шошана добавила, что они с мужем ни минуты не сомневались перед переездом в Шымкент. Они оба с самого начала знали, что хотят быть эмиссарами.

«Наша миссия – заботиться о других евреях и делать всех ближе к иудаизму, – сказала она. – Так что, как молодая пара, мы хотели заниматься именно этим».

Многоликость еврейской общины Казахстана является результатом травматичных событий ХХ века. До 1930-х годов в Казахстане проживало относительно немного евреев, и большинство из них были потомками русских военных рекрутов, которые помогли завоевать регион в конце XIX века. Их число начало расти во время сталинского Большого террора конца 1930-х годов, когда тысячи евреев со всего СССР оказались в трудовых лагерях или были иным образом сосланы в Казахстан. Прочие бежали в Центральную Азию, спасаясь от вторжения нацистской армии во время Второй мировой войны.

Среди депортированных той эпохи был Леви Ицхак Шнеерсон, известный раввин из украинского города Екатеринослава (ныне Днепропетровск). Шнеерсон был отцом Менахема Менделя Шнеерсона, седьмого и последнего ребе – духовного лидера движения Хабад-Любавич.

Леви Ицхак Шнеерсон умер в Алматы в 1944 году. Так как многие хабад-любавичи чтят его сына, могила старшего Шнеерсона возле Алматинской синагоги стала местом паломничества.

Всего за несколько месяцев до смерти Леви Ицхака Шнеерсона в Алматы прибыл молодой раввин по имени Гилель Либеров, дальний родственник Саадии Либерова, раввина из Бруклина.

Либеров был де-факто лидером еврейской общины Казахстана после Второй мировой войны после объединения трех алматинских приходов в один на фоне продолжавшейся в конце 1940-х – начале 50-х годов депортации евреев в Казахстан. Он не только руководил религиозными службами, но и, как и его правнучатый племянник Саадия Либеров, был обучен ритуальному убою животных. Поскольку открыто исповедовать свою религию при коммунистическом режиме по большей части было запрещено, Гилель вынужден был хранить еврейские традиции подальше от глаз властей. После смерти Гилеля Либерова в 1982 году еврейская община оставалась без лидера до 1994 года, когда по указанию руководства движения Хабад-Любавичи в Казахстан прибыл раввин Коген.

Кроме хабад-любавичей помощь еврейской общине Казахстана оказывает и Израиль. Небольшое число казахстанских евреев продолжают эмигрировать в Израиль, часто в поисках новых экономических возможностей. Но некоторые остались и сделали карьеру в бизнесе, и теперь фактически служат коммерческим мостом между Израилем и Казахстаном.

Лиат Вексельман, посол Израиля в Казахстане, в конце 2019 года высоко оценил расширение двусторонних торговых связей.

«Израиль считается страной стартапов, и обладает многими передовыми, самыми современными технологиями в областях, которые являются приоритетными для правительства Казахстана, – цитирует Вексельмана издание Jewish News Syndicate. – Нам удалось наладить прочные партнерские отношения».

Раввин Коген подчеркнул, что еврейская община Казахстана поддерживает с правительством Казахстана отношения, основанные на открытости и взаимном уважении. Правительство (в разной степени) защищает конфессии, называемые властями «традиционными», включая ислам (ханафитский мазхаб), русское православие, католицизм, лютеранство и иудаизм. Но уровень терпимости, который казахстанские власти проявляют по отношению к еврейской общине, не распространяется на все конфессии в стране, сказал Феликс Корли, редактор информационной службы Forum 18, специализирующейся на освещении вопросов свободы вероисповедания.

В качестве примера Корли привел Свидетелей Иеговы: данная конфессия не пользуется статусом «традиционной» религии и у ее последователей регулярно возникают проблемы с властями. После принятия в 2011 году новых законов, касающихся религии, Свидетели Иеговы, наряду с прочими конфессиями, известными тем, что они проповедуют и стараются обратить людей в свою религию, стали предметом пристального внимания властей и подверглись преследованиям. По словам Джеррода Лопеса, представителя всемирной штаб-квартиры Свидетелей Иеговы, за последний год в Казахстане было зафиксировано 20 инцидентов, в рамках которых были арестованы 37 Свидетелей.

По словам Корли, казахстанские лидеры проявляют особую терпимость по отношению к евреям.

«Хотя по закону у них не больше прав, чем у остальных, ... на практике они, как правило, не подвергаются преследованиям со стороны государства», – сказал Корли.

Углубление экономических и политических связей между Казахстаном и Израилем является одним из факторов, способствующих терпимости властей. Кроме того, Хабад-Любавич является международной организацией, за спиной которой стоят деньги и инфраструктура, поэтому правительство заинтересовано в сотрудничестве с ней, сказал Корли, уточнив при этом, что еврейская община в Казахстане не занимается прозелитизмом.

Джейсон Мортон, политический аналитик Комиссии США по международной религиозной свободе, встречался с Когеном в мае прошлого года. Он согласен с тем, что правительству выгодно работать с еврейской общиной как с целью наращивания торговли, так и ради укрепления международного имиджа Казахстана.

«На мой взгляд, важным аспектом является то, что Казахстан хочет, чтобы его считали религиозно плюралистическим местом, – сказал Мортон. – Таким образом, защита еврейской общины является частью более широкой пиар-кампании [правительства] с целью позиционирования Казахстана как уникального с точки зрения терпимости места».