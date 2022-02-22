Признание Путиным независимости Донбасса вызывает резонанс на Кавказе

За официальным признанием Россией двух сепаратистских республик на востоке Украины пристально наблюдали — с ужасом, с восторгом или с тихим беспокойством, в зависимости от собственного геополитического положения наблюдателей — на Кавказе, где сосредоточено наибольше на постсоветском пространстве количество непризнанных отделившихся территорий.

Поздним вечером 21 февраля президент России Владимир Путин выступил в Кремле с обращением, в котором объявил об официальном признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Известие об этом вызвало сильный резонанс на Кавказе, где находятся два самопровозглашенных независимых государства, признанные Россией в 2008 году, — Абхазия и Южная Осетия — и еще одно непризнанное, Нагорный Карабах.

В Грузии и отколовшихся от нее республиках, Абхазии и Южной Осетии, положение которых более всего напоминает нынешнее, реакция была самой быстрой и самой сильной.

Грузины по большей части воспользовались этим случаем, чтобы привлечь внимание к своему собственному аналогичному опыту: после войны за Южную Осетию в 2008 году Россия официально признала две де-факто республики, пытаясь помешать сближению Грузии с НАТО.

«Признание Россией украинских территорий — Донецка и Луганска — независимыми государствами представляет собой очередное вопиющее нарушение основополагающих принципов международного права и, по сути, повторяет сценарий военного вторжения России в Цхинвальский регион Грузии в 2008 году с последующим признанием независимости этого региона и Абхазии/Грузии и их оккупацией», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии. («Цхинвальским регионом» некоторые в Грузии называют Южную Осетию. Она и Абхазия откололись от Грузии в ходе гражданских войн 1990-х годов.)

«Признание Россией #Донецка и #Луганска — это очередной шаг, направленный против основополагающих принципов международного права, который, к сожалению, повторяет оккупацию грузинских территорий в 2008 году, — написал в Twitter премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. — Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины».

Признание Россией Абхазии и Южной Осетии привело к усилению российской финансовой и военной помощи этим образованиям, в том числе к укреплению физических границ между ними и основной территорией Грузии.

Однако это признание не стало международным. Примеру России последовала лишь горсточка других государств, ни одно из которых не имеет реальных связей с Кавказом, в том числе Венесуэла, Никарагуа и Науру.

Так же поступили и ДНР и ЛНР, признавшие Абхазию и Южную Осетию в 2015 году. Годом раньше Южная Осетия официально признала их независимость, и до заявления Путина она оставалась единственным государственным образованием, признанным или не признанным на международном уровне, признавшим ДНР и ЛНР.

Именно в Цхинвали новости из Кремля были встречены с энтузиазмом, большим, чем где-либо еще на Кавказе. Правящая там партия организовала ночное исполнение народных танцев и автопробег, участники которого ездили по городу, размахивая флагами обеих де-факто республик.

«Признание Донбасса означает для десятков миллионов людей надежду на лучшее будущее, — сказал де-факто руководитель этого образования Леонид Бибилов. — Так же как признание со стороны России уже 13 лет обеспечивает мир на земле Республики Южная Осетия».

Хотя ДНР и ЛНР признали Абхазию тогда же, когда и Южную Осетию, официальный Сухуми, держащийся от России на несколько большем расстоянии, чем Южная Осетия, не ответил им тем же.

Де-факто руководитель Абхазии Аслан Бжания приветствовал заявление Путина.

«[Мы] уверены, что данное решение будет на длительную перспективу способствовать укреплению архитектуры безопасности в регионе, — сказал Бжания в своем заявлении. — Более того, считаем, что решение о признании Россией республик Донбасса содействует формированию более справедливого и сбалансированного миропорядка, где права малых народов надежно защищены, а международное сообщество слышит и уважает их голос».

Однако никаких сведений о том, собирается ли Абхазия также признать два отколовшихся от Украины государства, пока нет. На момент публикации этого материала де-факто Министерство иностранных дел не ответило на просьбу Eurasianet.org прокомментировать этот вопрос.

У третьего кавказского де-факто государства, Нагорного Карабаха, не столь тесные связи с Россией и украинскими сепаратистскими республиками. Россия — как и остальной мир — не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику, считая ее территорию частью Азербайджана, от которого карабахские армяне откололись при поддержке Армении в ходе войны 1990-х годов. Нагорный Карабах и украинские сепаратистские государства также не признают друг друга. Однако между Нагорным Карабахом и Абхазией и Южной Осетией существует взаимное признание.

С времени войны 2020 года между Арменией и Азербайджаном, в результате которой на оставшейся под контролем НКР части Карабаха были размещены 2000 российских миротворцев, карабахские армяне стали в большей полагаться на Россию, что может внести изменения в расчеты Степанакерта.

Де-факто президент Карабаха Араик Арутюнян приветствовал известие о признании Россией ДНР и ЛНР. «Создание независимого государства и его международное признание становятся жизненно необходимыми, особенно перед лицом экзистенциальных опасностей, и являются самым действенным и цивилизованным средством предотвращения кровопролития и гуманитарной катастрофы», — написал он в сообщении в Facebook.

Однако не было ясно, входит ли в намерения Степанакерта и официальное признание. На момент публикации этого материала де-факто Министерство иностранных дел не ответило на просьбу Eurasianet.org прокомментировать этот вопрос.

В Азербайджане речь идет о более тонких расчетах. В отношениях с Россией бывают взлеты и падения, но в целом Баку старается поддерживать принцип территориальной целостности — тем самым подкрепляя свои притязания на сохранение Карабаха в составе Азербайджана — но подстраивает свою позицию под особенности отношений с конкретными государствами.

В течение последних недель, по мере интенсификации кризиса вокруг Украины, Алиев несколько раз встречался со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Зеленский каждый раз говорил о приверженности Украины принципу территориальной целостности, но Алиев ни разу не ответил ему тем же.

Как часто случается в драматических ситуациях в области международной политики, после заявления Путина официальные лица Азербайджана хранили молчание. Выступление Путина пришлось на день начала визита в Москву президента Ильхама Алиева. Однако ни он сам, ни Министерство иностранных дел страны ничего не сказали о признании ДНР и ЛНР.

Даже на встрече с Путиным днем 22 февраля Алиеву удалось уклониться от обсуждения этой темы. Хотя Путин упоминал о признании, он старался подчеркнуть, что у России нет никаких территориальных претензий ни к одной из других постсоветских республик. «С Украиной другая ситуация, и связано это с тем, что, к сожалению, территория этой страны используется третьими странами для создания угроз в отношении самой Российской Федерации. дало только в этом», — сказал Путин Алиеву. В публичных высказываниях Алиева об Украине вообще ничего не говорилось.

В течение первого дня после заявления Путина Армения также по большей части хранила молчание. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил с Путиным по телефону до того, как тот выступил со своим обращением. Администрация Пашиняна выпустила заявление, в котором говорится, что собеседники «обсудили […] сложившуюся в российско-украинских отношениях ситуацию и вопросы региональной безопасности». В сообщении Кремля говорится, что Путин пригласил Пашиняна в Москву, и тот принял приглашение.