Признания агента проливают свет на российский шпионаж в Грузии

Деятельность Всеволода Осипова в качестве информатора российских спецслужб была разоблачена в прошлом месяце. Он был отправлен в Тбилиси, чтобы следить за многочисленными российскими диссидентами, наводнившими в последнее время столицу Грузии.

Однако он говорит, что внезапная скандальная известность не особенно повлияла на его жизнь и почти не отпугнула его клиентов — в первую очередь тоже выходцев из России, — в популярном винном баре в центре Тбилиси, где он работает сомелье.

«Иногда какой-нибудь посетитель, узнавший меня по новостным сообщениям, может подойти и начать задавать вопросы, но в остальном я не привлекаю большого внимания», — сказал Осипов Eurasianet.org.

В середине июля независимый российский новостной веб-сайт «Медуза» опубликовал детальный материал об Осипове. В нем 20-летний москвич признался, что работал на российскую Федеральную службу безопасности (ФСБ): сперва в Москве, где он сообщал о деятельности партии либертарианского толка, в которой состоял и он сам, а затем в Тбилиси.

Казалось бы, признания юного шпиона, перепечатанные в нескольких других изданиях, должны были наделать много шуму в Грузии, в которой существует острая озабоченность наплывом иммигрантов России. Но на деле их почти никто не заметил.

«Я думал, меня придет допрашивать грузинская полиция, но, кажется, никого это не интересует — разве что, может быть, случайных репортеров», — говорит Осипов с легким оттенком разочарования в голосе.

Однако история Осипова породила всплеск озабоченности в социальных сетях в среде быстро растущей российской общины в Грузии. Грузия начала заполняться российскими приезжими еще в прошлом году, когда Кремль интенсифицировал преследования так называемых «иностранных агентов» в России. Этот поток стал настоящим потопом после начала войны, которую Россия развязала в Украине, когда преследования стали еще жестче, и к числу эмигрантов добавились другие высококвалифицированные специалисты, профессиональная деятельность которых оказалась под угрозой из-за международных санкций против России.

Многие российские диссиденты не чувствуют себя в полной безопасности, даже добравшись до Грузии. Грузинские власти – видимо, боясь рассердить Кремль – отказали во въезде в страну нескольким хорошо известным оппозиционным деятелям. Кое-кто опасается, что правительство Грузии может советоваться с Москвой. История Осипова лишь подтвердила справедливость этих опасений.

В то же время, для многих грузин в этой новости не было ничего удивительного. Многие граждане Грузии выступают против наплыва российских иммигрантов, так как считают, что в потоке «цифровых кочевников», журналистов и диссидентов в страну проникают и некоторые злонамеренные элементы.

В этих предположениях есть доля правды, сказал Осипов во время беседы с Eurasianet.org в одном из популярных ресторанов тбилисского района Сололаки, в котором осели многие молодые либеральные выходцы из России.

Он утверждает, что знает по меньшей мере еще двух человек, рассказавших в социальных сетях, что приехали в Грузию шпионить, и думает, что видел еще несколько таких персонажей. «Тебе не дают информации о других агентах, но если хорошенько приглядеться, их можно узнать», — сказал он.

«Прежде чем я приехал сюда в октябре, у меня был в Москве предотъездный инструктаж, на котором мне сказали ходить в Тбилиси по кафе и ресторанам, в которых бывают русские, — вспоминает Осипов. — Я не должен был задавать вопросов или специально стараться знакомиться с людьми: просто наблюдать и помалкивать. Раз в неделю я должен был сообщать своему координатору о том, какая тут общая обстановка, и удалось ли мне узнать о чем-нибудь важном».

«Но после начала войны я начал замечать некоторых людей, которым не хватало терпения играть вдолгую, — говорит он. — Они появлялись в барах и на вечеринках, заводили разговоры и сразу просили добавить их в групповые чаты и группы в социальных сетях. Некоторые сильно напивались и засвечивались — по крайней мере, мне это было видно. Я смотрел на них и думал: дилетанты».

Поскольку Осипов тоже был в некотором роде новичком — его завербовали только в прошлом году, — внимательный наблюдатель мог разоблачить и его. Задолго до его публичного признания один сильно пьяный русский подошел к нему в баре и сказал заплетающимся языком, что знает, кто он такой на самом деле.

Осипов был студентом юридического факультета и активистом немногочисленной Либертарианской партии России (ЛПР). В прошлом году он был арестован за участие в московской демонстрации в поддержку находящегося в заключении лидера российской оппозиции Алексей Навального. Угрожая тюремным заключением, его заставили стать информатором в ЛПР и еще одной оппозиционной группировке, говорит он, добавляя, что многие молодые люди оказываются на крючке у ФСБ именно таким образом.

После удовлетворительного с точки зрения кураторов выполнения первого, пробного задания ему доверили задание покрупнее — поехать в Грузию. «Мне дали на полтора месяца на расходы 214 000 рублей [около 3550 долларов], — говорит Осипов. — В декабре я должен был вернуться в Москву: я думаю, они меня все еще проверяли».

В особенности Осипову поручили следить за двумя людьми: добровольно уехавшим в эмиграцию председателем ЛПР Ярославом Конвеем и менеджером проектов оппозиционной группировки Free Russia Foundation Антоном Михальчуком. По приезде, как говорит Осипов, он сразу пошел к этим двоим и прямо сказал им, что завербован ФСБ. Он говорит, что с самого начала пытался предупредить руководство ЛПР, но до приезда в Грузию не смог добиться личной встречи с его членами.

Он предложил отсылать спецслужбам ложную информацию, чтобы сбить их со следа, но его собеседники, по-видимому, ему не доверяли и распространили среди своих товарищей информацию о том, что в их рядах находится доносчик, говорит Осипов. Вскоре эти слухи дошли и до подруги Осипова, которая заведует в Тбилиси маленьким баром. Она прямо спросила его, работает ли он на ФСБ. «Я сказал “да”, так как понял, что она наверняка слышала об этом от людей, которым я доверял», — говорит он.

Осипов продолжал отсылать отчеты в Москву и убедил своих кураторов продлить его пребывание в Грузии. «Я полюбил город, мне нравилось тут жить, так что я старался задержаться здесь как можно дольше, причем на деньги ФСБ», — говорит он. Даже сами его кураторы, по-видимому, заинтересовались возможностью проведения отпуска в Грузии: помимо основной работы, говорит он, они просили его собирать информацию о приятных барах и интересных достопримечательностях.

После начала российского вторжения в Украину кураторов не пришлось долго уговаривать оставить Осипова в Грузии на еще больший срок.

«Сюда приезжало столько народу, что им нужно было еще больше наблюдателей», — говорит Осипов.

Как говорит Осипов, война возмутила его, и в марте он перестал отвечать своим кураторам. В июне он поговорил с «Медузой»; журналисты проверили его утверждения на соответствие фактам, нашли его кураторов и опубликовали их личные данные, а также поговорили с активистами, за которыми Осипов должен был следить. «Медуза» также опубликовала скриншоты переписки Осипова с его руководителями из ФСБ.

И все же у многих выходцев из России, находящихся в Грузии, эта история вызвала некоторые вопросы. Кое-кого удивило, что Осипов решился водить за нос грозные российские спецслужбы, хотя другие списывают это на его молодость. Осипов говорит, что его действительно беспокоит возможность мести со стороны ФСБ, особенно с учетом того, что его мать осталась в Москве, но о самом себе он не особенно тревожится.

«Не думаю, что я так важен, чтобы они приехали сюда меня ловить, — говорит он. — К тому же я всегда могу перебраться куда-нибудь еще».