Призывы к Грузии открыть второй фронт против России не находят отклика

После начала военного вторжения в Украину в адрес Грузии неоднократно поступали призывы воспользоваться ситуацией и открыть «второй фронт» против России, чтобы военным путем вернуть отколовшиеся от нее Абхазию и Южную Осетию.

Но, несмотря на глубокую неприязнь, которую многие грузины испытывают к России из-за того, что они называют «оккупацией» этих регионов, желание развязать новую войну с целью вернуть контроль над ними невелико.

Грузины все еще травмированы войнами 1990-х и 2008 годов за эти территории, и мало кто из них хочет повторить этот опыт. Многие также считают, что, совершив нападение, они могут подорвать усилия, направленные на интеграцию с Западом, и что, в отличие от Украины, они вряд ли получат широкую поддержку своих международных партнеров в этой войне. Кроме того, нападение, скорее всего, отвернет нынешнее население регионов от Грузии, а также сложно спрогнозировать, как в этом случае поступит Россия, пусть и ослабленная войной в Украине.

«Насколько Грузия готова к такому сценарию?» – задался вопросом в интервью Eurasianet.org директор аналитического центра «Грузинский институт политики» Корнелий Какачия. Нежелание прибегать к силе «является продолжением политики, которую Грузия проводила на протяжении многих лет».

Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией в ходе войн в начале 1990-х годов, а после очередной войны с Россией в 2008 году Москва укрепила свои позиции на этих территориях, официально признав их независимость и оказывая им серьезную военную и финансовую помощь.

С 2008 года Грузия сохраняет приверженность мирному урегулированию конфликта, разрабатывая государственную стратегию, исключающую военное решение, и в целом избегая конфронтации по вопросам, связанным с безопасностью, включая продолжающееся укрепление де-факто границ и регулярные задержания грузин на линии разграничения.

Пытаясь вызвать сочувствие международного сообщества к тому, что он называет «российской оккупацией» территорий, Тбилиси параллельно предпринимает различные меры, направленные на примирение с отчужденными общинами и укрепление их доверия. Обязательства по мирному урегулированию конфликта были включены в Соглашение об ассоциации Грузии с ЕС, которое приобрело новое значение в связи с официальной подачей заявки на членство страны в блоке на фоне вторжения России в Украину.

«Сегодня для всех очевидно, что агрессивными действиями невозможно заручиться поддержкой международного сообщества», – сказал Какачия. По его словам, широкая международная поддержка Украины объясняется тем, что российское вторжение туда было неспровоцированным, в отличие от более сложной ситуации вокруг отделившихся регионов Грузии. Будучи маленькой страной, Грузии «просто не позволительно совершить еще одну ошибку».

Этот подход пользуется широкой поддержкой общественности: опрос, проведенный среди молодежи в 2021 году, показал, что 95 процентов респондентов поддерживают переговоры по урегулированию конфликтов, а не применение силы.

И его же придерживаются все политические силы Грузии от правящей партии «Грузинская мечта», которая последовательно стремится избегать конфронтации с Москвой, до оппозиции, которая в целом более воинственно настроена, но, тем не менее, воздерживается от призывов к военным действиям.

Президент Саломе Зурабишвили, которая в последнее время занимает относительно независимую позицию, критикуя правящую партию за пассивность в отношении Украины, тем не менее выступила против призывов к войне с Россией.

Украина «также хотела бы получить от Грузии оружие и убедить Грузию открыть второй фронт, [но] это все невозможно. Поэтому я считаю, что власти реально оценивают то, что может сделать Грузия на данном этапе», – сказала Зурабишвили в интервью Deutsche Welle в начале мая, отвечая на вопрос об уровне поддержки Киеву со стороны Тбилиси. «Мы должны соблюдать осторожность, поскольку у нас не так много возможностей, и никто не окажет такую же поддержку Грузии», – отметила она.

Но и после всего этого в адрес Грузии по-прежнему звучат призывы к более решительным действиям, особенно со стороны Украины, но также и со стороны некоторых европейцев и американцев. Они утверждают, что сейчас, когда часть войск с отколовшихся территорий переброшена в Украину, а завязшая там российская армия в целом ослаблена, наступил идеальный момент как для того, чтобы осложнить положение российских войск в Украине, так и для того, чтобы отвоевать территории.

«Это историческая возможность вернуть Абхазию и Южную Осетию, ведь там не осталось российских войск, все они были выведены», – сказал «Голосу Америки» 26 апреля Алексей Арестович, советник президента Украины Владимира Зеленского. (Неясно, откуда у него информация о выводе российских войск; хотя известно, что некоторые войска из Южной Осетии были переброшены в Украину; никакой публичной информации об их количестве не поступало).

Представители «Грузинской мечты» обвинили политическую оппозицию, возглавляемую партией экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», в организации этих призывов в рамках более крупного заговора с целью ввязать Грузию в войну.

Однако Саакашвили также выступил против войны в Грузии, назвав обвинения «Грузинской мечты» «наглостью» и заметив, что он не может поддерживать идею войны, когда двое его детей живут в Грузии.

Даже верный помощник Саакашвили Ника Гварамия, за которым закрепилась репутация оппозиционера, не боящегося делать резкие и прямые заявления, выступил против призывов Киева присоединиться к войне.

«Это уже слишком», – написал Гварамия в марте в ответ на озвученный ранее призыв другого высокопоставленного украинского чиновника и сравнил подобные призывы с просьбой «внести вклад собственными трупами».

Но все же со стороны некоторых грузин звучали призывы к военным действиям, особенно в первые дни войны. Но они не получили распространения, и остальные граждане пытались подавить эти настроения.

«В то время, когда грузинское общество выражает твердую поддержку Украине, население Абхазии и Южной Осетии испытывает беспокойство по поводу укоренившейся идеи о том, что Грузия попытается восстановить свою территориальную целостность силой, – написала группа грузин, участвующих в миротворческих инициативах, в открытом письме в адрес правительства, призывая его предоставить публичные гарантии жителям отколовшихся территорий. – Хотя Тбилиси неоднократно давал гарантии неприменения силы на самом высоком уровне, Сухуми и Цхинвали неизменно скептически относятся к таким заверениям. Особенно сейчас, когда призывы агрессивно настроенных групп, провокаторов и безответственных политиков раздувают пламя в СМИ и социальных сетях».

Примерно через неделю после публикации письма председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сделал заявление, которое может расцениваться как гарантия. Нападение на регионы привело бы «не только к войне между грузинской армией и российскими оккупационными силами, но и к войне между грузинами и абхазами, грузинами и осетинами», – сказал Кобахидзе 28 марта. Подобный шаг стал бы «непростительным преступлением» в истории страны, добавил он.