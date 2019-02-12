Пришествие армянского крокодила

Армении есть что предложить туристам. Захватывающие природные пейзажи? Полно! Древняя история? Сколько хочешь! Интересная культура? С избытком! Не хватает разве только крокодилов, но и это упущение скоро исправят.

Местный предприниматель Хачатур Саргсян сообщил, что намерен открыть в стране крокодиловую ферму. Он уверен, что ферма, которая будет частью развлекательного парка, станет популярным местом для детей, а также привлечет туристов со всего региона. «Такого нет во всем регионе», – сказал Саргсян журналистам.

По его словам, он нашел для парка отличное место: 25 гектаров земли в селении Даштаван примерно в 17 километрах к юго-западу от Еревана. Саргсян добавил, что жители и местные власти полностью поддерживают идею.

Парк назовут «Апшак» («чудо» или «диво»). Наряду с крокодилами здесь будут и более привычные представители фауны, включая гусей, кур и уток. Также здесь построят игровую площадку для собак и бассейн с волнами.

Саргсян все тщательно подсчитал. По его словам, каждое крокодилье яйцо обойдется в $400. Он надеется окупить расходы за счет продажи билетов, а позже также крокодиловой кожи. «Мы привезем их из племенной фермы, работаем с 3-4 разными племенными фермами в Танзании, Кении, Уганде и Замбии», – сказал он.

Хотя бизнесмен заручился поддержкой властей, полностью избежать бюрократических проблем не удалось. Так как крокодилов раньше в Армению не завозили, возник вопрос, к какой категории импортных товаров они относятся. В конечном счете решили, что сами крокодилы подпадают под категорию «живые животные», в их яйца – «птицы». По словам ученых, во многом крокодилы родственны птицам.

Армения долго отставала от своих соседей Грузии и Азербайджана в сфере развития туризма. Заклятый враг Азербайджан тратит потоки нефтедолларов на экстравагантные международные мероприятия вроде «Евровидения» и «Формулы 1». Грузия привлекает туристов своими горными пейзажами, морскими курортами и (теперь уже спорным) статусом самой многообещающей демократической страны на Кавказе.

Но в последнее время Армения активизировалась на этом направлении и начала теснить соседей. Произошедшие в прошлом году политические перемены превратили страну в самое динамично развивающееся место в регионе. Армения активно инвестирует в сферу высоких технологий, а также является обладателем самой длинной на планете пассажирской канатной дороги. Крокодилы станут ягодкой на верхушке торта.

Но есть у проекта открытия крокодиловой фермы и противники (а как же без них). Экологи утверждают, что Саргсян не провел должный анализ влияния проекта на окружающую среду, без которого, как сказали в местной неправительственной организации «Гражданский голос», занимающейся защитой природы, «программа несет множество рисков». Например, создание водного резервуара для крокодилов потребует значительных затрат воды, которая и без того в дефиците в этом засушливом районе.

Прочие и вовсе боятся, что крокодилы могут улизнуть из парка и устроить переполох похлестче сюжета фильма «Парк юрского периода». «Как крокодилы впишутся в нашу экосистему» – задалась вопросом эколог Карине Данелян в беседе с Армянской службой «Голоса Америки».

На фоне таких разговоров начинаешь понимать старую шутку из популярной серии абсурдных анекдотов:

– Знаешь, почему у крокодила глаза красные?

– Нет. Почему?

– Чтобы маскироваться под помидоры.