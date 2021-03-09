Проазербайджанская американка призывает Армению закрыть АЭС

Известный американский журнал опубликовал колонку «скрытого лоббиста» Азербайджана, в которой автор призвала заклятого врага этой страны – Армению – избавиться от крупного источника электроэнергии.

Издание «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of Atomic Scientists) не упомянуло в опубликованной на его страницах статье от 5 марта под авторством Бренды Шаффер (Brenda Shaffer) о наличии у автора хорошо задокументированных финансовых связей с Азербайджаном. В статье Шаффер призывает Армению закрыть свою единственную атомную электростанцию – построенную еще при СССР Мецаморскую АЭС неподалеку от Еревана. Региональные СМИ повторили ее аргументы, подчеркивая престижность издания, но проигнорировав конфликт интересов.

Шаффер пользуется дурной славой среди следящих за событиями на Кавказе аналитиков, которых интригует и расстраивает то, как Баку за нефтедоллары покупает похвалы и влияние за рубежом. Будучи старшим советником «ястребиного» Фонда защиты демократий (Foundation for Defense of Democracies) и старшим научным сотрудником Атлантического совета (Atlantic Council), она выступала в защиту послужного списка Азербайджана в сфере прав человека и в поддержку смены режима в соседнем Иране.

В 2015 году Центр исследования коррупции и организованной преступности назвал Шаффер «скрытым лоббистом» Азербайджана. Годом ранее газета «Нью-Йорк таймс» подверглась критике за публикацию статьи Шаффер об армяно-азербайджанском конфликте без упоминания ее связей с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR.

Шаффер впервые публикуется в «Бюллетене ученых-атомщиков» – некоммерческой структуре, основанной вскоре после Второй мировой войны с целью обеспечить «общественность, политиков и ученых информацией, необходимой для уменьшения антропогенных угроз нашему существованию».

Несомненно, существует много причин для беспокойства по поводу Мецаморской АЭС, которая была сдана в эксплуатацию в 1976 году. Она находится в сейсмически активном районе, и опасения по поводу угрозы с ее стороны звучали уже не раз. В частности, закрыть АЭС призывали Армению иностранные миссии. Но Россия, мировой лидер по экспорту ядерных технологий, настаивает на продолжении работы станции. В 2014 году Москва согласилась предоставить Еревану ссуду в размере 270 миллионов долларов на модернизацию АЭС, которая позволила бы продлить срок ее эксплуатации до 2026 года, но по сообщениям, в прошлом году Армения отказалась от этих денег.

Во время боевых действий прошлым летом азербайджанский чиновник упомянул, что, если Армения атакует гражданскую инфраструктуру Азербайджана, в ответ тот может подвергнуть бомбардировке АЭС, устроив армянам «масштабную катастрофу».

Один из аргументов Шаффера в пользу закрытия АЭС состоит в том, что «Армения экспортирует более половины производимой Мецамором электроэнергии в соседний Иран. Если прекратить этот экспорт, то оставшиеся внутренние потребности можно было бы удовлетворить за счет строительства еще одной тепловой электростанции».

В свете того, какие жесткие позиции она занимала в прошлом, сложно сказать, являются ли ее слова призывом к обеспечению ядерной безопасности или очередной попыткой дестабилизировать Тегеран.