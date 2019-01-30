Проблемы Закавказья запечатлели в камне

Кадр из репортажа грузинского телеканала «Маэстро» об открытии памятника гражданину Грузии армянского происхождения, погибшему во время нагорно-карабахского конфликта в 1990-х годах. Азербайджан усиленно возражал против установки бюста.

Когда в грузинском селе Бугашени, расположенном в регионе Самцхе-Джавахети, большую часть населения которого составляют армяне, торжественно открыли памятник уроженцу села Михаилу Авагяну, мало кто в остальной части Грузии обратил на это внимание. Но в соседнем Азербайджане это событие освещалось в главных выпусках новостей.

Авагян, родившийся в Грузии этнический армянин, погиб в начале 1990-х годов, сражаясь на армянской стороне в конфликте с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Для армян он – герой войны, для азербайджанцев – военный преступник, а для грузин теперь – головная боль.

Карабахский конфликт, самый кровавый в новейшей истории Южного Кавказа, оставил незаживающие раны с обеих сторон, и породил ожесточенную и неослабевающую вражду. Но, несмотря на то, что в Грузии проживают значительные диаспоры этнических армян и азербайджанцев, страна осталась в стороне от этой войны, т.к. в смутные 1990-е была занята собственными войнами с сепаратистами.

Но на Кавказе, где никто не доволен нынешними границами и у каждой страны могут найтись претензии ко всем соседям, любой дипломатический промах может вызвать взрыв. На этот раз в заведомо проигрышной ситуации оказался Тбилиси, на который обрушился гнев Азербайджана.

Баку потребовал у посла Грузии в Азербайджане объяснений, а посол Азербайджана в Грузии направил Тбилиси ноту протеста. Памятник «не добавит сердечности отношениям между Азербайджаном и Грузией», сказал депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков. Он добавил, что Тбилиси должен заявить о своей позиции по поводу памятника, а это значит, что Грузии придется выбирать, на чью сторону встать в армяно-азербайджанском противостоянии.

Особое раздражение азербайджанской стороны вызвало то, что памятник Авагяну был открыт 20 января, в одну из самых важных и священных для Азербайджана дат. В этот день в 1990 году, после нескольких дней погромов армян в Баку, советские войска жестоко расправились с выступлениями граждан, убив более 200 человек. Сегодня в Азербайджане эта дата отмечается как «Черный январь».

Также недовольство Азербайджана вызвало то, что, по сообщениям, Авагян принимал участие в одном из самых кровавых эпизодов войны – убийстве нескольких сотен азербайджанских мирных жителей в Ходжалы. «Палачу Ходжалы воздвигли памятник в Грузии», гласит один из заголовков в азербайджанской прессе.

Тбилиси попытался дистанцироваться от памятника, заявив, что тот был местной инициативой. Судя по всему, бюст был воздвигнут на деньги родственника Авагяна, Гагика Авагяна. Некоторые местные СМИ сообщили, что в помещении местной школы давно уже стоит еще один бюст Авагяна.

Но многих в Азербайджане ответ Грузии не удовлетворил. Азербайджанское информационное агентство Haqqin.az опубликовало статью, в которой указывалось на то, что в церемонии открытия памятника приняли участие два депутата от правящей партии «Грузинская мечта», а также посол Армении в Тбилиси. «И будет ли правительство Грузии столь же толерантно, если, например, в регионе Борчалы, где компактно проживают азербайджанцы, будет установлен памятник азербайджанца – героя карабахской войны?» – задается в материале риторический вопрос.

Некоторые грузинские наблюдатели обвинили центральные власти в том, что те не уделяют Самцхе-Джавахети достаточного внимания, что поставило страну в затруднительное положение, из которого невозможно будет выйти без потерь. Снос памятника ради умиротворения Азербайджана, крупнейшего инвестора и поставщика энергии в Грузию, вряд ли возможен, так как это разозлит другого соседа, Армению, а также живущих в Самцхе-Джавахети этнических армян.

«В нашей власти царят бардак, хаос и невежество, – сказал изданию Jamnews профессор Института общественных дел (GIPA) Торнике Шарашенидзе. – Власти не смогли или не захотели разобраться, к каким последствиям могло привести открытие этого памятника».

Грузинские официальные лица, как в Министерстве иностранных дел, так и в парламенте, повторяют рефрен о том, что Азербайджан является «стратегическим партнером» и что между Тбилиси и Баку «не существует тем, по которым у нас не было бы коммуникации на любом уровне», сообщает Jamnews.

Судя по потоку претензий к Грузии со стороны контролируемых правительством Азербайджана СМИ, Тбилиси предстоит много таких разговоров на самых разных уровнях.