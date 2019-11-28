Проблемы Туркменистана видны из космоса

Покойный туркменский диктатор Сапармурат Ниязов настолько боялся внешнего культурного влияния, что в 2001 году своим указом запретил оперу.

19 ноября состоялось «триумфальное возвращение» искусства в Ашгабат – здесь состоялась совместная итало-туркменская постановка оперы Руджеро Леонкавалло «Паяцы» XIX века. В актерском составе было много туркменских исполнителей, в том числе баритон Аман Аманов, сыгравший ту же роль, что и почти 19 лет назад, в последней опере, которую видел Ашгабат.

Однако было бы опрометчиво делать вывод, что Туркменистан начал открываться миру.

Еще один полезный источник информации, как утверждается, перестал быть доступным для пользователей интернета. Расположенный в Амстердаме сайт Turkmen.news сообщил, что в этом месяце была заблокирована бесплатная онлайн-энциклопедия Википедия. По словам источников новостного сайта, блокировка последовала после того, как недавно в русскоязычной версии появилась дополнительная информация о президенте Гурбангулы Бердымухамедове. Свежие факты в разделе «Личность и взгляды» в значительной степени основаны на опубликованной Викиликс депеше Госдепартамента США от 2009 года, в которой Бердымухамедов был охарактеризован как «тщеславный, подозрительный, недоверчивый, привередливый, очень консервативный, лживый, «хороший актер» и злопамятный».

На самом деле, даже странно, что Википедию заблокировали только сейчас. Как сообщил Комитет по защите журналистов в опубликованном в сентябре материале о 10 странах мира с самой жесткой цензурой, среди которых Туркменистан занял третье место после Эритреи и Северной Кореи, правительство не просто блокирует веб-сайты, но и «запрещает использование VPN и прочих анонимайзеров».

Туркменистан, стремясь установить вокруг себя цифровой брандмауэр, в 2015 году заказал французской фирме Thales Alenia Space строительство и запуск спутника, который должен был обеспечивать страну телекоммуникационной связью. Спутник под названием TurkmenAlem 52°E был запущен с большой помпой на борту корабля Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска.

На прошлой неделе Байрамгельди Овезов, который с октября занимает должность заместителя премьер-министра по вопросам транспорта, связи и промышленности, объявил о планах по строительству еще одного туркменского спутника. Как передали СМИ с рабочего совещания Овезова, будущий аппарат будет использоваться для наблюдения за поверхностью Земли. Пока неизвестно, кому поручат строительство и запуск нового спутника.

Этот спутник определенно может принести реальную пользу, если использовать его в заявленных целях.

В докладе, опубликованном 22 ноября монреальской компанией GHGSat Inc, которая занимается выявлением парниковых газов с помощью спутниковых технологий, сообщается об обнаружении «аномально больших и постоянных источников метана» вблизи нефтегазового месторождения Корпедже на западе Туркменистана. Иными словами, это гигантская утечка. GHGSat Inc не знает точных причин этого пагубного для окружающей среды выброса, по примерным оценкам «эквивалентного выхлопным газам миллиона автомобилей», но она предполагает, что дело может быть в неисправности клапана трубопровода.

Неизвестно, знает ли Бердымухамедов об обнаруженных утечках, о которых туркменское правительство было проинформировано, но даже без этих удручающих новостей у него было достаточно оснований, чтобы вызвать чиновников, отвечающих за нефть и газ, на ковер.

Хотя Бердымухамедов, как правило, получает радужные отчеты о выполненных производственных планах, как сообщило государственное информационное агентство TDH, на рабочем совещании 19 ноября президент заявил, что «в последние годы эффективность добычи в углеводородной отрасли снизилась». Он посетовал на то, что на международные рынки поставляется недостаточно нефтепродуктов, слабо ведется работа по привлечению иностранных инвестиций в каспийские месторождения, а современные технологии, предназначенные для увеличения добычи сырья, применяются неэффективно.

По его словам, за первые 10 месяцев текущего года государственная нефтяная компания Turkmennebit выполнила только 88,7% своего плана. А газовый госконцерн Turkmengaz за тот же период обеспечил лишь 94,6% прогнозируемого объема добычи природного газа.

Бердымухамедов снова говорил о жизненно важном значении газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и потребовал ускорить работу по завершению туркменского участка 1800-километрового маршрута. Те, кто следил за реализацией этой инициативы, находятся в замешательстве, не зная, что и думать. В какой-то момент Ашгабат заявил, что уже начал строительство своей 214-километровой части в 2015 году. В феврале 2018 года глава туркменской компании, возглавляющей весь проект, даже сообщил, что работа завершена.

Ситуация усугубляется тем, что Пакистан, похоже, намерен добиваться снижения цены на газ, который он будет покупать через ТАПИ, если трубопровод вообще будет построен. Расположенная в Карачи ежедневная газета Business Recorder со ссылкой на свои «хорошо информированные источники» сообщила, что правительство Пакистана хочет пересмотреть условия соглашения о поставках газа, подписанного в 2012 году между Turkmengaz и пакистанской Inter State Gas Systems Limited. Согласно этому документу, Пакистан должен был получать 1,3 млрд кубических футов в день, при этом стоимость не раскрывается. Исламабад, судя по всему, утверждает, что сегодня цены на газ стали более конкурентоспособными, чем в момент заключения соглашения.

Очередным свидетельством того, что Бердымухамедов, по всей видимости, успешно преодолевает свое нежелание совершать зарубежные поездки, стал планируемый на 28 ноября визит в соседний Узбекистан. Туркменский лидер собирается встретиться со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, чтобы обсудить вопросы торговли, экономики и транспорта. Для развития этих и других направлений, представляющих обоюдный интерес, была создана совместная туркмено-узбекская межправительственная комиссия. Если это признак того, что Ашгабат начал осознавать экономические издержки своей добровольной изоляции (что весьма сомнительно), то о тех или иных подвижках можно будет судить по первым региональным инициативам.

Но вернемся к Туркменистану. В последнее время власти беспокоит проблема избыточного веса стражей порядка. Радио «Азатлык» (туркменская служба RFE/RL) сообщило, что сотрудники Министерства внутренних дел, проходящие переаттестацию, были предупреждены о том, что их вес не должен превышать 100 килограммов. Полицейским Ашгабата, а также Марыйского и Лебапского велаятов (областей), превысившим установленный лимит, якобы дали время до 25 декабря на избавление от лишнего веса, в противном случае им грозит увольнение. «Азатлык» со ссылкой на свои источники уточнил, что эти меры связаны с тем, что глава МВД «не любит пузатых полицейских».