Прогулка по забытым библиотекам Армении

В городской библиотеке Дилижана, что на севере Армении, темно и холодно. И сыро. И протекает крыша, в результате чего Асмик Акопян вынуждена накрывать книги полиэтиленовой пленкой.

Эта библиотека – не исключение.

В библиотеках по всей Армении часто нет света, отопления, действующих туалетов или даже современных книг. После обретения страной независимости на фоне развала СССР в 1991 году о них практически забыли. Война, экономические трудности и разрушительное землетрясение вытеснили учреждения культуры и образования в Армении из списка приоритетных направлений для государственного финансирования.

В советской Армении функционировало более 1300 общественных библиотек. Сейчас, по оценке библиотекарей, трехмиллионное население независимой Армении обслуживают всего около 200 библиотек.

Но после произошедшей в апреле 2018 года бескровной революции, закончившейся свержением проворовавшегося правительства, появилась надежда, что страна пойдет по новому пути, и это коснется в том числе и библиотек.

Ремонт в библиотеке селения Ханджян начался семь лет назад. Но из-за конфликта со старейшиной села она осталась без отопления и освещения.

Эта электрическая плита является единственным источником тепла в общественной библиотеке Майисяна. Единственный работающий здесь библиотекарь, 63-летняя Соня Давитян, отказывается брать отпуск летом, потому что хочет, чтобы дети могли приходиться в библиотеку во время летних каникул.

64-летняя Рипсиме Григорян работает в библиотеке Лукашина уже 35 лет, причем последние 13 в качестве ее единственного сотрудника. Примерно два-три раза в год она получает новые книги из областной библиотеки.

Городская библиотека Дилижана обслуживает более 5000 жителей города и соседних деревень. Здание находится в плачевном состоянии. Над рабочим столом библиотекаря Мэри Ананян висит портрет Серик Давтян, ученого и историка XX века, родившейся в Дилижане.

Библиотека Дилижана переехала в это здание в 1980-х годах. Полиэтиленовая пленка помогает защитить книги от капающей с потолка воды во время дождей и таяния снега.

Библиотека выживает за счет пожертвований – не деньгами, а бывшими в употреблении книгами. Самые потрепанные сдают в макулатуру, а на вырученные деньги покупают более новые книги.

На полках в Армавирской областной библиотеке мало места, и работники начали складывать некоторые из 114 427 томов из коллекции библиотеки в мешки, где они недоступны для посетителей.

Газетный архив в городской библиотеке Дилижана.

Национальная библиотека Армении была основана в 1832 году как подразделение Ереванской мужской гимназии. Сегодня здесь хранится более 6,5 млн. томов.

Студенты регулярно посещают читальные залы Национальной библиотеки Армении.

В большинстве библиотек Армении до сих пор можно ознакомиться с работами Владимира Ленина, в том числе в общественной библиотеке села Гай. Библиотекарь Джавахир Епремян проработал здесь 40 лет. В последний раз библиотека получала новые книги 20 лет назад.