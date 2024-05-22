Путин безуспешно обхаживал Си Цзиньпина, пока в России отмечали укрепление торговли с террористами

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Российская пропаганда, не жалея сил, отработала визит Владимира Путина в гости к Си Цзиньпину. СМИ пестрели цитатами лидеров РФ и КНР, далекоидущими выводами о светлом будущем китайско-российской «дружбы» и рассказами об испугавшемся Западе, который «занервничал», увидев, как Путин и Си «правят миром». Однако на деле результаты турне в Поднебесную, куда хозяин Кремля прихватил почти все российское правительство и ряд крупных бизнесменов, оказались весьма скромными, а ключевые задачи, стоявшие перед делегацией, – нерешенными. Китайский «хан» снова не дал добро на строительство столь необходимой «вассалу» трубы «Северный поток-2» и не пообещал быстрых решений с зависшими платежами российских импортеров в банках КНР. Зато Поднебесная согласилась открыть свой рынок для российского топинамбура, что, наверное, важно, но мелковато для «правителей мира». Отношения с другими странами Востока у Москвы за последние недели также развивались с переменным успехом, обнажая больше проблем, чем предлагая решений.

Визит платежом не красен

Государственный визит Путина в Китай 16-17 мая стал отличным поводом для российской пропаганды восхититься национальным лидером и «дружбой» РФ и КНР, а также порассуждать об «испуганном» Западе. Например, газета «Известия» заявила, что визит в Поднебесную «был наполнены глубоким символизмом», Си Цзиньпин называл Путина «другом», а стороны заключали «многообещающие соглашения». «Комсомольская правда» разглядела на переговорах «многие сигналы, символические знаки и скрытые смыслы». Гостелеканал «Вести» сообщил о «важном деле» – «Китай значительно приоткрывает свой рынок для российских товаров». А НТВ сделал подборку надерганных из западной прессы цитат, из которых следовало, что «Путин и Си правят миром».

На деле поездка главы РФ, в которую он взял почти все руководство России, прошла не так мощно. Из подписанных 11 документов значительная часть отвечала сугубо идеологическим задачам, например, заявление «об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами» или документы об усилении сотрудничества между пропагандистскими СМИ двух государств. Но были, конечно, и ориентированные на практику договоренности. Так, Москва и Пекин подписали «Единую концепцию развития острова Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао)», который, кстати, на внутренних китайских картах уже обозначается как полностью принадлежащий КНР. Кроме того, хедлайнером соглашений стали документы о поставках в Поднебесную российского топинамбура и говяжьих субпродуктов, включая хрящи и желудки...

Такие договоренности для «безграничного партнерства» выглядели настолько малоубедительно, что пропаганде пришлось даже поддержать подобное расширение торгово-экономических связей специальными статьями, объясняющими интерес к российскому топинамбуру у китайцев. В Липецкой области успели даже отчитаться о готовности в кратчайшие сроки завалить топинамбуром китайские прилавки. А губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев так впечатлился грядущим прорывом в торговле сельхозтоварами, что предложил главе провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин построить в Екатеринбурге завод по производству микроэлектроники и промышленной автоматизации, взамен получив свердловское мясо и молоко.

Однако проблема была в том, что вряд ли ради говяжьих хрящей, «земляной груши» и перспектив свердловского молока Путин брал с собой в Китай десант из чиновников, среди которых были ответственные за энергетику и даже глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Одной из главных грез российского лидера после начала полномасштабной войны против Украины остается подписание с КНР новых контрактов на поставки газа и соглашения о строительстве трубопровода «Сила-Сибири-2», ведь из-за потери европейского рынка «национальное достояние» «Газпром» терпит большие убытки, а кроме как на Китай и надеяться не на кого. Однако очередной визит, как отметило издание The Moscow Times, «обставленный с помпой… снова завершился без ключевого решения, которого много лет ждут в Кремле». Товарищ Си опять не внял мольбам Кремля дать добро на новую трубу и вообще старался поменьше упоминать российский газ во время переговоров. Шутка ли – итоговое заявление для прессы и то обошлось без отсылок к «голубому топливу».

Впрочем, на эту сделку Путин не может уговорить Си с 2015 года, так что вряд ли кто-то удивился очередному провалу. Зато тот факт, что нацлидер не смог решить проблему с платежами, хотя российский бизнес возлагал на главу РФ большие надежды в этом вопросе, ставил под серьезное сомнение способности Путина урегулировать срочные вопросы. Китайские банки уже несколько месяцев блокируют транзакции от российских предпринимателей, из-за чего зависают до 80% платежей. По итогам поездки в Поднебесную хозяин Кремля лишь заявил журналистам, что «вопросы, касающиеся расчетов, обсуждаются на уровне участников экономической деятельности», а решения «возможны» и даже «есть». Однако пообещать скорое устранение проблемы Путин не смог. Вместо этого он предложил «понять мотивы поведения крупных финансовых учреждений», ведь «никто не хочет нести какие-то потери».

Так или иначе, по мнению экспертов, реальные итоги визита российской делегации в Китай – это «лесть Путина и партнерство неравных», отметило «Агентство». А одним из самых неловких моментов визита стали проблемы, возникшие у бывшего министра обороны и нынешнего секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, которого, как обратил внимание специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, не хотели пускать в китайский парламент, поскольку охрана не была уверена, что ему туда вообще можно. В итоге, прежде чем Шойгу все-таки разрешили присоединиться к заседанию, ему пришлось мяться у входа и пропускать вперед «не меньше десяти коллег по цеху».

И ладно бы пострадал один Шойгу. Китайцы нелюбезно обошлись и с министром финансов Антоном Силуановым, которому не хватило места в машинах для делегации, и он был вынужден ехать на встречу, где обсуждалась проблема банковских платежей, на автобусе с журналистами. Учитывая внимание китайцев к деталям, вряд ли это была просто оплошность. Даже странно, что российская пропаганда, видящая всюду тайные сигналы, ничего здесь не углядела.

Довольствоваться малым

Тем временем есть и другие индикаторы, сигнализирующие, что в китайско-российских отношениях не все гладко. Так, газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что КНР потеряла интерес к современным образцам российских вооружений, хотя долгое время Поднебесная была одним из главных клиентов военно-промышленного комплекса РФ. Теперь же на фоне войны против Украины и западных санкций именно Россия все больше попадает в зависимость от китайских военных технологий, а не наоборот.

Кроме того, как написала газета «Ведомости» 17 мая (под конец визита Путина), изучив статистику Минэнерго, основные покупатели российского угля резко снизили его импорт в январе-марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. За I квартал текущего года экспорт в Индию обрушился более чем вдвое, в Турцию – почти вдвое, а в КНР – на 16%.

Есть, правда, у Кремля и повод для радости. После нескольких месяцев трудностей с поставками нефти в Индию из-за американских санкций, страны, кажется, приспособились к ограничениям. По данным агентства Reuters, импорт «черного золота» из РФ в Индию в апреле вырос до девятимесячного максимума, а доля России на местном нефтяном рынке увеличилась с 32% в марте до 38% в апреле.

Помимо этого, наконец-то решилась, правда, несколько печальным для Кремля образом, проблема зависших в Индии миллиардов рупий за проданную в прошлые два года российскую нефть, которые Москва безуспешно пыталась вытащить. Еще в феврале 2024 года РФ не оставляла надеж пустить на что-то полезное индийскую валюту, эквивалент которой достигал $40 млрд, – предлагалось даже покупать на нее местные бананы.

Однако каждый из сценариев решения проблемы, который Москва предлагала Нью-Дели, из раза в раз проваливался. В итоге в мае 2024 года стало известно, что все попытки Кремля спасти нефтедоллары потерпели фиаско. Индийские власти так и не разрешили вывести деньги и вынудили Россию инвестировать всю выручку в индийскую экономику, позволив ей покупать ценные бумаги на местном рынке акций, а также вкладываться в крупные инвестиционные проекты. Как заявил источник Hindustan Times, «большая часть рупий, накопленных в Индии, использована, и это больше не проблема». Издание отметило, что Индия в 2023-2024 финансовом году закупила у РФ товаров на $55,6 млрд, из которых примерно $46 млрд оказались платой за российскую нефть. Другими словами, стараниями Путина вышла очень выгодная – для Индии – сделка.

Зато радостную весть сообщил руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. Россия после прихода к власти в Афганистане террористической организации «Талибан» резко нарастила товарооборот с этой страной. Если в 2022 году взаимная торговля составляла всего $170 млн, то в 2023-м страны пробили планку в $1 млрд. Хабибуллин отметил, что раньше столь тесному сотрудничеству Москвы и Кабула мешали американцы, но с тех пор, как США вывели свой контингент из Афганистана, Кремлю удалось очень быстро поладить с террористами и взвинтить товарооборот на 500%. Правда, вице-премьер РФ Алексей Оверчук уверяет, что взаимная торговля между странами за 2023 год составила не $1 млрд, а $560 млн. Тем не менее замглавы правительства все равно видит впереди сплошные перспективы, ведь, по его словам, власти РФ планируют завалить российские прилавки сельхозпродукцией из Афганистана, а значит, и товарооборот снова подрастет.

Возможно, страна в скором времени узнает и сенсационные новости о бурном усилении сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Ведь, как поведал 18 мая пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, Путин вовсю готовится нанести визит диктатору КНДР Ким Чен Ыну.