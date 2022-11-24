Путин приехал в Армению на фоне расцвета антироссийских настроений

Визит президента России Владимира Путина в Ереван пришелся на самую низшую точку армяно-российских отношений: армяне в значительной степени утратили веру в своего традиционного союзника.

Днем 23 ноября Путин прибыл на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), военно-политического союза, вызывающего сейчас особенное раздражение армян, которые считают, что он должен был защитить их от целой серии нападений со стороны Азербайджана, но не сделал этого.

Это первый визит российского руководителя в Ереван с 2019 года, а с тех пор изменилось очень многое. Никто не ожидает повторения самого памятного момента той поездки: дружеского селфи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на котором в кадр попал не только Путин, но и некоторые другие редко соглашающиеся на селфи мировые лидеры.

В 2019 году острее всего стоял вопрос о том, не поведет ли Пашинян — пришедший к власти годом раньше в результате уличных протестов и считавшийся политиком прозападного толка — Армению в новом геополитическом направлении. Этого не случилось, и Пашинян с Путиным научились приспосабливаться друг к другу.

Ситуация изменилась в сентябре, когда Азербайджан начал наносить удары по территории Армении, а возглавляемая Россией ОДКБ практически никак на это не отреагировала. По мнению многих армян этим была нарушена Статья 4 Договора, обязывающая его участников приходить на помощь друг другу в случае нападения на одного из них.

Пашинян неоднократно обвинял ОДКБ в бездействии; в обращении к парламенту от 16 ноября премьер-министр сказал, что ожидает услышать на саммите позицию ОДКБ по армяно-азербайджанскому конфликту. «Думаю, что на основе этого будут формироваться отношение граждан Армении к ОДКБ и будущее наших отношений с ОДКБ», — сказал он.

Тем временем появляется множество признаков ухудшения двусторонних отношений. Сразу после сентябрьских атак российские государственные СМИ стали проявлять подчеркнуто скептическое отношение к Армении, а Армения объявила персоной нон-грата по меньшей мере одного выступающего против Пашиняна официального представителя России.

Перед саммитом несколько сотен армянских граждан и других людей протестовали как против бездействия ОДКБ, так и против войны, которую Россия ведет в Украине.

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Путин — не единственный непопулярный гость, прибывший на саммит 23–24 ноября. Туда же приехал и его белорусский коллега Александр Лукашенко. Лукашенко давно симпатизирует Азербайджану, а в последнее время укрепил свою дурную репутацию, назвав президента Азербайджана Ильхама Алиева «нашим человеком» и пригрозив, что если Армения вскоре не подпишет мирное соглашение с Азербайджаном, ей же «будет хуже».

Другие участники ОДКБ — а в эту организацию входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан — занимают по отношению к армяно-азербайджанскому конфликту в лучшем случае нейтральные позиции. За несколько дней до начала саммита Алиев похвалялся, что у Азербайджана в ОДКБ больше «друзей», чем у Армении.

Многие армяне согласны с этим утверждением: во время прошедшей 23 ноября демонстрации протеста на ереванской площади Свободы политический аналитик и член оппозиционной партии «За республику» Рубен Мехрабян сказал собравшимся: «Алиев хвастался, что у Азербайджана больше друзей в ОДКБ, чем у Армении. Алиев ошибается: у Армении в ОДКБ друзей нет и быть не может».

На саммите присутствовали главы государство всех стран-членов ОДКБ, а также несколько других высокопоставленных российских чиновников, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Никто не связывал с саммитом больших ожиданий по части того, что ОДКБ может предложить Армении, хотя армяне по-прежнему надеются, что в условиях сохраняющейся напряженности на азербайджанской границе эта организация может в какой-то мере помочь в сдерживании будущих атак Азербайджана.

После того, как Евросоюз отправил в Армению небольшую наблюдательную миссию, ОДКБ подняла вопрос об отправке своей собственной миссии. Эта идея так и не реализовалась, но некоторые наблюдатели считают, что она может обсуждаться на ереванском саммите.

Наблюдательная миссия ОДКБ «могла бы стать подавляющим механизмом, по меньшей мере до какой-то степени позволяющим избежать войны», сказал Eurasianet.org аналитик Беньямин Погосян. Даже если России безразлично, будет ли подписано мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, «войны Россия тоже не хочет, потому что это создало бы проблемы с Азербайджаном и Турцией, — сказал он. — В то же время они могли бы показать всему миру, что ОДКБ — не совсем бесполезная организация».

Но, хотя многие армяне призывали свою страну выйти из ОДКБ, этого, вероятно, не случится.

«Большинство политических сил — правящая партия, парламентская оппозиция и значительная часть внепарламентской оппозиции — поддерживают сохранение отношений с Россией и признают ее доминанту в международных отношениях, — сказал в интервью новостному сайту «Кавказский узел» политолог Андриас Гукасян, возглавляющий «Конструктивную партию Армении». — Есть небольшое число внепарламентских партий, которые выступают за разрыв отношений с Россией. Однако практически все эти партии сотрудничают с Николом Пашиняном». Как утверждает Гукасян, их критика ОДКБ помогает усилить позицию Пашиняна на переговорах с другими лидерами ОДКБ, позволяя ему «“доказывать”, к каким опасным непредсказуемым последствиям может привести разрыв отношений».