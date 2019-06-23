Путин распорядился вывезти российских туристов из Грузии

Россия приостанавливает рейсы в Грузию и просит российские турагентства больше не организовывать туры в эту страну. Данный шаг был предпринят в ответ на массовые антироссийские протесты в Тбилиси.

Вечером 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому «с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии», а российским турагенствам «рекомендуется» воздержаться от организации туров в это закавказское государство. Российским властям предписывается «принять меры по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Грузии».

Заместитель премьер-министра Максим Акимов заявил, что «находящимся в Грузии соотечественникам рекомендовано вернуться в Россию до 8 июля».

Официальное название указа – «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий», но в нем не уточняется, о каких «преступных» и «противоправных» действиях идет речь.

Тем временем ситуация в Тбилиси остается напряженной с тех пор, как 20 июня по местному телевидению показали российского депутата, сидевшего в кресле спикера грузинского парламента. Вечером того же дня начались массовые акции протеста, в результате которых свыше 300 человек были арестованы, а 240 граждан оказались в больнице с травмами. Полиция применила в отношении участников акций слезоточивый газ и резиновые пули.

Россия активно поддерживает Абхазию и Южную Осетию, которые большая часть мира (кроме РФ) признает частью Грузии. Москва также держит в каждой из этих территорий многотысячный военный контингент, и российские солдаты отгораживают их от остальной части Грузии колючей проволокой. На этом фоне символизм появления российского депутата в грузинском парламенте вызвал ярость многих жителей Грузии, что привело к беспрецедентным протестам.

Между тем россияне вносят значительный вклад в переживаемый Грузией в последние годы туристический бум. В Тбилиси повсеместно можно встретить говорящих по-русски гостей столицы, и хотя власти систематически удаляют оставшиеся с советских времен указатели на русском языке на улицах, в метро и в других общественных местах, надписи на русском часто весьма нередки в ресторанах, барах и других заведениях, занимающихся обслуживанием туристов.

Согласно официальной статистике, хотя число российских туристов с 2011 года значительно выросло, их доля в общем числе приезжающих в Грузию гостей продолжает оставаться скромной. Поэтому неясно, насколько эффективным будет удар Кремля по этому сектору.

Хотя российское присутствие в Абхазии и Южной Осетии продолжает оставаться незаживающей раной, после прихода к власти «Грузинской мечты» (ГМ) степень напряженности в отношениях между Тбилиси и Москвой значительно снизилась. ГМ пришла к власти, обещая придерживаться менее конфронтационного подхода к связям с Москвой, чем «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили.

При «Грузинской мечте» власти продолжили курс на евроатлантическую интеграцию, включая членство в НАТО и Евросоюзе. Но оставались подозрения, что ГМ слишком лояльно относится к России, и появление российского депутата стало последней каплей.

За последние два дня уровень антироссийских настроений в Грузии значительно возрос: фотография участницы демонстрации с транспарантом «Fuck Russia» («На х…й Россию») стала вирусной, а один модный тбилисский ресторан ввел своего рода политический тест для своих потенциальных посетителей, впуская только признающих Россию оккупантом.

Тем временем российские СМИ – страстно выискивающие любые проявления русофобии по всему миру – схватились за такую возможность. «Как же волнительно наблюдать за грузинской демократией по-вашингтонски – с ее резиновыми пулями и газом – прямо из логова кровавой диктатуры, где слезоточивый газ на протестах не применяли уже лет дцать», – написала в своем Telegram-канале директор RT Маргарита Симонян.

«Эта вакханалия радикальных политических сил Грузии, которые делают все возможное, чтобы помешать нормализации двусторонних отношений между Грузией и Россией», – заявил замглавы МИД РФ статс-секретарь Григорий Карасин «Интерфаксу». Между двумя странами нет дипломатических отношений. Карасин добавил при этом, что Москва продолжит стараться нормализировать двусторонние связи, несмотря на «подобного рода выступления и истеричные заявления».