Путин снова подтвердил данные о полумиллионных потерях российской армии

Сколькие из стоявших за Путиным еще живы и здоровы? Российский лидер уже второй раз за две недели подтвердил данные западных разведок о колоссальных потерях российской армии. (Фото: kremlin.ru)

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

США ввели жесткие санкции против Мосбиржи, фактически отрезав Россию от долларовой системы и превратив рубль в полуконвертируемую валюту. Эксперты считают, что по экономике РФ был нанесен серьезный удар, за который гражданам стоит поблагодарить развязанную главой государства войну против Украины. Тем временем социально-экономическая ситуация в стране продолжает деградировать: инфляция устремляется ввысь, качество товаров на внутреннем рынке ухудшается, а Москве за агрессию в отношении соседнего государства еще и официально выставили счет, превышающий по сумме рекордный федеральный бюджет-2024.

Однако отказываться от оккупационных планов Путин не собирается, второй раз за две недели признаваясь, сам того не осознавая, в катастрофических потерях российской армии на фронте.

Додедолларизировались

Путин неоднократно заявлял, что считает «неизбежным» процесс дедолларизации, и призывал к скорейшей «необратимой дедолларизации» в рамках клуба БРИКС. В итоге США исполнили кремлевскую мечту и ввели санкции против Мосбиржи и отвечающего за валютные торги Национального клирингового центра (НЦК). Как отметило издание РБК, «внесение в этот список фактически означает изоляцию от долларовой системы, в том числе остановку торгов долларом». Правда, вслед за долларом Мосбиржа отменила торги и в евро. Торги юанем на площадке продолжились, однако, учитывая нежелание КНР подставляться из-за Путина, то, как подчеркивают эксперты, эта опция сохраняется лишь «возможно, пока».

Так или иначе, безболезненно пройти новые санкции России не удастся. В частности, о грядущих последствиях рассказал Telegram-канал Faridaily.

Во-первых, Центробанку станет сложнее рассчитывать курс рубля. Если раньше он определялся на основании биржевых торгов, то теперь регулятору приходится собирать информацию о курсах у банков для определения официального. При этом у банков появляется больше возможностей для манипулирования курсом в целях получения наибольшей выгоды на обменных операциях. Во-вторых, усложнятся операции с долларами и евро для бизнеса, который и без того вынужден преодолевать серьезные трудности на пути взаимодействия с внешними игроками. В-третьих, неподсанкционные банки в РФ, скорее всего, «поднимут и без того немалые комиссии за перевод денег за рубеж». При этом Faridaily допускает, что существенного ослабления рубля не случится, поскольку покупать доллары и евро в России стало сложнее, что, наоборот, может укрепить нацвалюту. Тем не менее, подчеркивает канал, «в целом новые санкции США усиливают изоляцию России от мировой финансовой системы и сближают ее с Ираном, где есть несколько курсов национальной валюты».

The Bell также предупреждал о том, что теперь выводить валюту из России станет дорого – «из-за курса, из-за комиссии, из-за рисков», а компаниям экспортерам станет сложно продавать валюту по выгодному курсу. «Фактически, это еще один шаг от конвертируемого рубля», – заключило профильное издание.

В целом прогнозы уже сбываются. ЦБ 13 июня первые установил курс рубля по новой методике, и российская валюта в первый же день после новых санкций укрепилась. Официально курс на 14 июня составил 88 рублей 21 копейку за доллар. При этом некоторые банки еще 12 июня в день объявления санкций начали резко взвинчивать стоимость доллара, которая доходила до 120 рублей за «американца».

В любом случае полноценно прочувствовать последствия санкций еще только предстоит, но, как подчеркнул ранее работавший в России финансист в разговоре с «Медузой», «возвращаемся в “лихие девяностые”».

Но доллары пригодятся

Тем не менее доллары России, видимо, еще понадобятся, если ее руководство когда-нибудь захочет выйти из международной изоляции. Страны G7, куда входя США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония, официально выставили Москве счет за войну против Украины – $486 млрд. В заявлении лидеров «семерки» отмечается: «Россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за причиненный Украине ущерб».

Такую сумму G7 взяла из оценки Всемирного банка. При этом за последний год объем средств, необходимых для восстановления страдающей от путинского вторжения страны, увеличился на $75 млрд. Исходя из предложенного на днях Путиным «мирного плана» урегулирования конфликта, который в международном сообществе и Киеве сочли за предложение о капитуляции, воевать хозяин Кремля собирается еще долго, а значит, и цена вопроса для последующих поколений россиян будет возрастать.

Если бы глава РФ решил прекратить оккупацию соседа сегодня и согласился бы на требования G7, которые помогут России перестать быть изгоем, то стране пришлось бы выплатить Украине сумму, превышающую годовой федеральный бюджет 2024 года – рекордный за всю историю – более чем на $80 млрд по текущему курсу рубля.

Правда, чем дольше идет война, тем сильнее в России деградирует социально-экономическая ситуация. Как отметил The Bell, в мае инфляция в РФ с сезонной корректировкой разогналась до 10% в пересчете на год. По разным оценкам, рост стоимости товаров и услуг в последний месяц весны составил от 9,9% до 11%. При этом официальным цифрам – 8,3% инфляции в годовом выражении без корректировки – не верят даже некоторые представители политической элиты России. Так, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил телеканалу RTVI, что «у людей денег нет», а виной всему непомерный рост цен. «Ну, умножайте официальные (цифры) на 2,5 и не ошибетесь», – сказал депутат, отвечая на вопрос, сколько сейчас составляет реальная инфляция в РФ.

Правда, если в России что-то дорожает, то это вовсе не значит, что повышается качество этого товара или услуги. Например, российские высшие учебные заведения (вузы) продолжают падение в мировых рейтингах после начала путинской войны против Украины, а больше половины абитуриентов и их родителей, согласно исследованию сентября 2023 года, считают качество получаемых в университетах и институтах знаний «средним». Это не мешает российским вузам резко поднимать цены на образование: стоимость программ на 2024/2025 учебный год подскочила на 20%. В частности, серьезно ценник повысили в МФТИ, МГИМО, НИУ ВШЭ. Другими словами, россиянам предлагают образование сомнительного качества за большие деньги. «Важные истории» подсчитали, что большинству россиян нужно копить деньги 3,5 года, чтобы оплатить один год обучения в вузе.

Впрочем, эта проблема актуальна не только для рынка образования. Как сообщила газета «Коммерсантъ», 60% россиян жалуются на плохое качество товаров, которые заменили ушедшие из РФ зарубежные бренды. По сравнению с осенью 2023 года это на 16% больше – тогда об ухудшении качества продукции говорили 44% населения.

Война забирает все

Тем не менее в приоритетах Кремля ничего не меняется: Путина по-прежнему интересует, прежде всего, война. Несмотря на ухудшающуюся социально-экономическую ситуацию, власти продолжают тратить большие деньги на сопровождение геополитических планов главы государства. Так, Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) выделил 5,5 млн рублей фонду газеты «Аргументы и Факты» на мультимедийный проект «Воины против демонов», посвященный детям, оказавшимся среди заложников в одном из самых кровавых терактов в истории России – в Беслане в 2004 году, заметило «Агентство». Проблема в том, что Кремль решил использовать эту трагедию в целях пропаганды войны против Украины. Проект расскажет о детях Беслана, ставших участниками путинской агрессии, и проведет параллели между современным вторжением в соседнюю страну и терактом в Северной Осетии.

Деньги, которые будут потрачены на это предприятие, возможно, и не такие большие, однако циничность попытки оправдать нынешние убийства гибелью детей двадцатилетней давности перекрывает, пожалуй, любые траты. Между тем Карачаево-Черкесия, будучи одним из беднейших регионов РФ, в 13 раз повысила выплаты мужчинам, желающим подписать контракт с армией для отправки на войну. Ранее в регионе делали добровольцам единоразовую выплату в 100 тыс. рублей, теперь 1 млн 300 тыс.

Тем временем Путин, неделю назад признав сотни тысяч потерь российской оккупационной армии на украинских фронтах, снова пустился в откровения. По его словам, в зоне «специальной военной операции» у РФ сейчас находятся «почти 700 тыс. человек». Простая арифметика позволяет примерно посчитать, сколько военных за два года агрессии потеряла российская армия.

Так, 24 февраля 2022 года Россия начала вторжение силами примерно 200 тыс. военных. Затем осенью 2022-го на фронт в рамках «частичной мобилизации» забрали только официально около 320 тыс. человек, а в декабре 2023-го власти сообщали, что с начала того года путинскую армию пополнили полмиллиона контрактников. 3 апреля 2024-го Минобороны РФ сообщило, что с начала текущего года армию пополнили 100 тыс. контрактников, а ежедневно в пункты отбора приходили по 1700 человек. Таким образом, даже примерные вычисления, без учета загнанных на войну жителей «ДНР», «ЛНР» и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей Украины, а также «вагнеровцев», в агрессии Кремля против соседней страны поучаствовали не менее 1 млн 200 тыс. человек. И если поверить Путину, что сегодня в зоне боевых действий находятся 700 тыс. военных, то куда делись 500 тыс. – вопрос риторический. Удивительно, но эта цифра, выведенная из слов хозяина Кремля, совпадает с оценками британской и французской разведок, согласно которым, по состоянию на май, потери российской армии составили 500 тыс. человек убитыми и ранеными.

На этом фоне в России продолжаются безрезультатные протесты жен мобилизованных, которые предложили отправить на фронт детей российских чиновников и пропагандистов. Например, сыновей пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, сына зампреда Совбеза и любителя ядерной бомбы Дмитрия Медведева, детей актера Ивана Охлобыстина, детей певца Олега Газманова и детей пропагандиста Владимира Соловьева.

Впрочем, Путин вряд ли услышит призывы жен и матерей, ведь все его мысли заняты войной и обидами на Запад, который, как в седьмой раз с начала года пожаловался хозяина Кремля, его «кинул».