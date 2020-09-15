Радость и возмущение: власть и оппозиция испытали схожие чувства после выборов в России

11-13 сентября в 39 регионах России прошли выборы разного уровня. И если на губернаторских кандидаты от действующей власти показали уверенный результат, то голосования в местные парламенты оказались довольно успешными для оппозиции. При этом наблюдатели заявили о беспрецедентном числе нарушений, а власти в ответ обвинили их в провокациях.

Что показали итоги

Во всех 18 регионах, где жители избирали главу субъекта, победили действующие губернаторы. В большинстве случаев (10) победители набрали более 75% голосов. Надежды на то, что хотя бы в Иркутской области кандидат от КПРФ навяжет борьбу фавориту, не оправдались: ставленник Кремля Игорь Кобзев получил более 60% голосов.

«Это показало: тот кредит доверия, что врио или действующий губернатор получает от президента, при правильно подобранных соперниках или с помощью муниципального фильтра и срежиссированной драматургии избирательной кампании на самом деле отвечает всем запросам, — сказал Eurasianet.org политолог Константин Лукин. — Хабаровский кейс (двухмесячные протесты против ареста губернатора Хабаровского края от ЛДПР Сергея Фургала, — прим.ред) остался локальным и не повлиял на голосование по всей стране».

Однако чем ниже уровень выборов, тем больше было сюрпризов. Так, в заксобрания регионов прошли сразу три партии-дебютанта, при том «Новые люди» бизнесмена Алексея Нечаева получила мандаты во всех четырех субъектах, где партия выдвигалась.

«Где-то они отобрали голоса у “Справедливой России”, а где-то — у “Единой России”. Это требует тщательного анализа” — отметил Лукин и добавил, что выводы из этой ситуации помогут партиям подготовиться к выборам в Госдуму 2021 года — прошедшую кампанию политологи считают репетицией к ним.

А вот на муниципальном уровне оппозиции удалось и вовсе серьезно подвинуть партию власти. Например, на выборах в горсовет Новосибирска «Единая Россия» получила только 22 места из 50 (в предыдущем созыве — 33 из 40). В Томске кандидаты от системной оппозиции и самовыдвиженцы выиграли 26 мандатов из 37.

В обоих городах в местные думы прошли представители штабов оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас находится в немецкой клинике после отравления. Непосредственно перед этим событием Навальный посетил Новосибирск и Томск.

Получилось ли «умное голосование»?

Одной из главных интриг прошедшего голосования было то, как проявит себя тактика «умного голосования», придуманная штабом Навального. Его суть в том, чтобы предложить избирателям не распылять протестные голоса между несколькими кандидатами, а согласованно поддержать самого сильного противника «Единой России». Желающим принять участие в «умном голосовании» предлагали оставить организаторам адрес электронной почты и адрес. Перед выборами им присылали рекомендацию, за кого голосовать на их избирательных участках.

В штабе Навального заявили об успехе технологии «умного голосования». Так, в Тамбове по одномандатным округам из 17 из 18 мест получили оппоненты «Единой России», из них 16 — те, кого поддержали организаторы «умного голосования». Правда, связь между поддержкой штаба Навального и победой кандидата не очевидна. Например, коммунист-победитель голосования в парламент Новосибирской области в одном из округов отрицает, что именно «умное голосование» помогло ему получить мандат. Той же позиции придерживается его «коллега» из ЛДПР, выигравший округ в Томске.

Были ли выборы честными?

В движении «Голос» (занимается независимым наблюдением за выборами) заявили, что «выборы прошли при наихудшем нормативно-правовом регулировании избирательного процесса за последние 25 лет». 13 сентября в организацию поступило 605 сообщений о возможных нарушениях, а за предыдущие два дня — 1699.

Трехдневный формат выборов в России применили впервые (если не считать недельного голосования за поправки в Конституцию). Такая схема дала избиркомам больше возможностей для фальсификаций, утверждают в «Голосе»: «Наблюдатели фиксировали незаконное вскрытие сейф-пакетов с бюллетенями, уже имеющими отметки избирателей, выдачу бюллетеней избирателям без проставления ими подписи, выдачу бюллетеней за других лиц, голосование под принуждением и вбросы бюллетеней».

Также в организации отметили, что наблюдатели и члены штабов оппозиционных кандидатов оказались под административным и даже силовым давлением с рукоприкладством. О нарушениях заявляли и сами кандидаты.

В свою очередь председатель Центризбиркома Элла Памфилова возмутилась «беспрецедентным по масштабам хамством, грубостью и агрессией со стороны определенного числа наблюдателей». По ее мнению, комиссии «сделали все возможное, чтобы наблюдателям создать максимально доброжелательную атмосферу».

Памфилова считает, что избирательная кампания 2020 года стала лучшей с начала работы нынешнего состава ЦИК в 2016 году. Это указывает на то, что многодневный формат голосования, скорее всего, используют и на следующих, более важных выборах — в Госдуму.