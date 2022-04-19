Развитие торговли в ЦА больше сдерживают законы, а не инфраструктура

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Чего хватает сейчас в Кыргызстане и Казахстане, так это сожалений о вступлении в возглавляемый Россией торговый альянс — Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Ожидается, что ужесточение западных санкций против российской экономики приведет к резкому падению спроса на товары из Центральной Азии.

Теперь членам ЕАЭС, связавшим свою судьбу с Россией, приходится срочно искать новые рынки — и устранять невидимые торговые барьеры.

Аналитические исследования торгового потенциала часто сосредотачиваются на физической инфраструктуре — автомобильных дорогах, железнодорожном сообщении и т. п. Но страны ЕАЭС может утянуть на дно вслед за Россией другое — то, что специалисты по торговле называют «инфраструктурой качества» (Quality Infrastructure, QI). QI — это юридические и регулирующие стандарты, в том числе анализы и сертификаты, позволяющие двум торговым партнерам соглашаться, что яблоко — это яблоко, а свеча зажигания — это именно свеча зажигания.

В 2015 году, когда был сформирован ЕАЭС, обещавший обеспечить свободное движение товаров, рабочей силы и капитала, его члены — Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения — приняли новые нормативы, регулирующие практически всё: от минералов, которые могут содержаться в минеральной воде, до ингредиентов, запрещенных к использованию в косметике. Эти общие для всего союза стандарты (названные «Евразийским соответствием», ЕАС) должны были обеспечить возможность работы единого рынка.

Однако на деле стандарты ЕАС привели к изоляции членов союза. Как ни странно, сейчас, например, Кыргызстану проще торговать с Россией, чем с соседним Узбекистаном. Это положение отражается и в экспортной статистике. Россия является вторым по величине рынком экспорта из Кыргызстана и Казахстана; для Таджикистана и Туркменистана она занимает лишь шестое место.

Еще более осложняет торговлю в Центральной Азии то обстоятельство, что каждая из трех стран, не входящих в ЕАЭС, — Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан — использует свои собственные, уникальные национальные стандарты.

Таким образом, чтобы экспортировать яблоки из Узбекистана в Туркменистан, на границе нужно подтвердить, что их размер соответствуют стандарту, установленному Главной государственной инспекцией Туркменистана, «Туркменистандартлары». Это долгая и дорогостоящая процедура. Еще труднее экспортировать, например, молоко, потому что его перед поставкой потребителю обрабатывают — чаще всего методом пастеризации. Чтобы доказать, что молоко было нагрето до требуемой температуры, необходимо представить признаваемый импортирующей стороной сертификат, выданный аккредитованным учреждением.

Во многих случаях таких учреждений просто не существует; когда же они есть, соседние страны могут не признавать их сертификаты. В Таджикистане мало аккредитованных инспекторов. Это не вполне останавливает торговлю такой продукцией, но сильно затрудняет перевозку пресловутого молока через границу. Производитель должен доказать, что молоко прошло соответствующую требованиям обработку; в противном случае оно должно пройти выборочные проверки узбекской таможни. Если подтверждающие документы существуют, они должны быть переведены, а затем официально признаны страной-импортером. Все эти процедуры также оказываются долгими и дорогостоящими. Такие правила ставят производителей в невыгодное положение по сравнению с конкурентами и становятся потенциальным источником взяток для сотрудников пограничных служб.

К тому же пограничные пункты Центральной Азии по большей части остаются аналоговыми. Лишь немногие из них имеют обычные в развитых странах цифровые платформы, позволяющие торговцам заранее регистрировать импорт/экспорт товаров, что облегчает планирование и ускоряет прохождение границ. Использование смартфонов и QR-кодов ускорило бы процедуры оплаты пошлин и выставления счетов. Не помешала бы и цифровая база данных товаров, утвержденных аккредитованными учреждениями. В отсутствие же всего этого пересечение границы с грузовиком, полным сельскохозяйственной продукции, занимает до нескольких дней.

Новые идеи, новые рынки

Многие продукты, потребляемые жителями Центральной Азии, выращиваются ими на своих участках или приобретаются на местных рынках. В связи с этим вложения в QI могут показаться ненужными — особенно поколению, выросшему в СССР, где стандартизация не способствовала развитию экономики, а лишь помогала государству контролировать рынок. Тем не менее именно недостаточное развитие QI мешает Центральной Азии участвовать в мировой торговле, что ограничивает экономический рост.

Стандарты — не игра с нулевой суммой. Ничто не мешает странам ЕАЭС также применять стандарты, признаваемые, скажем, Евросоюзом. Однако для этого необходимы координация, финансовые вложения и целеустремленность.

Когда собственные сертификаты страны признаются за границей, это повышает конкурентоспособность ее продукции на мировых рынках и в то же время дает потребителям гарантию соблюдения определенных норм безопасности и гигиены. Некоторые сертификаты также подтверждают соответствие экологическим стандартам и нормам защиты прав животных. Сертификаты обеспечивают доверие, что еще более увеличивает ценность и конкурентоспособность товаров.

Взять, к примеру, Узбекистан и его знаменитые фрукты. Благодаря помощи государства мирзачульские дыни («торпеды») получают теперь сертификаты, признаваемые в ЕС, Великобритании, Соединенных Штатах и Канаде, и это увеличивает объемы их экспорта. Но такие положительные примеры встречаются редко.

Торговые барьеры — вопрос выбора. Правительства стран Центральной Азии могут выбрать интеграцию с мировой экономикой и торговлю друг с другом, а могут остаться в тупике, в который превращается быстро сокращающаяся экономика России. Внедрив у себя международные стандарты, они могут освободиться от этих оков.