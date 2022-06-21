Разногласия между Казахстаном и Россией по поводу войны в Украине вылились в публичное пространство

Закулисная напряженность в отношениях между Казахстаном и Россией, вызванная войной в Украине, проявилась в публичных высказываниях на Петербургском международном экономическом форуме, на котором дискутировали не только об экономике, но и о геополитике.

Владимир Путин выступил на этой платформе с радикальным тезисом, что весь бывший Советский союз — это «историческая Россия».

На фоне продолжающегося российского вторжения на территорию одной из соседних стран такое заявление, сделанное российским президентом 17 июня, не могло не вызвать тревоги в других бывших советских республиках — например, в Казахстане, президент которого Касым-Жомарт Токаев находился на одной сцене с Путиным.

Токаев воспользовался этим случаем, чтобы дать решительный отпор территориальным претензиям к Казахстану, которые высказывают некоторые российские комментаторы, и вновь заявить о том, что его страна отказывается признать поддерживаемые Москвой отколовшиеся территории Украины.

Современное международное право, сказал он, основано на уставе ООН, хотя два его принципа и противоречат друг другу: право стран на территориальную целостность и право наций на самоопределение.

«Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос, — сказал Токаев, сам бывший дипломат, некогда занимавший должность генерального секретаря Отделения ООН в Женеве. – По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими на наш взгляд являются Луганск и Донецк».

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди еще в феврале заявлял, что признание отколовшихся территорий «не стоит на повестке дня».

Но публичное заявление Токаева в диалоге с принимавшим его Путиным было решительным подтверждением этой позиции, занятой Казахстаном в попытке удержать шаткое дипломатическое равновесие в условиях войны, которую ведет в Украине союзная ему Россия.

Высказывания Токаева вызвали бурную реакцию в России. Депутат Константин Затулин ответил на них почти неприкрытыми угрозами территориальной целостности Казахстана.

«Они слишком хорошо знают, что целый ряд областей, населённых пунктов с преимущественно русским населением имел слабое отношение к тому, что называлось Казахстаном, — сказал он. – Мы везде и всюду, и в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнёрство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то всё возможно. Как в случае с Украиной».

На том же экономическом форуме Токаев уже выражал свое неудовольствие «абсолютно неверными заявлениями относительно Казахстана», с которыми выступили некоторые российские комментаторы.

Он не назвал ни одного из этих комментаторов, но в российских обозревателях, подвергающих сомнению государственность Казахстана, выступающих с территориальными претензиями к нему или критикующих его за вымышленные проступки, например, за то, что в нем якобы притесняют русскоязычное население, действительно, нет недостатка.

Возможно, Токаев имел в виду недавнюю тираду обозревателя Тиграна Кеосаяна: в прошлом месяце, когда власти отменили парад в честь Дня Победы, тот обвинил Казахстан в «неблагодарности» России и посоветовал ему «на Украину глянуть внимательно».

Кеосаян женат на Маргарите Симоньян, возглавляющей кремлевский информационно-пропагандистский комплекс RT.

Она же была модератором проходившей на сцене Петербургского форума неловкой дискуссии между Токаевым и Путиным, который в какой-то момент (причем уже не в первый раз) запутался, пытаясь произнести имя Токаева.

По словам Кеосаяна, Казахстан проявил неблагодарность по отношению к России после того, как в январе этого года та прислала для подавления гражданских волнений свои войска в составе контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ.)

Токаев отверг идею о том, что из-за этого его страна оказалась в долгу перед Россией.

«В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждают, что, вот, Россия “спасла” Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно “служить и кланяться в ноги” России, — сказал он телеканалу «Россия 24». — Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, можно сказать, далекие от реальности».

Выступая на экономическом форуме, Токаев выразил свою благодарность Путину, «который сегодня всеобъемлюще сформулировал позицию высшего руководства, Кремля» по отношению к Казахстану.

«Действительно, у нас нет вопросов, которыми можно так или иначе манипулировать, сея раздор между нашими странами и тем самым причиняя ущерб нашему народу и самой Российской Федерации», — сказал он.

Но такие разговоры не могут скрыть тех трещин, которые возникли в российско-казахстанском союзе с тех пор как Россия начала войну в Украине.