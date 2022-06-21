Россия, Казахстан, Украина, Восточная Европа, Центральная Азия

Разногласия между Казахстаном и Россией по поводу войны в Украине вылились в публичное пространство

Вскоре после того как Токаев во всеуслышание возразил против утверждений Путина об Украине, российские цепные псы снова начали ставить под сомнение суверенитет Казахстана.

Джоанна Лиллис Jun 21, 2022
Путин и Токаев на сцене с модератором Маргаритой Симоньян. (Фото: kremlin.ru) Путин и Токаев на сцене с модератором Маргаритой Симоньян. (Фото: kremlin.ru)

Закулисная напряженность в отношениях между Казахстаном и Россией, вызванная войной в Украине, проявилась в публичных высказываниях на Петербургском международном экономическом форуме, на котором дискутировали не только об экономике, но и о геополитике.

Владимир Путин выступил на этой платформе с радикальным тезисом, что весь бывший Советский союз — это «историческая Россия».

На фоне продолжающегося российского вторжения на территорию одной из соседних стран такое заявление, сделанное российским президентом 17 июня, не могло не вызвать тревоги в других бывших советских республиках — например, в Казахстане, президент которого Касым-Жомарт Токаев находился на одной сцене с Путиным.

Токаев воспользовался этим случаем, чтобы дать решительный отпор территориальным претензиям к Казахстану, которые высказывают некоторые российские комментаторы, и вновь заявить о том, что его страна отказывается признать поддерживаемые Москвой отколовшиеся территории Украины.

Современное международное право, сказал он, основано на уставе ООН, хотя два его принципа и противоречат друг другу: право стран на территориальную целостность и право наций на самоопределение.

«Подсчитано, что если право нации на самоопределение в реальности будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств. Конечно же, это будет хаос, — сказал Токаев, сам бывший дипломат, некогда занимавший должность генерального секретаря Отделения ООН в Женеве. – По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими на наш взгляд являются Луганск и Донецк».

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди еще в феврале заявлял, что признание отколовшихся территорий «не стоит на повестке дня».

Но публичное заявление Токаева в диалоге с принимавшим его Путиным было решительным подтверждением этой позиции, занятой Казахстаном в попытке удержать шаткое дипломатическое равновесие в условиях войны, которую ведет в Украине союзная ему Россия.

Высказывания Токаева вызвали бурную реакцию в России. Депутат Константин Затулин ответил на них почти неприкрытыми угрозами территориальной целостности Казахстана.

«Они слишком хорошо знают, что целый ряд областей, населённых пунктов с преимущественно русским населением имел слабое отношение к тому, что называлось Казахстаном, — сказал он. – Мы везде и всюду, и в отношении Украины в том числе, говорим: если у нас дружба, сотрудничество и партнёрство, то тогда никакие территориальные вопросы не поднимаются. А если этого нет, то всё возможно. Как в случае с Украиной».

На том же экономическом форуме Токаев уже выражал свое неудовольствие «абсолютно неверными заявлениями относительно Казахстана», с которыми выступили некоторые российские комментаторы.

Он не назвал ни одного из этих комментаторов, но в российских обозревателях, подвергающих сомнению государственность Казахстана, выступающих с территориальными претензиями к нему или критикующих его за вымышленные проступки, например, за то, что в нем якобы притесняют русскоязычное население, действительно, нет недостатка.

Возможно, Токаев имел в виду недавнюю тираду обозревателя Тиграна Кеосаяна: в прошлом месяце, когда власти отменили парад в честь Дня Победы, тот обвинил Казахстан в «неблагодарности» России и посоветовал ему «на Украину глянуть внимательно».

Кеосаян женат на Маргарите Симоньян, возглавляющей кремлевский информационно-пропагандистский комплекс RT.

Она же была модератором проходившей на сцене Петербургского форума неловкой дискуссии между Токаевым и Путиным, который в какой-то момент (причем уже не в первый раз) запутался, пытаясь произнести имя Токаева.

По словам Кеосаяна, Казахстан проявил неблагодарность по отношению к России после того, как в январе этого года та прислала для подавления гражданских волнений свои войска в составе контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ.)

Токаев отверг идею о том, что из-за этого его страна оказалась в долгу перед Россией.

«В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждают, что, вот, Россия “спасла” Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно “служить и кланяться в ноги” России, — сказал он телеканалу «Россия 24». — Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, можно сказать, далекие от реальности».

Выступая на экономическом форуме, Токаев выразил свою благодарность Путину, «который сегодня всеобъемлюще сформулировал позицию высшего руководства, Кремля» по отношению к Казахстану.

«Действительно, у нас нет вопросов, которыми можно так или иначе манипулировать, сея раздор между нашими странами и тем самым причиняя ущерб нашему народу и самой Российской Федерации», — сказал он.

Но такие разговоры не могут скрыть тех трещин, которые возникли в российско-казахстанском союзе с тех пор как Россия начала войну в Украине.

Джоанна Лиллис – проживающая в Алматы журналист и автор книги Dark Shadows: Inside the SecretWorld of Kazakhstan («Темные тени. Внутри тайного мира Казахстана»). 

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