Казахстан, Центральная Азия

Разоблачение мифов и заблуждений о Казахстане - книжный обзор

Наш обозреватель дал высокую оценку книге «Темные тени» Джоанны Лиллис, назвав ее первым серьезным трудом о современном Казахстане для широкого читателя.

Александр Моррисон Jan 17, 2019
Этот человек отбрасывает длинную, порой темную тень (akorda.kz) Этот человек отбрасывает длинную, порой темную тень (akorda.kz)

Хотя Казахстан широко известен как страна с быстро развивающейся экономикой, англоязычный мир мало что знает об истории, культуре и политической жизни этой страны. Немногочисленные репортажи, как правило, представляют собой либо полные лести рассказы о жизни Нурсултана Назарбаева, либо написанные в позитивном ключе, чудаковатые путевые заметки, авторы которых провели в стране не более пары месяцев и не говорят ни по-казахски, ни даже по-русски.

«Темные тени» – результатом личного опыта Джоанны Лиллис, журналистки со стажем, которая живет и работает в Казахстане на протяжении 13 лет и знает оба языка. Это первая серьезная книга о стране для широкой англоязычной аудитории, выхода которой ждали давно.

Как следует из названия, большая часть книги посвящена темной стороне жизни и политики Казахстана: книга начинается с описания крепнущего культа личности Назарбаева и преступлений его восставшего зятя Рахата Алиева. В книге Лиллис опубликовала острые материалы об убийстве Алтынбека Сарсенбаева, злоупотреблении положением и бегстве Мухтара Аблязова и расстреле нефтяников в Жанаозене. Она блестяще поведала о борьбе независимых СМИ за право голоса в Казахстане и о способах, при помощи которых подтасовываются результаты выборов для обеспечения власти Назарбаева. В книге содержатся душераздирающие репортажи об ужасных последствиях советских ядерных испытаний и катастрофы Аральского моря для здоровья людей, живущих в этом регионе.

1
Обложка книги Джоанны Лиллис «Темные тени».

Но, тем не менее, книга не производит мрачного впечатления. Красной нитью сквозь нее проходит любовь Лиллис к стране, которая стала для нее домом. Она пишет о людях, которых встречает, природе, которую видит, и событиях, свидетелями которых она является, не делая из этого сенсации и избегая высокомерной сентиментальности, то есть без всего того, что так свойственно западным журналистам, освещающим события в Центральной Азии. Интервью с редактором оппозиционной газеты «Республика» отчетливо демонстрирует тот факт, что Лиллис относится к ней и другим казахстанским журналистам не просто как к персонажам или источникам материала для книги, а как к коллегам-профессионалам. На протяжении всей книги она проносит уважение к своим собеседникам, будь то семидесятилетняя старообрядка, которая построила собственную церковь на Алтае, нефтяники и адвокаты в Жанаозене, лидеры чеченской общины или семьи оралманов – этнических казахов, которые вернулись на историческую родину из Китая или Монголии.

Лиллис удается передать не только необычайное разнообразие Казахстана, но и удивительную силу его гражданского общества. Вопреки политической системе, которая не терпит реального плюрализма или инакомыслия, казахстанцы не подавлены, пассивны или смиренны. Общественное мнение имеет значение, о чем свидетельствуют протесты против предложения о внесении изменений в закон об аренде земли иностранцами в 2016 году. В интервью другому изданию Лиллис сказала, что ее главной целью при написании книги было дать возможность высказаться самим казахстанцам, и ей это определенно удалось.

Кроме того, в книге Лиллис ярко и доступно описываются отдельные события из недавней истории Казахстана: спровоцированный советским режимом ужасный голод в 1930-х годах, в результате которого погибло почти 40 процентов этнических казахов, разветвленная сеть лагерей ГУЛАГа, сталинские депортации чеченцев, поляков и других «наказанных народов» в казахские степи, а также протесты против советского режима в декабре 1986 года. Эти рассказы тесно переплетаются с интервью с теми, кто пережил эти события или переживает их последствия по сей день.

Пожалуй, самыми запоминающимися являются главы, которые рассказывают о некоторых невероятных фактах из жизни Казахстана: таинственной «сонной болезни» в селе Калачи, которая побудила Лиллис приступить к написанию этой книги; бывшем физике-ядерщике, ныне владеющем страусиной фермой под Алматы; активисте-атеисте, преследуемом агентами тайной полиции в шахтерском городке Риддер; советском проектировщике, превратившемся в виноградаря-любителя.

Несмотря на название, Казахстан предстает в книге Лиллис как страна с уникальными особенностями и богатствами. И речь идет не о нефти и других природных ресурсах, о которых обычно упоминают в контексте будущего государства, но о жизнерадостном, хорошо образованном, разнообразном и политически активном народе страны. Это тем более примечательно, если учесть, что международная обстановка не предвещает ничего хорошего. Единственная моя претензия к книге – это отсутствие исследования, касающегося проблемных соседей и среды, в которой вынужден развиваться постсоветский Казахстан. Подавление оппозиции, культ личности Назарбаева и процветающая коррупция вызывают сожаление, но кажутся не столь острыми по сравнению с жестокостью и экономической глупостью режима Ислама Каримова в Узбекистане и с шовинистической агрессивностью современной России. Несмотря на то, что значительная часть доходов от продажи нефти в Казахстане была незаконно присвоена, все же благодаря им при Назарбаеве в образование были инвестированы огромные средства. Пока Россия тратит свои нефтедоллары на оружие, Казахстан тратит, по крайней мере, часть из них на школы и университеты. Пока не ясно, сможет ли молодое поколение образованных казахстанцев, растущее число которых владеет английским языком, добиться фундаментальных изменений в политической системе страны в ближайшее десятилетие, но лично я, будучи преподавателем для многих из них, настроен оптимистично, чего не могу сказать о будущем России.

Это хорошая, превосходно написанная книга, которая сочетает в себе одновременно любовь и критику. Лиллис оказала большую услугу обществу, развеяв ряд мифов и заблуждений о Казахстане, который продолжает оставаться одной из наименее изученных стран мира.

Александр Моррисон преподавал в Астане в 2014-2017 годы. В настоящий момент он является научным сотрудником и преподавателем истории в Новом колледже Оксфорда. 

Другие материалы по теме

Очереди, растущие цены и дорогой алкоголь – цена счастья в Туркменистане
Туркменистан: мне не избавиться от этого (тревожного) чувства
Казахстан: среди эвакуированных из Сирии оказались подозреваемые в терроризме