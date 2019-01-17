Разоблачение мифов и заблуждений о Казахстане - книжный обзор

Хотя Казахстан широко известен как страна с быстро развивающейся экономикой, англоязычный мир мало что знает об истории, культуре и политической жизни этой страны. Немногочисленные репортажи, как правило, представляют собой либо полные лести рассказы о жизни Нурсултана Назарбаева, либо написанные в позитивном ключе, чудаковатые путевые заметки, авторы которых провели в стране не более пары месяцев и не говорят ни по-казахски, ни даже по-русски.

«Темные тени» – результатом личного опыта Джоанны Лиллис, журналистки со стажем, которая живет и работает в Казахстане на протяжении 13 лет и знает оба языка. Это первая серьезная книга о стране для широкой англоязычной аудитории, выхода которой ждали давно.

Как следует из названия, большая часть книги посвящена темной стороне жизни и политики Казахстана: книга начинается с описания крепнущего культа личности Назарбаева и преступлений его восставшего зятя Рахата Алиева. В книге Лиллис опубликовала острые материалы об убийстве Алтынбека Сарсенбаева, злоупотреблении положением и бегстве Мухтара Аблязова и расстреле нефтяников в Жанаозене. Она блестяще поведала о борьбе независимых СМИ за право голоса в Казахстане и о способах, при помощи которых подтасовываются результаты выборов для обеспечения власти Назарбаева. В книге содержатся душераздирающие репортажи об ужасных последствиях советских ядерных испытаний и катастрофы Аральского моря для здоровья людей, живущих в этом регионе.

Обложка книги Джоанны Лиллис «Темные тени».

Но, тем не менее, книга не производит мрачного впечатления. Красной нитью сквозь нее проходит любовь Лиллис к стране, которая стала для нее домом. Она пишет о людях, которых встречает, природе, которую видит, и событиях, свидетелями которых она является, не делая из этого сенсации и избегая высокомерной сентиментальности, то есть без всего того, что так свойственно западным журналистам, освещающим события в Центральной Азии. Интервью с редактором оппозиционной газеты «Республика» отчетливо демонстрирует тот факт, что Лиллис относится к ней и другим казахстанским журналистам не просто как к персонажам или источникам материала для книги, а как к коллегам-профессионалам. На протяжении всей книги она проносит уважение к своим собеседникам, будь то семидесятилетняя старообрядка, которая построила собственную церковь на Алтае, нефтяники и адвокаты в Жанаозене, лидеры чеченской общины или семьи оралманов – этнических казахов, которые вернулись на историческую родину из Китая или Монголии.

Лиллис удается передать не только необычайное разнообразие Казахстана, но и удивительную силу его гражданского общества. Вопреки политической системе, которая не терпит реального плюрализма или инакомыслия, казахстанцы не подавлены, пассивны или смиренны. Общественное мнение имеет значение, о чем свидетельствуют протесты против предложения о внесении изменений в закон об аренде земли иностранцами в 2016 году. В интервью другому изданию Лиллис сказала, что ее главной целью при написании книги было дать возможность высказаться самим казахстанцам, и ей это определенно удалось.

Кроме того, в книге Лиллис ярко и доступно описываются отдельные события из недавней истории Казахстана: спровоцированный советским режимом ужасный голод в 1930-х годах, в результате которого погибло почти 40 процентов этнических казахов, разветвленная сеть лагерей ГУЛАГа, сталинские депортации чеченцев, поляков и других «наказанных народов» в казахские степи, а также протесты против советского режима в декабре 1986 года. Эти рассказы тесно переплетаются с интервью с теми, кто пережил эти события или переживает их последствия по сей день.

Пожалуй, самыми запоминающимися являются главы, которые рассказывают о некоторых невероятных фактах из жизни Казахстана: таинственной «сонной болезни» в селе Калачи, которая побудила Лиллис приступить к написанию этой книги; бывшем физике-ядерщике, ныне владеющем страусиной фермой под Алматы; активисте-атеисте, преследуемом агентами тайной полиции в шахтерском городке Риддер; советском проектировщике, превратившемся в виноградаря-любителя.

Несмотря на название, Казахстан предстает в книге Лиллис как страна с уникальными особенностями и богатствами. И речь идет не о нефти и других природных ресурсах, о которых обычно упоминают в контексте будущего государства, но о жизнерадостном, хорошо образованном, разнообразном и политически активном народе страны. Это тем более примечательно, если учесть, что международная обстановка не предвещает ничего хорошего. Единственная моя претензия к книге – это отсутствие исследования, касающегося проблемных соседей и среды, в которой вынужден развиваться постсоветский Казахстан. Подавление оппозиции, культ личности Назарбаева и процветающая коррупция вызывают сожаление, но кажутся не столь острыми по сравнению с жестокостью и экономической глупостью режима Ислама Каримова в Узбекистане и с шовинистической агрессивностью современной России. Несмотря на то, что значительная часть доходов от продажи нефти в Казахстане была незаконно присвоена, все же благодаря им при Назарбаеве в образование были инвестированы огромные средства. Пока Россия тратит свои нефтедоллары на оружие, Казахстан тратит, по крайней мере, часть из них на школы и университеты. Пока не ясно, сможет ли молодое поколение образованных казахстанцев, растущее число которых владеет английским языком, добиться фундаментальных изменений в политической системе страны в ближайшее десятилетие, но лично я, будучи преподавателем для многих из них, настроен оптимистично, чего не могу сказать о будущем России.

Это хорошая, превосходно написанная книга, которая сочетает в себе одновременно любовь и критику. Лиллис оказала большую услугу обществу, развеяв ряд мифов и заблуждений о Казахстане, который продолжает оставаться одной из наименее изученных стран мира.