Разрешат ли США российскому подсанкционному банку продолжить работу в Центральной Азии?

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По мере того, как ширится список российских банков, попавших под санкции Запада, всплывают некоторые любопытные подробности о работе банковской системы страны.

В прошлом месяце Министерство финансов США ввело санкции против московского «Транскапиталбанка», утверждая, что эта частная кредитная организация, известная под аббревиатурой ТКБ, «предлагала свои услуги ряду банков в Азии, в том числе в Китае и на Ближнем Востоке, а также варианты обхода международных санкций».

Санкции запрещают TKБ проводить любые операции в долларах или посредством американских финансовых организаций, а также пользоваться услугами банка тем, кто связан с финансовой системой США.

В ответ TKБ якобы заявил, что будет добиваться того, чтобы ему в качестве исключения разрешили продолжить работу в странах Центральной Азии, где он сотрудничает с целым рядом банков, среди которых нет ни одного крупного игрока. Это необычный план действий, который практически не имеет прецедентов. Попытки связаться с ТКБ не увенчались успехом.

ТКБ нельзя отнести к узнаваемым банковским брендам. Накануне вторжения Владимира Путина в Украину Banki.ru назвал ТКБ 37-м крупнейшим российским банком по размеру активов. ТКБ специализируется на предоставлении корреспондентских услуг, то есть принимает депозиты и проводит расчеты по платежам от имени других банков, а также помогает осуществить любые международные денежные переводы независимо от валюты и юрисдикции. ТКБ назвал себя одним из «пяти крупнейших расчетных банков» на территории бывшего Советского союза.

Афганское исключение

Весьма любопытен тот факт, что, внеся TKБ в свой санкционный список 20 апреля, Министерство финансов США выдало банку отсрочку на шесть месяцев, которая позволит ему в течение этого срока продолжить банковскую деятельность в Афганистане. Затем 28 апреля российское деловое издание РБК сообщило, что ТКБ намерен добиваться получения разрешения на осуществление операций в пяти бывших советских республиках Центральной Азии, где он наладил обширную сеть контактов.

О деятельности ТКБ в Афганистане и о том, чем он заслуживает такого исключения, информации немного. В 2017 году афганское информагентство TOLO сообщило, что делегация ТКБ подписала соглашение с базирующимся в Кабуле банком Azizi Bank о предоставлении неких услуг. Впоследствии афганский банк включил ТКБ в список «банков-корреспондентов», но других доказательств, свидетельствующих об активном взаимодействии, так и не появилось.

Сейчас, в условиях экономического коллапса, последовавшего за захватом власти талибами прошлым летом, оказание корреспондентских услуг афганским импортерам и экспортерам, пожалуй, важно как никогда. Однако банковский сектор Афганистана невелик, а российские кредитные организации не являются там крупными игроками. В презентации ТКБ за 2018 год отмечено, что на Афганистан приходится всего 2 процента операций банка.

В той же презентации названы страны региона, в которых ТКБ открыл наибольшее количество лоро-счетов – это Кыргызстан (14 процентов) и Таджикистан (21 процент). До введения санкций ТКБ осуществлял корреспондентские отношения с целым рядом банков в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, однако ни один из них не входит в число крупнейших на этих рынках. Напротив, некоторые из них можно назвать «карманными банками», подконтрольными влиятельному местному игроку с интересами в другой сфере. Для некоторых из них ТКБ является банком-корреспондентом, который осуществляет внешние кредитные и дебетовые операции в долларах.

До недавнего времени ТКБ расширял свою деятельность в Центральной Азии. Так, в ноябре прошлого года было подписано соглашение с узбекским «Анорбанком» об оказании услуг по переводу денежных средств с любых российских карт на карты Узбекистана.

Проще говоря, TKB занимается переброской денег между Центральной Азией и Россией.

Остается непонятным, кому в конечном итоге это выгодно. Банки, осуществляющие широкую клиринговую или корреспондентскую деятельность, обычно используют такие услуги для обеспечения других видов бизнеса, таких как финансирование торговли или трансграничные инвестиции. Но в случае с ТКБ это не так: судя по годовым отчетам, он не является процветающим и прибыльным банком.

От любимца Запада до бесцеремонного передатчика денег

РБК приводит слова заместителя председателя правления ТКБ Елены Ширинской, заявившей, что банк пришел на афганский рынок в 2016 году исключительно по просьбе Всемирного банка.

Действительно, ТКБ когда-то был символом сотрудничества российского финансового сектора со всем миром.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) впервые инвестировал в ТКБ в 2006 году. Позже его акции приобрели еще два банка развития: Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в структуру Всемирного банка, и Немецкий финансовый институт развития DEG. Эта троица владела 45 процентами акций ТКБ до продажи своих акций по неуказанной цене члену совета директоров Татьяне Орловой в июле 2018 года. Газета «Коммерсантъ» сообщила, что акции Орловой принадлежали сети подставных компаний, конечный бенефициар которых неизвестен.

Позднее ТКБ делал все возможное, чтобы стать лидером в разработке российской технологии обработки платежей. В 2019 году директора ТКБ признали, что отчасти ими двигал страх перед западными санкциями, наложенными на Россию после захвата ею части Украины в 2014 году.

Сам по себе переход на цифровые платежи не был нарушением санкций, но поступавшие из Туркменистана сообщения говорят о том, что банк действовал довольно дерзко.

В 2016 году, по сообщению туркменских СМИ, ТКБ установил корреспондентские отношения с Внешэкономбанком, благодаря чему в 2020 году он якобы обеспечил контроль над перечислением 120 миллионов долларов в пользу туркменских экспортеров. В другом сообщении местных СМИ отмечается, что платежи «миновали американские клиринговые институты». Ашгабат подвергся определенным санкциям со стороны США в связи с нарушениями прав человека в его хлопковой промышленности, но неясно, для кого TKБ обслуживал корреспондентские счета в долларах.

Именно деятельность ТКБ по перемещению денег, вероятно, и стала причиной включения его в черный список. За день до введения против него санкций в прошлом месяце российские «Ведомости» сообщили, что ТКБ зарегистрировался в качестве владельца новой структуры ООО «Хелло», чей веб-сайт обещает обеспечить трансграничные переводы без открытия счета.

Будут ли раскрыты все секреты?

TKБ, судя по всему, не имеет системного значения для какого-либо центральноазиатского рынка ни с точки зрения денежных переводов, ни с точки зрения прямых кредитов.

Однако для такого небольшого банка он установил впечатляющее количество корреспондентских отношений с мелкими игроками, многие из которых вряд ли захотят привлекать к себе лишнее внимание.

Если ТКБ серьезно хочет, чтобы Министерство финансов в качестве исключения позволило ему продолжить работу в Центральной Азии, то он должен быть готов предоставить подробную информацию о своей деятельности в качестве корреспондентского банка, а именно указать кто переводит доллары из центральноазиатских банков в российские и обратно. Это ознаменовало бы радикальное изменение методов работы кредитной организации, которая до сих пор предпочитала особо не светиться.