Раны, нанесенные сталинскими депортациями, до сих пор кровоточат

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23 февраля 1944 года – дата массовой депортации чеченцев с Северного Кавказа в Среднюю Азию и Сибирь – навеки запечатлелась в памяти каждого чеченца. К 80-летию этой национальной трагедии в живых осталось совсем немного тех, кто пережил это суровое испытание. Но последствия депортации до сих пор вызывают у многих чеченцев негодование.

На протяжении последних двух десятилетий Чечня под авторитарным руководством Рамзана Кадырова остается в подчинении у российского лидера Владимира Путина. Однако есть признаки того, что динамика отношений между Кремлем и Чечней немного меняется, создавая небольшое пространство для признания национальной идентичности и болезненного исторического опыта чеченцев.

Депортация носила внезапный и жестокий характер. В начале 1944 года войска службы госбезопасности, погрузив представителей чеченского и ингушского народов на грузовые автомобили Studebaker, предоставленные советской армии Соединенными Штатами в рамках ленд-лиза, доставили их на вокзал, где пересадили большинство из них в товарные вагоны и насильно отправили в Казахстан. Тех же, кто, по их мнению, был не в состоянии совершить переезд (в основном немощных, пожилых и несговорчивых граждан), убивали. В горном селении Хайбах около 700 человек были сожжены заживо – чтобы не нарушать график операции.

Из полумиллиона человек, отправленных в ссылку, более 20 процентов не пережили первый год из-за суровых условий среднеазиатской степи. Тысячи людей погибли во время переезда, еще большее число погибло из-за суровой зимы и отсутствия надлежащих жилищных условий. Те, кто выжил, терпели жестокие лишения. Чеченцы и ингуши были не единственными народами, депортированным в Среднюю Азию: в том же 1944 году за ними последовали крымские татары и турки-месхетинцы.

Целью депортации было искоренение национальной идентичности и советизация стратегических, по мнению сталинского Кремля, территорий – Северного Кавказа и Крыма. В случае с чеченцами автономный статус Чечни был приостановлен, а им было запрещено учиться на родном языке. Те же методы использует сегодня российский лидер Владимир Путин в Крыму. Стоит отметить, что, как и в случае с вторжением в Украину, Москва назвала депортацию чеченцев и ингушей «спецопераций».

Заклейменные как «враги народа», ссыльные подвергались жестоким репрессиям в течение многих лет после окончания Второй мировой войны. Советские власти распространяли слухи, изображая чеченцев и ингушей людоедами и пособниками нацистов. Эти обвинения были ложными: войска вермахта никогда не доходили до родины чеченцев и ингушей, что исключало возможность сотрудничества с местными жителями. Ложные обвинения спровоцировали нападения и погромы в местах проживания представителей депортированных народов.

Только в 1957 году чеченцам и ингушам было разрешено вернуться домой в рамках политики десталинизации, проводимой под руководством Никиты Хрущева. Однако они не получили ни официальных извинений, ни государственной помощи. Поскольку их дома были заняты преимущественно русскими поселенцами, не желавшими возвращать присвоенное имущество, возвратившимся на родину людям пришлось выкупать собственные дома или искать новые места для проживания.

Поскольку никто так и не признал вину за совершение злодеяний советской эпохи, память о депортации способствовала росту сепаратистских настроений в Чечне на фоне распада Советского союза в конце 1980-х–начале 90-х годов. Решимость чеченцев провозгласить и защитить свой суверенитет вылилась в годы войны за независимость в самом начале постсоветского периода. Чеченское общество, объединившееся вокруг бывшего генерал-майора ВВС Джохара Дудаева (которому было всего несколько недель от роду, когда его семья подверглась депортации), выдворило российские войска во время первой войны 1994-1996 годов.

Вскоре после того, как Путин стал премьер-министром России в 1999 году, в Москве и других городах произошла серия взрывов, в результате которых погибли сотни людей. Впоследствии в организации этих взрывов широко обвиняли российские власти. Путин же приписал теракты так называемым «чеченским радикалам» и под этим предлогом развязал Вторую чеченскую войну, которая положила начало укреплению его бесконтрольной власти. С помощью местных коллаборационистов во главе с Ахматом Кадыровым и после 10 лет противостояния Москва в итоге восстановила свой контроль над территорией.

С тех пор республикой руководит сын Кадырова Рамзан, унаследовавший власть в 2007 году после гибели отца в результате покушения. На протяжении почти двух десятилетий своего пребывания у власти он остается верным слугой Путина. Чтобы доказать свою верность, он запретил отмечать день депортации, вместо этого заставив чеченцев праздновать День Красной армии, который теперь называется Днем защитника Отечества.

Однако в 2020 году было разрешено проводить публичные мероприятия в память о жертвах депортации 1944 года. Памятные мероприятия, как правило, направлены на легитимизацию правления Кадырова и продвижение культа личности его покойного отца, но людям разрешено вспоминать и жертв сталинских репрессий. Кадыров также одобрил переименование некоторых районов Грозного, столицы Чечни, в честь чеченских партизан, сражавшихся против вооруженного захвата их родины царской Россией.

Еще одно примечательное событие произошло прошлым летом. Кадыров заставил авторов нового учебника по истории России внести в него изменения: оправдание сталинских депортаций было заменено на осуждение.

На фоне поглощенности Кремля войной в Украине есть признаки того, что ситуация в Чечне, возможно, меняется. Готовность Кадырова бросить вызов историческим нарративам Москвы в сочетании с возможностью пересмотра колониальной истории России открывают перспективы для исторической реабилитации чеченцев. Изменение позиции Кадырова сигнализирует о возможных изменениях в отношениях между Чечней и Москвой. Память о сопротивлении, которой дорожат многие чеченцы, способна спровоцировать мобилизацию общества так же быстро, как произошла сама депортация.