Расширяя влияние в Центральной Азии, Китай сталкивается с непростыми отношениями между странами региона

Представители Китая и всех стран региона (кроме Туркменистана) приняли участие во встрече генпрокуроров государств ШОС, где обсуждалась борьба с трансграничными преступлениями, ущерб от которых может исчисляться сотнями миллиардов долларов. Казахстан заключил новые соглашения с представителями КНР в банковской сфере и легкой и пищевой промышленности, а также открыл новый пункт на одном из приграничных с Китаем перегрузочном терминале. КНР, Кыргызстан, Узбекистан и Афганистан успешно протестировали новый мультимодальный транспортный маршрут. Кроме этого, Узбекистан опять заявил о прекращении экспорта газа, основным покупателем которого был Китай. Между тем высказывания представителей Китая в поддержку Бишкека привели к тому, что МИД КНР пришлось оправдываться, доказывая, что в конфликте между Кыргызстаном и Таджикистаном страна находится «над схваткой». В то же время Туркменистан получил первые тепловозы из Китая, а Си Цзиньпин поздравил президента Туркменистана с днем рождения и напомнил ему о некоем «грандиозном плане сотрудничества».

Казахстан

В столице РК 23 сентября прошло 20-е заседание генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В мероприятии участвовали генпрокуроры Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России, а также представители прокурорских органов Индии и Пакистана. Повестка включала борьбу с транснациональной преступностью в регионе, в частности, возврат преступных активов, сообщается на сайте Генпрокураторы Казахстана, упомянувшей еще один примечательный факт – огромный размер теневого рынка с участием стран ШОС. «Ежегодная разница в торговом обороте государств-членов ШОС с другими странами составляет порядка 675 миллиардов долларов США», – говорится в сообщении. Подобные расхождения продолжают оставаться серьезной проблемой, в частности, и в самом Казахстане, а также в соседних странах ЦА.

Национальный банк Казахстана и Народный банк Китая 21 сентября заключили меморандум о сотрудничестве, в рамках которого страны намерены развивать взаимные расчеты в юанях. Также этот документ «закрепляет договоренности центральных банков по вопросам клиринга и обмена данными по развитию трансграничных расчетов в национальных валютах», написал Нацбанк РК.

Казахстан принял участие в 7-й выставке China-Eurasia Expo, которая проходила в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 21-23 сентября, пишет издание Jibek Joly. На выставке свои товары представили 20 предприятий легкой и пищевой промышленности из Казахстана. Бизнесмены из РК и КНР заключили на форуме контракты на сумму 475 миллионов долларов. Директор Xinjiang Organic Food Import Export Канат Бектембаев сообщил, что казахский павильон «достиг договоренностей с шестью крупными китайскими компаниями», работа по которым будет начата в октябре. Пресс-секретарь секретариата China-Eurasia Expo Чжан Шуцзюнь заявил, что «многие посетители ЭКСПО заинтересовались казахстанским павильоном и изъявили желание приобрести продукцию казахстанского производства», а также выразил надежду, что выставка станет поводом для укрепления сотрудничества КНР и РК.

Говоря о развитии транспортных коридоров, 23 сентября пресс-служба «Казахских железных дорог» сообщила об открытии «второго перегрузочного места по колее 1435 мм» в сухом порту KTZE-Khorgos Gateway на границе Казахстана и Китая. В этом терминале происходит перегрузка товаров, идущих из Китая в Казахстан и транзитом в другие страны. Если сейчас терминал обрабатывает 9-10 составов в сутки, то с запуском еще одного перегрузочного места сможет пропускать 19-20 поездов в сутки.

«Деловой Казахстан» 24 сентября рассказал об интервью посла КНР в Казахстане Чжана Сяо для казахских СМИ. Посол отвечал на вопросы о визите Си Цзиньпина в Казахстан и результатах встречи с Касым-Жомартом Токаевым, о которых мы писали в прошлом дайджесте. Посол в интервью назвал самые важные векторы развития отношений между Китаем и Казахстаном – развитие совместных проектов в рамках инициативы «Один пояс, один путь», строительство инфраструктуры международных транспортных коридоров и «модернизация китайско-казахстанского делового сотрудничества».

Узбекистан

Китай удерживает позиции главного внешнеторгового партнера Узбекистана: за первые восемь месяцев года страны наторговали более чем на 6 миллиардов долларов, сообщил Госкомстат РУ. Таким образом, КНР обеспечивает почти 20% всего объема внешней торговли РУ. Правда, сальдо двусторонней торговли не в пользу Узбекистана, который импортировал из КНР товаров и услуг на 4,3 миллиарда, а экспортировал на 1,8 миллиарда.

Китай также вырвался на первое место по поставкам автомобилей в РУ (8337 машин за первые восемь месяцев года), значительно обогнав традиционных поставщиков – Корею (6784) и Россию (1388).

Между тем президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о том, что страна больше не экспортирует газ, главным покупателем которого в последние годы был Китай. Слова главы государства приводит Kun.uz: «Сейчас мы не экспортируем ни хлопок, ни газ. Мы даже покупаем газ за границей. Причина в том, что наша промышленность развивается. Даже если эти два основных продукта не продаются за границу, объем нашего экспорта увеличился в 5-6 раз по сравнению с 2016 годом». Если это так, то экспорт газа прекратился недавно: по информации Госкомстата, за первые 8 месяцев 2022 года Узбекистан поставил на внешние рынки голубого топлива на 645,9 миллионов долларов. Также возможно, что поставки прекращены временно, как это, по сообщениям, уже происходило ранее в этом году. Узбекистан неоднократно заявлял, что планирует полностью отказаться от продажи газа за рубеж к 2025-2026 годам.

Китай открывает свой рынок для узбекистанской сельхозпродукции. Как сообщило 22 сентября агентство Dunyo, страны подписали протоколы о фито-санитарном требовании при провозе фасоли и сушеной дыни в рамках государственного визита Си Цзиньпина в Узбекистан. Издание пишет, что «предпринимателями открываются новые возможности для увеличения экспорта в Китай, а для производителей и фермеров – увеличения дохода». Чтобы экспортировать продукты, фермерам нужно обратиться в «Агентство по карантину и защите растений», которое «должно формировать списки поставщиков в соответствии с требованиями КНР». А издание Nuz.uz также приводит сообщение «Агентства по карантину и защите растений», в котором говорится, что получено еще и полное разрешение на экспорт узбекских лимонов в Китай.

Первый поезд, запущенный по новому мультимодальному маршруту «Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Афганистан» 13 сентября, добрался из китайского Кашгара в афганский Хайратан всего за 11 дней, пишет Ariananews. Пресс-служба «Узбекистанских железных дорог» в своей заметке также отмечает, что РУ предоставил скидку 70% на перевозку по территории республики, а остальные страны-участницы смогли «скинуть» до 50%. По информации узбекистанского перевозчика, поезд транспортировал «продовольственный груз, в т.ч., бытовую технику и продукцию для нужд народного хозяйства». Отдельно отмечается, что «по приблизительным расчетам, после проработки всех нюансов пилотного проекта по данному мультимодальному маршруту только в направлении Афганистана грузооборот будет составлять более 4 тысяч контейнеров в год».

Кыргызстан

Товарооборот между Китаем и Кыргызстаном может достигнуть 9 миллиардов долларов к концу 2022 года, заявил в эфире «Биринчи Радио» министр экономики КР Данияр Амангельдиев, ссылаясь на предварительные подсчеты Национального статистического комитета страны. «Оборот импортированных товаров из Китая по большей части остается в тени. С внедрением контрольно-кассовых машин в ближайшие два-три года ожидается увеличение объема поступлений от них на 100 миллиардов сомов ежегодно», – сказал чиновник. Проблема действительно стоит остро: например, Китай отчитался, что за первые пять месяцев текущего года наторговал с Кыргызстаном на 4,5 миллиарда долларов, а кыргызская официальная статистика зафиксировала лишь 1,4 миллиарда.

«Китай твердо поддерживает политику Кыргызстана по защите независимости, суверенитета территориальной целостности», – новости с такими заголовками вышли в ряде кыргызстанских СМИ (1, 2) в начале прошедшей недели. Фраза была взята из речи посла Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь, которую она произнесла 20 сентября на научно-практической конференции в Бишкеке, посвященной 73-й годовщине образования КНР. Кстати, в таком же ключе на прошлой неделе высказался и китайский лидер Си Цзиньпин, но в связи с очередной вспышкой вооруженных столкновений между Таджикистаном и Кыргызстаном, заявление посла было воспринято неоднозначно и сопровождалось широким резонансом в прессе. В этой связи 22 сентября на сайте официального представителя посольства КНР в Кыргызстане вышла заметка с заголовком «Кыргызстан и Таджикистан – дружественные соседи и всесторонние стратегические партнеры Китая». В тексте осуждаются СМИ, которые «пытаются провоцировать дружественные отношения Китая с Кыргызстаном и Таджикистаном, подрывать мир и стабильность в регионе», и утверждается, что обе страны являются важными партнерами КНР. Также в статье выражается надежда на то, что «стороны смогут должным образом урегулировать противоречия и разногласия на основе взаимного уважения и дружеских консультаций, а также общими усилиями поддерживать мир и стабильность в регионе». Кроме того, днем ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в рамках своей очередной пресс-конференции практически теми же словами ответил на вопрос информагентства CRI о конфликте между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Туркменистан

Си Цзиньпин поздравил туркменского лидера Сердара Бердымухамедова с 41-м днем рождения. Согласно статье государственного сайта «Туркменистан: Золотой век», китайский лидер упомянул в своем поздравительном послании о «грандиозном плане сотрудничества между двумя странами», который главы государств обсуждали во время телефонного разговора в марте, а также заявил, что «стратегическое партнёрство между двумя странами поднялось на новую ступень». Что конкретно включено в «грандиозный план», не уточнялось, но, вероятно, имеется в виду развитие сотрудничества в сфере энергетики.

Два новых грузовых тепловоза, купленных туркменистанскими железными дорогами (АО «Демирёллары») у китайского производителя CRRC Ziyang Cо., прибыли в Ашхабад 20 сентября, сообщает пресс-служба туркменистанской компании. Контракт между двумя компаниями заключен на поставку 15 локомотивов, остальные 13 будут доставляться небольшими партиями до конца января 2023 года. «Оснащенные мощными дизельными двигателями, тепловозы могут развивать скорость до 100 км/ч и перевозить колоссальные объемы грузов. Мощность новых локомотивов выше на 1600 кВт по сравнению с ранее используемыми в Туркменистане аналогами», – говорится в сообщении.