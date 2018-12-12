Реакция в Азербайджане на выборы в Армении: от насмешек до оптимизма

Премьер-министр Армении Никол Пашинян у могилы армянского солдата, погибшего в конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Мнения в Азербайджане по поводу победы Пашиняна на состоявшихся 9 декабря выборах разнятся. (Фото: primeminister.am)

Правительство и СМИ Азербайджана обрушились с критикой на прошедшие недавно в Армении выборы, но некоторые оптимисты усмотрели основания надеяться на то, что приход к власти в Ереване нового руководства может привести к прогрессу в вопросе разрешения конфликта между двумя странами.

На состоявшихся в Армении 9 декабря парламентских выборах Никол Пашинян, лидер протестов, занявший весной кресло премьер-министра, одержал решительную победу. Выборы удостоились многочисленных похвал как самые свободные в истории Армении, в отличие от Азербайджана, где они постоянно и откровенно фальсифицируются.

Ни МИД Азербайджана, ни администрация президента не делали официальных заявлений по поводу голосования в соседнем государстве. Государственное новостное агентство АЗЕТАДЖ полностью его проигнорировало. Но менее высокопоставленным чиновникам, а также менее формальным СМИ, дали команду подвергнуть выборы критике.

Вице-спикер азербайджанского парламента Бахар Мурадова заявила в интервью новостному сайту «Тренд», что победа Пашиняна была «уже определена» и были «изолированы лица, круги, организации, которые могли бы помешать этому, граждане в достаточной степени были запуганы». Другой депутат сказал, что голосование было «очевидно ... антидемократическим и непрозрачным». В еще одной статье на сайте «Тренд» подчеркивались немногочисленные мелкие нарушения, зафиксированные во время выборов, и при это заявлялось, что «выборы в Армении проходили в условиях массовых нарушений», хотя главная международная миссия наблюдателей отметила «отсутствие в целом нарушений во время выборов».

Новостной сайт Haqqin (приближенный к азербайджанским силовикам) предпочел по большей части сконцентрировать внимание на якобы зарождающихся авторитарных наклонностях Пашиняна. «Станет ли Пашинян диктатором?», гласит один из заголовков на сайте (правда, автор статьи приходит к выводу, что этого скорее не произойдет). В другой статье приводятся слова российского аналитика, сравнивающего Пашиняна с Абульфазом Эльчибеем, печально известным вторым президентом независимого Азербайджана и националистом, приведшим страну к катастрофическому поражению в войне с Арменией за Нагорный Карабах в начале 1990-х годов. «Он [Пашинян] просто популист и демагог, – сказал аналитик Андраник Мигранян. – Со временем, чтобы удержаться у власти, он вынужден будет установить жесткую диктатуру».

Но были и те, кто выражал оптимизм, особенно среди азербайджанских либералов и в особенности по поводу разрешения карабахского конфликта. По их мнению, приход Пашиняна потенциально может привести к прорыву в давно застопорившихся мирных переговорах между двумя государствами.

Один политолог, Эльдар Намазов, указал на сделанное перед выборами заявление одного из союзников Пашиняна, Сасуна Микаеляна, о том, что весенние протесты, результатом которых стало свержение прежнего режима, были более великой победой, чем та, что армяне одержали в Карабахе. Это вызвало стычку между Пашиняном и де-факто руководством Нагорного Карабаха, но Намазов отметил, что Микаелян получил больше голосов, чем любой другой кандидат от блока «Мой шаг» Пашиняна. «Это можно считать переменой в настроениях в армянском обществе и согласием с мнением, что Карабах для армян стоит на втором месте», – сказал Намазов новостному агентству «Туран».

Прочие высказали мнение, что с уходом экс-президента Сержа Саргсяна – уроженца Карабаха, бывшего во время войны высокопоставленным офицером, – ситуация может только улучшиться. «С азербайджанской точки зрения, очень хорошо, что Саргсян лишился власти. Сам факт его президентства был оскорблением для нас», – написал в Twitter Эркин Гадирли, секретарь по международным связям партии РЕАЛ. – Пашинян – это новое начало, чистый лист.

Возможно, особых причин для оптимизма пока нет: по крайней мере в первые месяцы своего премьерства Пашинян не продемонстрировал особой склонности идти на уступки, на которые рассчитывает Азербайджан, в частности, возвращение ныне занятых армянскими силами территорий вокруг Карабаха. Свыше 500 тысяч азербайджанцев, бежавших с этих территорий, до сих пор не могут вернуться в родные места.

Но после прихода Пашиняна к власти были и хорошие новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европу недавно отметила, что после достижения в сентябре Паниняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашения об установлении прямого канала общения между военными с обеих сторон наблюдается «значительное сокращение случаев нарушения перемирия и числа жертв».

В докладе Международной кризисной группы, опубликованном на следующий день после выборов, отмечается следующее: «С азербайджанской стороны наблюдаются признаки оптимизма ... Собеседники Международной кризисной группы в Баку настоятельно заявляют, что Азербайджан придерживается условий перемирия в надежде, что прямой канал общения проложит путь для реальных переговоров с новым армянским руководством. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана 5 декабря провели третью встречу с момента Апрельской революции в Армении. Возможно, за этим последуют переговоры между лидерами».