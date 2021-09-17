Родиной салата латука является Кавказ – исследование

Маленькие страны часто любят хвастаться тем, что первыми сделали что-то особенное, и три государства Южного Кавказа – не исключение: в случае с Грузией это виноделие, с Арменией – принятие христианства, с Азербайджаном – провозглашение первой светской мусульманской республики.

Теперь они могут гордиться кое-чем все вместе: ученые утверждают, что салат латук (Lactuca sativa) впервые начали выращивать на Южном Кавказе около 6000 лет назад.

Результаты данного исследования – проведенного учеными из Китая и Нидерландов при помощи новой технологии секвенирования генов и сверхмощных компьютеров – были недавно опубликованы в журнале Nature Genetics.

Команда ученых во главе с Тонг Веем (Tong Wei) и Робом ван Треуреном (Rob van Treuren) секвенировала ДНК 445 образцов рода Lactuca из 47 стран, включая 12 диких разновидностей. Из них они картировали почти 179 миллионов однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП).

Большинство (88,5 процента) ОНП, идентифицированных у Lactuca sativa, были общими с одним видом – Lactuca serriola, «что отражает его ключевую роль в качестве генетического ресурса для окультуренного салата».

Затем Вей, ван Треурен и их коллеги разделили образцы дикого Lactuca serriola на шесть групп по географическому принципу. Группа с Кавказа показала самое высокое генетическое разнообразие, т.е. именно из этого генофонда вероятнее всего ведет род наш современный салат. Они также обнаружили на Кавказе наибольшую плотность диких родственников Lactuca, что добавляет веса их гипотезе о том, что именно этот регион был местом окультуривания этого растения, и указывает на то, что «культивирование салата началось в одном месте».

Другими словами, все разнообразие современных видов салата – от римского до айсберга – восходит истоками к одному и тому же месту и одному и тому же моменту.

Примечательно, что древние люди не просто выращивали зелень, которая казалась им самой вкусной. Полученные данные также указывают на то, что люди выбирали виды с генетическими особенностями, повышающими питательную ценность растения, в частности «генами, участвующими в метаболизме жирных кислот и углеводов».

Детальное секвенирование данных позволило ученым проследили генетические изменения салата по мере его распространения с Кавказа на Ближний Восток, в Африку, Европу и дальше на запад (например, в Египте изображения салата начали появляться в гробницах около 4500 лет назад):

Какое это имеет значение?

Выращиванию салата сегодня угрожают такие болезни, как пероноспороз. Изучая генетические последовательности растения, исследователи ищут признаки резистентности, которые можно будет затем распространить и на другие виды этой сельхозкультуры. В частности, учение обнаружили, что кавказская Lactuca serriola обладает «богатым набором генов устойчивости, которые в будущем могут быть использованы в селекционной работе».

Тех, кому довелось хоть раз отведать свежего салата на Южном Кавказе, полученные учеными результаты, вероятно, совершенно не удивят. Ассортимент и вкус этой зелени являются живым свидетельством ее исторического изобилия и разнообразия в регионе.