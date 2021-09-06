Роль стран ЦА и Кавказа в эвакуации из Афганистана

Большинство стран региона приняли участие в эвакуации, а некоторые даже отправляли своих солдат в Афганистан во время 20-летней войны.

Какую бы помощь правительства в Центральной Азии ни оказывали афганским беженцам, они стараются это не афишировать.

Вскоре после захвата Кабула талибами СМИ Узбекистана сообщили, что страна приняла около 750-800 афганцев. Из них около 100-150 отправили в палаточный городок неподалеку от границы. Еще около 600 человек – беглых военных летчиков, членов экипажа и членов их семей – разместили на карантинном объекте в Термезе.

Однако 20 августа МИД опубликовал заявление, в котором говорится, что 150 афганских граждан «по собственному волеизъявлению были возвращены на свою родину». Министерство также сообщило, что достигло с талибами «договоренностей по недопущению каких-либо мер насилия, преследования, гонений в отношении данной категории лиц».

Позже издание «Уолл-стрит джорнэл» сообщило, что пилотам и их семьи тоже грозит репатриация, если в ближайшее время их не примет какая-нибудь третья страна.

Тем временем Узбекистан оказывает более активную помощь в качестве транзитного пункта для переправки выезжающих из Афганистана иностранных граждан и беженцев в другие государства. В ходе операции, завершившейся 26 августа, ВВС Германии воспользовались аэропортом в Ташкенте для эвакуации из Афганистана около 5300 человек из 45 стран. 30 августа МИД Узбекистана подчеркнул, что сухопутная граница с Афганистаном закрыта и будет оставаться таковой в обозримом будущем.

Газета «Файнэншл таймс» сообщила 2 сентября, что Евросоюз готовит пакет на сумму 600 миллионов евро (714 миллионов долларов), чтобы оказать соседям Афганистана, а именно Узбекистану, Таджикистану, Ирану и Пакистану, помощь в размещении афганских беженцев.

Таджикистан

До того, как почти вся территория Афганистана перешла под контроль талибов, официальные лица в Таджикистане упоминали, что при необходимости смогут принять от 10 тыс. до 100 тыс. беженцев.

Министерство внутренних дел заявило, что в нескольких районах выделено в общей сложности 700 тыс. квадратных метров земли для строительства временного жилья. Однако пока никаких строительных работ не проводилось.

Кроме того, Таджикистан, как и Узбекистан, позволил воспользоваться своей территорией в качестве перевалочного пункта: в третьи страны через Таджикистан было вывезено около 2 тыс. афганских граждан.

Также с начала лета около 5 тыс. афганских военнослужащих были отправлены обратно в Афганистан.

Но исход из Афганистана начался задолго до окончательной победы талибов. Представитель афганского посольства в Душанбе сообщил Eurasianet.org, что люди начали массово выезжать после объявления о планах по полному выводу войск НАТО.

В марте частная афганская авиакомпания Kam Air открыла прямой рейс из Кабула в Душанбе, и 80 процентов пассажиров составляли беженцы, прибывавшие в Таджикистан по туристическим визам, сообщил представитель посольства. По его словам, в страну таким образом въехали около 3 тыс. афганцев, но затем полеты приостановили, якобы из-за опасений по поводу COVID-19.

Согласно данным посольства, по состоянию на сентябрь, в Таджикистане находятся 10 тыс. афганских беженцев, хотя их личность и конкретное местонахождение установить сложно. Некоторые из них, возможно, приехали много лет назад.

1 сентября министр внутренних дел Рамазон Рахимзода встретился с представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Таджикистане Мулугетой Зевди. На встрече Рахимзода посетовал, что «за 20 лет ни одна международная организация не оказала практической помощи в создании инфраструктуры для приема беженцев и лиц, ищущих убежища», в результате чего Таджикистан теперь не может принять больше людей.

Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан

Вышеупомянутые страны, хоть и с неохотой, но сделали гораздо больше, чем Казахстан или Кыргызстан.

В Казахстане сначала вроде давали понять, что готовы принять беженцев, но потом поспешно передумали. Подготовка мест для приема людей в городе Шымкент в середине августа вызвала волну возмущенных сплетен в социальных сетях. В частности, разнесся слух, что Казахстан может принять до 70 тыс. афганских беженцев.

Чтобы положить конец разговорам, Министерство иностранных дел 15 августа опровергло существование планов по приему людей из Афганистана.

Правда, формально принимать афганских беженцев Казахстан не отказался.

Постоянный представитель страны при ООН Магжан Ильясов сказал, что к властям республики никто напрямую с такой просьбой не обращался, но в случае ее поступления, она будут рассмотрена.

«Казахстан присоединился ко всем международным договорам в сфере беженцев и защиты их прав. Все будет рассматриваться в соответствии с этими законами», – сказал Ильясов.

Между тем страна оказывает содействие усилиям ООН: 18 августа Казахстан выполнил просьбу организации о размещении в Алматы сотрудников Миссии ООН по содействию Афганистану. В общей сложности в Алматы в течение шести месяцев будут работать свыше 100 представителей миссии. Более того, в зависимости от развития событий в Афганистане, их пребывание может быть продлено.

Между тем Кыргызстан удостоился похвал после того, как в прошлом месяце глава ГКНБ страны пообещал, что правительство в качестве гуманитарного жеста выдаст афганцам 500 студенческих виз. Но пока никаких конкретных действий в этом направлении не наблюдается.

Тем временем 23 августа Бишкек прекратил выдачу виз гражданам Афганистана. В качестве основания МИД назвал опасения по поводу безопасности и желание избежать проникновения «нежелательных лиц».

В стремлении предотвратить возможное общественное недовольство появлением на улицах страны иностранных граждан, власти пошли еще дальше.

2 сентября местные СМИ сообщили, что Кыргызстан ввел ограничения на количество виз, выдаваемых гражданам Пакистана, Бангладеш, Непала и Индии. Это произошло после волны публикаций в социальных сетях, в которых выходцев из этих стран ошибочно приняли за недавно прибывших афганцев.

Туркменистан практически никак не упоминал беженцев, и лишь заявил, что всячески готов вести дела с новыми правителями Афганистана и что граница по-прежнему открыта для торговли. 19 августа МИД объявил, что позволит самолетам с эвакуируемыми из Афганистана иностранными гражданами воспользоваться воздушным пространством Туркменистана.

Кавказ

Аэропорт Тбилиси также использовался в качестве промежуточной транзитной точки во время эвакуации из Кабула. По состоянию на 26 августа – момент публикации последнего заявления аппарата премьер-министра Грузии по этому поводу – через Тбилиси переправили около 2 тыс. гражданских лиц и военнослужащих, включая норвежский контингент в Афганистане.

Грузия также предоставила временное жилье афганским сотрудникам нескольких международных организаций, включая Всемирный банк и Азиатский банк развития, когда тех вывозили из Афганистана. Одновременно МИД обвинил Россию в распространении «дезинформации» о том, что беженцам будет разрешено остаться, настаивая на том, что афганцы покинут Грузию «в кратчайшие сроки».

По сообщению Минобороны, в июне Грузия вывела из Афганистана свой последний батальон численностью 860 человек. Как и ее соседи Армения и Азербайджан, Грузия принимала участие в миротворческой миссии НАТО в Афганистане.

Как сообщило 16 августа Минобороны Азербайджана, 120 военнослужащих страны плотно сотрудничали с турецкими военными в осуществлении эвакуационных работ в аэропорту Кабула. Последние азербайджанские солдаты вернулись домой через Таджикистан 27 августа.

Взвод из Армении находился в составе миротворческой миссии НАТО под немецким командованием. Эти солдаты покинули Афганистан еще в марте.