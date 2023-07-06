России дорого обходится «разворот на Восток»

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Переориентировка Россией поставок нефти в Индию и Китай после фактического закрытия западных рынков преподносится как главный успешный пример разворота Кремля на Восток. Согласно свежим оценкам, в мае Москва и Дели зафиксировали очередной рекорд – свыше 40% закупленного Индией «черного золота» пришлось на РФ. Пекин также закупил близкие к рекордным объемы.

Однако у этих побед есть и весьма неприглядная оборотная сторона: покупая рекордные объемы нефти, партнеры столь же рекордно сбили цены, в результате чего Россия понесла многомиллиардные потери. Кроме того, теперь Россия фактически уперлась в потолок: Индия и Китай не смогут или не хотят наращивать закупки. В дополнение, растущая зацикленность торговли с Востоком на углеводородах лишь укрепляет статус России в качестве сырьевого придатка Китая и Индии, чему недавно появились очередные подтверждения.

Тем временем восточные партнеры, порой радующие Москву если не юанем и рупией, то хотя бы словами поддержки, на последнем саммите ШОС не удосужились сделать даже этого.

Пределы сотрудничества

После резкого сокращения возможностей реализации своей продукции на западных рынках Россия довольно оперативно занялась поиском альтернативных покупателей. Главным товаром, призванным показать, что война в Украине и санкции не повлияли на способность Москвы находить торговых партнеров, стала нефть, которую в больших объемах принялись закупать Китай и Индия. Согласно последним данным Международного энергетического агентства, в мае эти страны нарастили закупки «черного золота» у РФ до 2,2 и 2 млн баррелей в день соответственно, в результате чего вдвоем приобрели «почти 80% всех экспортных поставок российской нефти». Таким образом Россия обеспечила порядка 45% всего индийского импорта нефти и 20% – китайского.

Но этот успех обернулся для РФ многочисленными минусами. Во-первых, он связан с огромными финансовыми потерями. Например, хотя Индия в мае нарастила закупки до рекорда с начала войны в Украине, она также заплатила России рекордно низкую цену – в среднем $68,2 за баррель, включая доставку. Китай – около $70, тоже с доставкой (причем он покупает много нефти более качественных и дорогих российских сортов вроде ESPO и Sokol). В результате средние расценки на Urals, основную российскую марку, в мае были на $26 ниже эталонной Brent, цена которой составила около $75, т.е. РФ теряла более трети денег, которые могла бы выручить до войны (когда цена Urals почти не отличалась от Brent). Учитывая, что РФ в мае поставляла на внешние рынки 5,2 баррелей нефти в сутки, включая 2,3 млн баррелей Urals, по грубым подсчетам за месяц России недоплатили свыше 4 миллиардов долларов.

В этой связи неудивительно, что хотя российская пропаганда трубит о ловкой переориентировке нефтяных потоков на Восток, власти вынуждены были признать, что в январе-мае 2023 года нефтегазовые доходы бюджета РФ снизились на 50%, или 2,8 трлн рублей (около 37 миллиардов долларов по среднему курсу за этот период).

Во-вторых, даже с такими большими скидками нарастить объемы поставок, чтобы заработать больше, уже тоже особо не получится. Китай, из стратегических соображений, жестко придерживается принципа диверсификации поставок энергоносителей и отказывается поднимать долю России выше нынешних 20%. Индийские НПЗ тоже боятся попасть в зависимость от российской нефти на фоне продолжающейся войны и санкций, а также не желают рисковать отношениями с другими партнерами. Кроме того, многие местные НПЗ строились из расчета переработки нефти с меньшим чем у Urals содержанием серы, а потому встали перед выбором: либо производить в итоге больше мазута (побочный продукт переработки), либо провести дорогостоящее переоборудование заводов – непосредственно под нефть из РФ. Ни то, ни другое руководство НПЗ по ряду причин делать не хочет. Поэтому при лучшем стечении обстоятельств Индия готова нарастить импорт «черного золота» из России максимум еще на 2-3%.

В-третьих, растущая зацикленность торговли на энергоносителях еще больше подчеркивает потери России в другой плоскости: вместо развития высокотехнологичной экономики будущего, она закрепляет за собой статус сырьевого придатка бурно развивающихся азиатских экономических тигров.

На днях появился очередной яркий пример растущей «сырьевой придаточности» России. Как выяснило издание VPost, железнодорожные станции Московского региона и Центральной России заполонили пустые контейнеры, в которых в страну доставляются китайские товары. Проблема в том, что в обратном направлении их практически нечем загружать, поскольку в КНР из РФ в основном поставляется сырье, которое перевозят в полувагонах или цистернах. В итоге логистические компании вынуждены предлагать огромные скидки на доставку чего бы то ни было в направлении Китая, чтобы не посылать назад совсем пустые контейнеры, хотя и это не сильно спасает.

По данным компании Tradest, которые приводит VPost, «скидка за отправку по железной дороге 40-футового контейнера из Москвы в Новосибирск составляет 50 000 рублей при средней стоимости самой перевозки около 80 000, во Владивосток – доходит до 120 000 рублей (при цене около 180 000 рублей), а непосредственно в Китай — до $1100 (от $2300)». Учитывая, что в Новосибирск, Владивосток и прочие российские города, расположенные по пути из Москвы в КНР, можно везти полностью внутрироссийские грузы, глубина скидок позволяет предположить, что непосредственно в Китай везут совсем уж мало. Собеседники издания VPost назвали ситуацию «почти критической».

Меры и осторожности

Динамика российско-китайского товарооборота, за первые пять месяцев 2023-го составившего $93,8 млрд, и правда дает надежду Москве, что к концу года Кремль сможет отчитаться о перевыполненном плане довести товарооборот в текущем году до $200 млрд. Однако в нынешней нестабильной политической ситуации в РФ, где, как выяснилось, военные формирования наемников могут за день почти беспрепятственно дойти от границы до столицы, прогнозировать что-то наверняка – дело неблагодарное. Как узнало агентство Reuters на фоне мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который продлился всего сутки, ряд китайских предпринимателей остановили поставки своих товаров в Россию.

Глава торгового объединения провинции Фуцзянь Шэнь Мухуэй рассказал изданию, что во время марша «вагнеровцев» на Москву ряд бизнесменов, поставляющих в РФ автозапчасти, оборудование и одежду, решили сделать паузу и приостановить отгрузку. Некоторые из них не рискнули возобновлять экспорт и сразу после завершения мятежа. «Мы думали, что возникнут большие проблемы», – признался Шэнь. Он добавил, что среди предпринимателей поселилась неуверенность в дальнейшем развитии событий в РФ.

При этом бунт Пригожина мог оказать не только временное влияние на торговлю между РФ и КНР, но и заронить куда более чувствительные для Кремля политические последствия. Официально МИД Китая назвал мятеж «Вагнера» «внутренним делом России». «Как дружественный сосед и всеобъемлющий стратегический партнер по координации в новую эпоху, Китай поддерживает Россию в обеспечении национальной стабильности и достижении развития и процветания», – заявили с присущей Пекину витиеватостью в ведомстве.

Однако, судя по всему, в Пекине всерьез обеспокоились дестабилизацией в РФ. Шанхайский эксперт по международным отношениям Шэнь Дингли, чьи слова приводит Reuters, предположил, что после случившегося Китай «будет осторожнее в своих словах и действиях в отношении России». А профессор Китайского университета политологии и права в Пекине Ян Цзюнь в день мятежа через сингапурскую газету Lianhe Zaobao призвал КНР поддержать Украину, чтобы не оказаться «втянутой Россией в трясину войны». «Учитывая развитие ситуации и тренд этой войны, Китай должен серьезнее скорректировать свою позицию по России и Украине, прояснить свое отношение и решительно встать на сторону победителей истории», – заявил профессор.

Reuters отметило, что не понятно, была статья написана до или после восстания Пригожина, а остальные находящиеся в Китае эксперты в беседе с агентством не увидели причин для изменения подходов Пекина к Москве. Тем не менее определенную настороженность сложно не заметить.

Посол Китая в Евросоюзе Фу Цун после мятежа Пригожина в комментарии телеканалу Al Jazeera напомнил, что Пекин не признает за Россией оккупированные регионы Украины. На вопрос, поддерживает ли КНР цель Киева вернуть все захваченные Москвой территории, дипломат недвусмысленно ответил: «Не понимаю, почему нет». «Мы уважаем территориальную целостность всех стран. Поэтому, когда Китай установил отношения с бывшим Советским союзом, мы на это и согласились. Но, как я уже сказал, это исторические вопросы, которые должны обсуждаться и решаться Россией и Украиной, и именно за это мы и выступаем», – сказал посол.

Ранее в апреле Фу Цун уже заявлял, что Пекин не признает попытки Кремля аннексировать украинские регионы, включая Крым и Донбасс. Al Jazeera отмечает, что представители КНР стараются публично не давать однозначных оценок оккупационной политике России. Тем не менее должность посла в ЕС – слишком высокая, чтобы назначенный на нее дипломат выражал собственное мнение. Так может статься, что и призыв пекинского профессора «встать на сторону победителей» в условиях жесткой китайской цензуры – не случайность, а попытка прозондировать почву.

Между тем история с блокировкой банками «дружественных» стран платежей от российских компаний за различную продукцию, вероятно, получает продолжение. Так, казахстанские банки начали отклонять платежи от предпринимателей из РФ и в рублях, и в долларах. Это вынуждает бизнесменов присматриваться к тенге, но и тут случаются неудачные транзакции. В итоге в схему приходится включать посредников, что увеличивает стоимость платежа в среднем на 5-6%. Причина столь «не союзнического» поведения проста: Астана, будучи удобным хабом для параллельного импорта в РФ, старается обезопасить себя от вторичных санкций Запада за помощь Москве в обходе блокировок.

Ни доброго словца

Восточные партнеры Москвы, откровенно наживаясь за ее счет, хотя бы порой радуют ее греющими кремлевскую душу заверениями в геополитическом партнерстве и совместном противостоянии Западу. Возможно, Москва ожидала очередной дозы утешительной риторики от прошедшего 4 июля саммита глав-государств ШОС. Однако эти ожидания не оправдались.

Первым разочарованием, вероятно, было то, что саммит решили провести в онлайн-формате, по сообщениям, как раз потому, что никто не хотел лично встречаться с главой РФ Владимиром Путиным. А когда мероприятие, наконец, состоялось, собравшиеся лидеры в основном воспользовались случаем, чтобы высказаться каждый о своем по принципу «у кого что болит».

Путин постарался успокоить партнеров по организации, повторив (весьма неубедительно) принятый российской пропагандой рефрен о том, что после недавнего мятежа Россия «консолидирована как никогда», а сам он уверенно контролирует ситуацию. Попытка Путина заверить своих коллег понятна: ШОС является одним из немногих мест, где с ним еще готовы говорить, как минимум о деловом сотрудничестве. И он постарался подчеркнуть именно этот аспект, заявив, что благодаря противодействию «политике Запада» в 2022 году товарооборот РФ со странами ШОС вырос на 37%, а в январе-апреле 2023-го прибавил еще 35% (правда, не став упоминать о вышеупомянутом ущербе, наносимом России кремлевской политикой подчинения экономики геополитике).

Между тем с заявлением Путина по поводу «расцвета» экономического сотрудничества в рамках ШОС не согласился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, переключивший разговор на свои интересы. Он заявил, что «более чем за 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС», и предложил приоритизировать именно экономику, в особенности создавая инвестиционные возможности для стран-членов (читай, Казахстана и других государств Центральной Азии). Очень схожие мнения, как сговорившись, высказали и другие главы стран Центральной Азии, сетовавшие, как президент Кыргызстана Садыр Жапаров, что «к сожалению, в течение длительного времени не продвинулись в решении ... важных вопросов торгово-экономической составляющей Организации».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди тоже говорил о своем, не забыв иносказательно коснуться больше интересующих его Пакистана и Китая, но ни словом не обмолвившись о России.

Китайский лидер Си Цзиньпин вроде упомянул о необходимости «сохранять единство» ради обеспечения «общей безопасности» и «независимости» членов ШОС и противодействия «гегемонским, бесцеремонным и агрессивным действиям» Запада, что могло порадовать Москву. Однако в целом речь Си была посвящена собственным приоритетам по борьбе с угрозами режиму и расширению политического и экономического влияния Пекина в регионе, в том числе в постсоветской Центральной Азии, которую Кремль в недалеком прошлом называл «зоной исключительных интересов России», но где Китай теперь укрепился в статусе крупнейшего международного игрока на фоне ослабления влияния РФ, особенно после начала войны в Украине.