России не нравится, что Китай обогнал ее в торговле с Центральной Азией

В конце апреля Россия направила большую делегацию во главе с министром промышленности и торговли и губернаторами ряда регионов на проходившую в Узбекистане выставку «Иннопром» в надежде активизировать двустороннюю торговлю. Но добиться прорыва не удалось. (Фото: gov.uz)

Похоже, Кремлю сложно смириться с тем, что Россия скатилась на второе место после Китая среди торговых партнеров стран Центральной Азии.

Нежелание российских чиновников признать реальное положение дел в сфере торговли в очередной раз проявилось на торгово-промышленной ярмарке, прошедшей в конце апреля в Ташкенте. Выступавший на выставке заместитель торгового представителя РФ Игорь Камынин заявил, что как минимум Узбекистан видит в России и Китае «равноценных партнеров с равнозначной долей в товарообороте», сообщает агентство ТАСС.

Заявление Камынина – это в прямом смысле слова попытка выдать желаемое за действительное, выдержанная в лучших традициях российского руководства. В качестве доказательства того, что Россия и Китай занимают равные позиции с точки зрения объема торговли, он заявил о желании Узбекистана увеличить годовой товарооборот и с Москвой, и Пекином до 20 миллиардов долларов к 2030 году.

Однако реальная, а не воображаемая, торговая статистика спускает Камынина с небес на землю, где Россия далеко отстает от Китая. В 2023 году товарооборот между Узбекистаном и Россией, по данным РУ, составил 9,8 миллиарда долларов, что почти на 30 процентов ниже объема торговли с Китаем, который достиг 13,7 миллиарда долларов.

Более того, КНР и далее не намерен уступать лидерство. Согласно официальным источникам Узбекистана, двусторонний товарооборот с Китаем в первом квартале 2024 года составил 3,01 миллиарда долларов, в то время как Россия отстает с 2,5 миллиарда. Примечательно, что в первом квартале 2023-го РФ даже немного опережала КНР, но к концу года все равно отстала. В этом году Россия сразу начала с отставания.

Узбекистан не единственная страна региона, где Москва уступила позиции Пекину. Согласно официальной статистике за 2023 год, Китай обогнал Россию по объемам товарооборота со всеми пятью центральноазиатскими государствами.