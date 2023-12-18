Российская делегация отправляется на уговоры в Китай

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Российская делегация по главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным в ближайшие дни должна отправиться в Китай на, вероятно, последние в этом году полноформатные переговоры со своим ключевым торговым партнером. Судя по составу командированных Кремлем в Пекин чиновников и топ-менеджеров, речь пойдет об очередной попытке Москвы уговорить «союзника» проявить добрую волю и заключить желанные для РФ контракты, без которых в условиях войны и санкций у нее не вполне получается строить из себя сильную и независимую от Запада страну. Очевидно, речь в первую очередь пойдет о газе, на что недвусмысленно намекает присутствие в составе делегации председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и министра энергетики Николая Шульгинова. Примечательно, что в октябре президент Владимир Путин уже посещал КНР со схожей по персоналиям и численности свитой, однако на переговорах с председателем Си Цзиньпином не очень-то преуспел. Между тем маниакальные попытки путинского режима продать Китаю побольше газа по неприлично сниженной цене порой приводят к откровениям лояльных режиму функционеров, которые ненароком признают плачевность ситуации, в которую Россия угодила под руководством кремлевского «геостратега».

Лимит без ограничений

Россия предпримет, вероятно, последнюю в 2023 году попытку договориться с Китаем о расширении торгово-экономического сотрудничества, которое и без того второй год войны РФ против Украины бьет рекорды, но к неудовольствию Кремля не компенсирует финансовых потерь из-за западных санкций, а лишь подчеркивает их. Во вторник, 19 декабря, в КНР на переговоры должен прибыть премьер-министр Михаил Мишустин. На прием к местным «ханам» глава российского правительства приедет не один. Как выразился собеседник телеканала RTVI, знакомый с процессом подготовки к визиту, компанию в Поднебесной премьеру составит «целый фулл-хаус Мишустина». Анонимный источник пояснил, что состав и численность делегации не будет уступать той, что сопровождала в октябре в Китай Путина, и будет включать «весь экономический и энергетический блок».

Учитывая масштаб делегации, без существенных договоренностей поездка правительства РФ почти в полном составе в КНР будет больше смахивать на поклон, а вояж ради дежурных слов о «дружбе без ограничений» явно не добавит «великодержавности» государству российскому.

Повестка предстоящих заседаний, на которых, помимо министров и топ-функционеров госкомпаний, собираются присутствовать целых пять вице-премьеров, официально не раскрываться. Но вряд ли у кого-то есть сомнения, что речь пойдет прежде всего об энергетическом сотрудничестве, а точнее о попытке РФ уговорить КНР покупать у нее побольше сырья, попавшего под западные санкции. Правда, как показали два года войны, китайские «друзья» готовы помочь России в столь сложной ситуации и еще сильнее нарастить импорт только в обмен на огромные скидки, которые и так выглядят неприлично. Другими словами, Москва попросит Пекин расширить торговое сотрудничество, а КНР в ответ предложит России масштабировать распродажу ее национальных богатств.

Наверняка встанет вопрос и о трубопроводе «Сила Сибири-2». Добиться от Китая согласия на его строительство у РФ никак не получается, а недавно Поднебесная и вовсе «обрадовала» Кремль отказом вкладываться в проект и посоветовала России самостоятельно все оплатить, а еще и скидку на газ побольше обдумать. Присутствие в делегации Мишустина вице-премьера Александра Новака, курирующего вопросы энергетики, министра энергетики Николая Шульгинова и главы «Газпрома» Алексея Миллера не оставляет сомнений, чего именно Москва в очередной раз попробует добиться от Пекина.

Кстати, перед поездкой представители двух стран встретились 15 декабря, чтобы отдельно обсудить, как выразилось госагентство ТАСС, «реализацию проекта “Сила Сибири-2”». Учитывая, что на двусторонней основе он еще даже не запущен, слово «реализация», видимо, должно было сбить с толку и отвлечь внимание от реального состояния проекта. В Кремле планировали запускать строительство трубы в Китай уже в 2024-м, однако за две недели до Нового года после переговоров с «друзьями» вице-премьеру Новаку пришлось подводить итоги беседы достаточно дежурной фразой. «Обсуждали сегодня этот проект, обсудили текущий статус, состояние разработки, технико-экономическое обоснование, которое уже сделано, проведение проектно-изыскательских работ, продолжаются переговоры по коммерческому контракту», – пробубнил он.

Правда, уже 17 декабря вице-премьер заявил, что «стороны могут договориться в кратчайшие сроки». Привезет ли Мишустин из Пекина «новогодний подарок», скоро станет понятно. Однако вряд ли договоренности по «Силе Сибири-2» окажутся выгодными для России. Благодаря решению Путина начать оккупацию Украины на серьезные барыши Москве надеяться не приходится, а задача подольше продержаться пусть и ценой огромных финансовых потерь выглядит куда честнее «сказок» о взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве с КНР.

Понимают это и приближенные к Кремлю бизнесмены и функционеры. Так, зампредседателя госкорпорации «ВЭБ.РФ», которая должна заниматься долгосрочным развитием страны, Андрей Клепач на форуме «Газ России» чистосердечно признался, что РФ не сможет компенсировать потерю газового рынка Европы даже в случае реализации новых трубопроводных проектов с Китаем. Кроме того, не внушает оптимизма и перспектива наращивания поставок сжиженного газа (СПГ) на Восток. По его словам, у России просто-напросто нет ледокольного флота для перевозки больших объемов СПГ по Севморпути, а логистика через Суэцкий канал или вокруг Африки сильно ухудшает экономику СПГ-проектов. Существенное увеличение поставок трубопроводного газа в Китай и вовсе возможно только после 2030 года, уверен Клепач.

«Потребуется еще несколько лет пока мы договоримся. К тому же поставки по “Силе Сибири” будут осуществляться с существенным дисконтом, по сравнению с теми ценами, по которым мы экспортируем газ в Европу», – откровенно обрисовал печальные перспективы топ-менеджер.

Между тем потеря Россией европейского рынка газа, поставки на который до войны доходили до 200 млрд кубометров, больно бьет ее карману: по итогам 11 месяцев 2023 года выручка от экспорта газа рухнула более чем втрое.

«Поставки газа [на внешние рынки] сократились в стоимостном объеме на 69%, а в физическом объеме – на 34% по сравнению с прошлым годом», – признал временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов в интервью телеканалу «Россия 24».

Просить милости или милостыни – тут уж как присмотреться – в Китай приезжают не только российские чиновники, но и различные бизнесмены. Как недавно выяснилось, не менее десяти компаний из РФ активно ищут способы выйти на долговой рынок КНР, чтобы начать заимствования в юанях. При этом российские фирмы – как крупные экспортеры, так и импортеры – готовы, грубо говоря, на все, лишь бы заполучить доступ к этому рынку, но, по признанию вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, пока любые облигации труднодоступны для российских компаний в Китае.

То, как на самом деле сейчас выглядят взаимоотношения двух «союзников», пожалуй, наиболее точно описал в авторской колонке для издания The Hill приглашенный исследователь Института Гарримана при Колумбийском университете Джек Джармон. В статье, озаглавленной как «Китай и Россия: “партнерство без ограничений” с жесткими ограничениями», ученый объясняет, что кажущаяся многим неизбежность дальнейшего сближения Москвы и Пекина на самом деле обманчива, а за внешним фасадом этих отношений скрыто немало противоречий. По его мнению, российско-китайское взаимодействие будет какое-то время еще продолжаться во многом благодаря наличию общего «врага» – США, однако, как только у Пекина и Вашингтона появится окно возможностей для выгодного сотрудничества, КНР не задумываясь отвернется от РФ. Причина в том, что в основе конфликтов России и Китая с Западом лежат фундаментально разные причины. «Россия работает над подрывом международной системы, из которой Китай продолжает извлекать выгоду. КНР же не работает над разрушением существующего миропорядка, она работает над тем, чтобы изменить его в свою пользу», – пояснил эксперт.

Да и с Дели не очень

Было бы наивно полагать, что дела во взаимодействии с другими партнерами в Азии у России обстоят как-то иначе. Разве что – хуже. Союзников, как бы того ни хотелось Москве, у нее как таковых нет, хотя извлечь максимальную выгоду из западной изоляции, в которую попала РФ в результате вторжения в Украину, желающих, конечно, хватает. При этом в Кремле стараются публично этого не замечать, а побольше хвастаться какими-нибудь числовыми показателями, которые можно было бы скормить населению как невероятные успехи путинского режима. Недавно, например, итоги российских усилий на восточном направлении подводил посол РФ в Индии Денис Алипов.

«Наш товарооборот увеличился в 2,1 раза в январе-сентябре этого года, почти до $50 млрд. Если быть точным – до $48,8 млрд. Ожидается, что он будет расти и дальше и существенно превысит показатели предыдущего года», – похвастался российский дипломат.

Примечательно, что Алипов решил лишний раз не напоминать о высокой цене, которую России пришлось заплатить за бурный рост товарооборота с Дели и желание «наказать» Запад, принимая оплату за свои энергоресурсы в индийской валюте. Проблему зависших в индийских банках неконвертируемых рупиях на те же 40 миллиардов в долларовом эквиваленте, которые оказалось невозможно толком использовать, Москва за полтора года так и не смогла решить. Хотя ее представители, включая, например, главу МИД РФ Сергея Лаврова неоднократно обещали, что все вот-вот будет урегулировано. С другой стороны, стоит ли вообще обращать внимание на слова человека, за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину на весь мир называвшего предупреждения Запада о подготовке Кремля к войне против соседнего государства «пропагандой, фейками и вымыслами».