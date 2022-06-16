Российская пресса нападает на руководителей Кыргызстана

В последнее время руководители Кыргызстана оказались под огнем российской прессы, и в некоторых из ее материалов безошибочно узнаются предупредительные выстрелы Кремля.

Хотя бурное восхождение президента Садыра Жапарова к власти, случившееся почти два года назад, возможно, застало Россию врасплох, оно практически не изменило положения вещей: Кыргызстан остался столь же покорным и верным своей бывшей колониальной метрополии.

Однако после начала российского вторжения в Украину Москва и ее присные стали требовать еще более непоколебимой верности.

Сравнительно осторожный дипломатический курс Бишкека в отношении войны не нравится провластным московским СМИ, которые, как кажется, все больше тревожатся по поводу еще не подписанного соглашения, регулирующего двустороннее сотрудничество Кыргызстана с Соединенными Штатами.

Свой предыдущий договор о сотрудничестве с Вашингтоном Кыргызстан разорвал еще в 2015 году, во время конфликта вокруг правозащитника, которого посадили в тюрьму в ходе этнических волнений 2010 года.

Москва практически не скрывала своей радости по поводу этих событий, которые, как казалось в то время, могли ограничить возможности Вашингтона по части оказания помощи этой стране. Правозащитник, о котором шла речь, — выступавший за права этнических узбеков активист Азимжан Аскаров — умер в заключении в 2020 году.

О том, что Россия видит в любом новом договоре выпад против себя, в недвусмысленных выражениях заявил во время состоявшегося в апреле визита в Бишкек заместителя госсекретаря США Узры Зеи прокремлевский таблоид «Московский комсомолец».

Материал МК о приезде Зеи был озаглавлен «США обольщают Киргизию: Россия заговорила об “ударе в спину”». В этой статье приводились слова неназванных источников в дипломатических кругах о том, что новое соглашение может вызвать «жесткую и незамедлительную» реакцию России, в том числе сокращение инвестиций, отмену льготных условий экспорта топлива и продовольствия, а также высылку трудовых мигрантов.

Жапарову следовало бы учесть ошибки предыдущих президентов Кыргызстана и восстановить «разумный баланс во внешней политике», советовал МК.

В середине мая в конкурирующем с МК издании, «Комсомольской правде», появилась колонка с новыми намеками на недовольство России тенденциями и персоналиями кыргызской политики.

На этот раз гнев вызвал глава ГКНБ и фактический соправитель Жапарова Камчыбек Ташиев, ведомство которого недавно запретило использование символики, выражающей поддержку российского вторжения в Украину, во время празднования годовщины победы Советского союза над нацистской Германией.

«Наблюдатели», утверждала КП, считают Ташиева ответственным за «значительное увеличение антироссийских по направленности материалов в киргизских электронных и печатных СМИ, усиление антироссийской риторики в местных сегментах интернета».

Кроме того, он подталкивает Кыргызстан к новой сделке с Вашингтоном.

«Многие эксперты отмечают, что это соглашение примерно так же “выгодно” Киргизии, как оказалось “выгодно” Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом», — злобно отмечалось в статье.

Главный спецслужбист Кыргызстана — лишь один из нескольких политиков, одержимых «явной ностальгией» по тем временам, когда в Бишкеке размещалась американская военная база, утверждала газета. Военно-воздушная база Манас, использовавшаяся для проведения операций в Афганистане, была закрыта правительством Кыргызстана в 2014 году.

Министерство иностранных дел Кыргызстана, явно задетое этим материалом, опубликовало краткий ответ. Его заявление от 20 мая подчеркивает стратегический характер партнерства с Россией, но настаивает, что Бишкек «продолжит развивать взаимовыгодные отношения со своими западными партнерами» в рамках «многовекторной» внешней политики.

С тех пор статья КП была удалена с сайта газеты, но по-прежнему доступна в других местах.

Ни Жапарову, ни Ташиеву не нужно напоминать, какой ущерб может причинить политику враждебное отношение российской прессы.

Их бывший руководитель, второй президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, подвергся аналогичному обращению за несколько недель до того как был отстранен от власти — по-видимому, в наказание за невыполнение обязательства изгнать американцев с военной базы. В апреле 2010 года уличные протесты привели к свержению Бакиева всего через несколько дней после того как Москва ввела тарифы на экспорт нефтепродуктов в Кыргызстан.

В 2015 году, когда МК писала о вышедших через пять лет после событий мемуарах низложенного руководителя, газета называла его человеком, «не отличающимся талантами и косноязычным». «Погремушка гремит, но внутри у нее пусто», — добавляла она.

В таких же презрительных выражениях говорится о Жапарове в колонке, которую опубликовал 27 мая в деловом ежедневнике «Коммерсантъ» журналист кремлевского пула.

Андрей Колесников заявил, что речь президента Кыргызстана на региональном экономическом форуме «не представляла никакого интереса не только для современников и потомков, но, уверен, и для него самого».

Выступая на форуме в режиме видеоконференции, Жапаров возился со своими заметками и «скроллил» на компьютере, жаловался журналист.

1 июня МК снова поднял тему соглашения о сотрудничестве, обвиняя Кыргызстан в «активном политическом флирте с Вашингтоном» и сетуя, что его правительство сменило якобы прозападного министра иностранных дел на «даже еще более прозападную фигуру».

«Запад атаковал Кремль с неожиданной стороны», — гневно восклицал заголовок статьи.