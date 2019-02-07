Российская технология переработки отходов нашла спрос за рубежом, но с трудом приживается в РФ

Отец с сыном — Андрей и Александр Смотрицкие — создали технологию, которая позволяет улучшить переработку органических отходов. Технология представляет собой компактное устройство по подготовке отходов к их переработке в биогазовой установке. Использование технологии позволяет увеличить выход биогаза из отходов на 30%, говорят Смотрицкие.

Оборудование технологии, которая получила название WiseSoil, приобрели компании из США и нескольких европейских стран, в то время как в России оно оказалось не востребовано.

Выручка проекта в 2017 году составила почти 100 тыс. евро. По итогам 2018-го бизнесмены ожидают 180 тыс. евро. В ближайшее время стартап рассчитывает на ежегодный прирост выручки на 100-120%.

Что представляет собой продукт

Идея возникла, когда отец с сыном ехали в екатеринбургский аэропорт Кольцово. Он находится за городом, и по дороге к нему расположена птицефабрика, от которой идет вонь. «Фабрика складирует отходы в пометохранилище и не нарушает закон. Но вокруг часто образуется неприятный запах, страдают жители», — говорит Александр Смотрицкий.

Смотрицкие задались вопросом, почему в стране почти не используются средства, которые превращают органические отходы в биогаз и который можно использовать как источник энергии и удобрение. Дело в том, что такие средства — биогазовые установки — слишком дороги и экономически неэффективны, убеждены Смотрицкие. Чтобы выяснить это, они общались с производителями биогазовых установок из Чехии и Финляндии и даже организовывали их приезд на российские предприятия. В Европе такие установки существуют благодаря государственным субсидиям.

У биогазовых установок две проблемы, объясняет Александр Смотрицкий. Первая — неполная переработка сырья в реакторе. В результате биогаза вырабатывается меньше, чем могло бы. Вторая проблема — получаемое на выходе удобрение. Оно содержит ценные компоненты, но на 90-95% состоит из воды, поэтому хранить и транспортировать его слишком дорого, и в результате его выливают на ближайшие поля.

Ученые решили обе проблемы. Первое решение подготавливает органические отходы к переработке в биогазовой установке. «Образно говоря, биогазовая установка — это система пищеварения, а наш модуль – это зубы, которые способствуют более эффективному пищеварению», — говорит Александр Смотрицкий.

«Наше отличие в том, что вместо одной стадии подготовки сырья мы используем ряд стадий, которые позволяют с небольшими затратами энергии получить более качественную обработку сырья. У нас есть, например, предварительное измельчение с помощью большой промышленной мясорубки, потом сырье подвергается гидродинамическому воздействию, кавитации [образование и схлопывание пузырьков в жидкости], электрическому воздействию. А зарубежные коллеги используют только один технологический процесс, например экструзию или ультразвук. У них расходуется больше энергии на обработку сырья, а эффект такой же, как у нас, или меньше. При этом их оборудование дороже в десять раз», — говорит Смотрицкий.

Второе решение позволяет делать из жидкого удобрения сухое. «Это не банальное высушивание, требующее громадного количества энергии, а другой технологический процесс, заключающийся в отделении сухих частиц от жидкости. На выходе поучается сухое удобрение и вода, пригодная для технических нужд», — объясняет Смотрицкий.

Работа над проектом началась в 2012 году. Через год устройство протестировали на одной из российских биогазовых установок и получили первые лабораторные результаты. На исследования, прототип, лабораторные образцы, патентование Смотрицкие потратили несколько миллионов рублей.

В 2014 году они зарегистрировали компанию «Биоэнергия», в капитал которой вошли также Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании и два частных инвестора. Первые инвестиции составили 20 млн рублей, после чего компания несколько раз получала гранты от Сколково, которые тратила на патентование, участие в зарубежных выставках, оплату работ по исследованиям зарубежных коллег.

Кто покупает технологию

Первый клиент появился летом 2016 года. Это американская компания, которая использует технологию Смотрицких при производстве биоэтанола. Использование установки при производстве биогаза увеличивает его выход на 30%, говорит Смотрицкий, ссылаясь на экспертные заключения. «Тридцать процентов — это очень много. Даже если мы добавили бы 10% биогаза, покупка нашего оборудования окупилась бы за пару лет», — говорит Смотрицкий.

В 2017-2018 годах «Биоэнергия» продала еще девять установок. Это разные решения: от отдельного модуля до системы, состоящей из нескольких устройств. Минимальная стоимость решения — 10 тыс. евро. По словам Смотрицкого, верхнего предела у цены нет, потому что все зависит от комплектности, сырья и, главное, объема этого сырья. Большие системы компания пока не продавала. Самое дорогое решение стоило 20 тыс. евро.

Среди клиентов — компании из Великобритании, Голландии, Южной Кореи, Казахстана. Клиент из Великобритании, например, это владелец частной фермы, отходов которой хватает для небольшой биогазовой установки мощностью около 200 киловатт. Она перерабатывает 10 тонн сырья в сутки.

Среди клиентов компании есть и конкуренты. Сейчас, например, компания готовит контракт на поставку в Германию мацераторов. Это устройство, что-то вроде промышленной мясорубки, первая ступень обработки сырья. В нем нет ничего инновационного, но клиенту, по словам предпринимателя, выгоднее купить его в России, так как немецкие аналоги в несколько раз дороже.

Выручка компании в 2017 году составила немногим меньше 100 тыс. евро. В 2018 году Смотрицкий ожидает около 180 тыс. евро. «Это скромные цифры, но мы понимаем, как их можно нарастить и что нужно сделать, чтобы производство стало серийным, а не единичным», — говорит Смотрицкий.

Почему технология оказалась не нужна в России

В России технология не пошла. «Мы думали, что можно предложить российским предприятиям комплексное решение, которое позволяет получать вместо отходов удобрения, электроэнергию, избавиться от отходов и сделать на этом доходы», — говорит Смотрицкий. Однако российские компании, по словам Смотрицкого, предпочитают получать документ, подтверждающий безопасность их отходов, и складировать их на прилегающих землях.

Компания пообщалась примерно с двумя десятками потенциальных российских клиентов, но безрезультатно. «Биоэнергия» также взаимодействует с несколькими российскими производителями биогазовых установок, предлагая их клиентам свое решение по их усовершенствованию, однако ни один из таких кейсов пока не сработал, говорит Смотрицкий. Поэтому в России компания предлагает другие продукты.

По словам Смотрицкого, подготовка биомассы состоит из нескольких технологических процессов. На основе некоторых из них компания создает оборудование, которое решает другие задачи. Оборудование для смешивания сырья, например, можно ставить на котельные, чтобы делать водно-мазутную эмульсию, улучшающую качество горения. А оборудование для измельчения и ферментации (брожения) сырья можно использовать при изготовлении жидкой кормовой патоки для коров. «Это не наше профильное направление, но так получилось, что в России больше интересуются этим оборудованием», — говорит Смотрицкий.

Впрочем, недавно «Биоэнергия» получила запрос от птицефабрики, у которой заканчивается место для хранения птичьего помета. Они планируют поставить систему для его переработки и ищут выгодные варианты. «Это одна компания, а их в России сотни. Поэтому я думаю, что наше решение будет в России востребовано в конце концов», — говорит Смотрицкий.

Выход в Европу

Компания вышла на самоокупаемость, но, по словам Смотрицкого, она невысока из-за географической удаленности и консервативности европейского рынка. Не все клиенты покупают сразу, многие просят сначала протестировать систему. «Тестирование занимает несколько месяцев, и туда, конечно, уходят большие вложения. Для клиентов это бесплатно», — говорит Смотрицкий.

Поэтому сейчас задача номер один — «набрать критическую массу инсталляций», которая повысила бы доверие потребителей. Для этого «Биоэнергия» открывает дочернюю компанию в Литве и создает консорциум с двумя зарубежными фирмами.

Одна из них — чешская компания Agrikomp Bohemia — производит биогазовые установки и имеет около 800 установок в Европе. «Выходя на рынок с таким дистрибьютором, [мы] получаем усиление продаж. Часть маржи, понятно, отдается дистрибьютору. Но взамен получаем резкое масштабирование бизнеса», — говорит Смотрицкий. Второй участник консорциума — хорватская компания — планирует заниматься внедрением и обслуживанием систем в южной Европе, в частности, в Италии.

Еще одна цель создания такого консорциума — получение инвестиций от европейских фондов, финансирующих энергоэффективные проекты.

Компания также планирует перенести в Европу финальную сборку своей установки. Во-первых — для того чтобы сократить таможенные и логистические издержки. Например, не доказывать каждый раз российским правоохранительным органам, что оборудование не является оружием, — это лишь малая часть логистической цепочки. А во-вторых — чтобы получить знак «Сделано в Европе». «Мало кто [за рубежом] доверяет промышленному оборудованию, сделанному в России», — убежден бизнесмен.

После того как наберется большое число установленного оборудования, компания рассчитывает продавать лицензии на производство. «Есть рынки географически удаленные, например Бразилия или Азия, там тоже полно этих проблем и есть спрос на такое оборудование», — утверждает Смотрицкий.

«Мы сделали из нуля единицу. Теперь нужно идти дальше. Нас вдохновляют первые результаты, а также тот факт, что мы не просто гонимся за выручкой, а приносим пользу экологии. Есть проблемы по переработке отходов, и мы можем их решить», — говорит он.