Российская туриндустрия оказались не готова к наплыву отдыхающих

Черноморские курорты, которые еще весной 2020 года говорили про свое неминуемое банкротство, к сентябрю почти восстановили потери от карантина, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Цены на отдых в 2020 году выросли на треть.

Однако эксперты и участники рынка туриндустрии сходятся во мнении, что туристическая отрасль страны оказалась не готова к неожиданному росту спроса. Кроме нехватки мест размещения, туристы, привыкшие отдыхать за границей, отмечают низкий уровень сервиса и качества номеров.

Цены выросли на треть

Как рассказал Eurasianet.org Юрий Кузнецов, генеральный директор и владелец сервиса Суточно.ру, из-за неопределенности в апреле-мае южные курорты России не смогли как следует подготовиться к сезону.

«Качество отдыха не изменилось, но хозяева жилья подняли цены, чтобы компенсировать упущенную прибыль. Например, жилье в Краснодарском крае подорожало в среднем на 25% (с 2320 до 2900 рублей за ночь)», — анализирует Кузнецов.

Стоимость отдыха на курортах России выросла не только в связи с ростом спроса, но и потому, что появились дополнительные затраты, сказал изданию «Деловая газета.Юг» владелец и управляющий мини-отелем «Южная Дача» (Геленджик) Олег Козыров. Например, в курортных городах Черноморского побережья не хватает чистой воды. Ее приходится привозить, что добавляет к стоимости проживания по 300-500 рублей на человека в сутки.

По оценкам Кузнецова, цены на российские курорты были завышены и ранее.

«Тем не менее интерес к российскому югу остается выше прошлогоднего: там нет строгих ограничений и сложностей с въездом, а по возвращении домой не нужно проходить тест на коронавирус», — говорит эксперт, добавляя, что россияне не испугались даже второй волны коронавируса, которую все ждут осенью: спрос на «бархатный сезон» (сентябрь-октябрь) тоже выше прошлогоднего.

Однако, по мнению Елены Антоновой, директора агентства бронирования Partner Tour (Анапа), если будет вторая волна эпидемии и ограничений, очень многие средства размещения ее не переживут.

«Настанет длинная череда банкротств, смены администраций и концепций гостеприимства и ухудшение качества предоставления услуг», — считает она.

На ее взгляд, сейчас многие туристы и отели уже подстроились под новые правила игры «постковидной эпохи»: в разы сократилось раннее бронирование (за 2-5 месяцев до поездки), туристы ищут варианты размещения накануне приезда. Это не позволяет заранее планировать работу, приводит к росту рисков потери денег гостиницами.

Кузнецов отмечает, что в сезон 2020 года намного выше стал спрос на «дорогой отдых» в России — не только по стоимости, но и самое главное по сервису, качеству, гостеприимству.

«Нашим морским курортам нужно подтягивать уровень сервиса к уровню цен. Тем регионам, где моря нет, стоит работать над альтернативой: развивать пляжи на реках и озерах, готовить хорошие бассейны с релакс-зонами, предлагать достойный “all inclusive”», — подытоживает эксперт.

Туристам не хватает мест

По данным гендиректора TUI Россия Тараса Демура, которые опубликованы в издании «Вестник АТОР» (официальное издание ассоциации туристических организаций России), ранее за рубеж ежегодно, покупая турпакеты, из России выезжали порядка 10 млн человек. В России сертифицированного номерного фонда хватает только на 1-2 млн туристов. Таким образом, потенциальный спрос существенно превышает возможности отрасли.

По данным сайта для поиска и покупки дешевых авиабилетов Kupibilet.ru, предоставленным Eurasianet.org, рейтинг самых популярных направлений в России возглавили курорты Краснодарского края: Сочи, Анапа, Геленджик. Также среди лидеров и Калининград. Стоимость размещения на этих направлениях — от 2000 до 10000 тыс. рублей за сутки.

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на начало сентября, в 2020 году в его регионе уже отдохнули 7,6 млн человек. За 9 месяцев прошлого года край посетили 13,5 млн туристов.

В отелях и гостиницах Черноморского побережья Краснодарского края почти 100% заполняемость номеров на первой линии несмотря на значительно выросшие цены, пишет «Деловая газета.Юг».

Вырос спрос и на краткосрочную, так называемую туристическую аренду домов и квартир. Сервис «Авито Недвижимость» составил рейтинг регионов с самым дефицитным туристическим жильем.

«В отдельных регионах интерес россиян к посуточной аренде недвижимости обогнал количество сдаваемых объектов в 7-10 раз. Самый большой дефицит арендного жилья — в Калмыкии, а самый большой рост спроса зафиксирован в Карелии. В целом по стране спрос на аренду туристического жилья вырос по сравнению с прошлым годом на 17%. В Краснодарском крае спрос превысил предложение в 2 раза», — говорится в исследовании компании.

В России красиво, но некомфортно

Многие российские туристы, вынужденные остаться в стране из-за карантина, критично оценивают качество отдыха в стране. Аналитики компании Media Research Family изучили мнения россиян в соцсетях относительно отпусков 2020 года, используя систему мониторинга YouScan, и предоставили свой обзор Eurasianet.org. С середины апреля по середину июля 2020 года в российских соцсетях, по данным Media Research Family, появилось 71,5 тыс. сообщений, где обсуждали отдых внутри России и за рубежом. Согласно исследованию, «уровень позитивных сообщений ненамного превышает уровень негатива в соцсетях — 20% на 16% соответственно».

«Максимальная доля негатива пришлась на конец мая - начало июня. Отрицательные сообщения спровоцировали заявления политиков о приоритете внутреннего туризма. Предложения ограничить международный туризм в пользу внутреннего воспринимался с сарказмом и вызывал агрессию», — говорится в исследовании Media Research Family.

Многие россияне пишут в соцсетях, что «вынуждены» отдыхать в России, и воспринимают это как необходимость только одного лета. При этом в более 51% отзывов, проанализированных Media Research Family, говорится о явно завышенных ценах, низком сервисе и качестве услуг. Правда, в половине мнений говорится также о красоте и самобытности российской природы и региональных достопримечательностей.

Чиновники считают, что сезон удался

Тем не менее российские власти удовлетворены первыми итогами туристического сезона 2020 года. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, курорты юга России уже на 70-80% достигли посещаемости 2019 года. Об этом она рассказала во время дискуссии на международной туристической выставке «Отдых-2020», пишет Интерфакс.

«Конечно, говорить о восстановлении отрасли пока рано. Нам надо будет подводить итоги года, у нас впереди еще сентябрь, когда загрузка во многих регионах нашей страны под 90%. Мы делаем все возможное и невозможное для того, чтобы растянуть сезон. Итоги мы будем подводить чуть позже», — заключила Догузова.

Она рассчитывает на бархатный сезон, который в России длится до конца октября, а также на развитие туризма в межсезонье.

В регионах России вновь начали говорить о том, чтобы сделать внутренние курорты круглогодичными. Например, власти Камчатки надеются сделать свой полуостров конкурентом популярному Краснодарскому краю, пишет местное издание Deita. В регионе планируют развивать помимо морского отдыха зимний горнолыжный туризм. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Ростуризму, Минвостокразвития и Минэкономразвития до 1 декабря 2020 года проработать вопрос организации туристического кластера, объединяющего Камчатку, Сахалин и Приморский край. Однако, пока туризм на Дальнем Востоке, в Сибири и других отдаленных регионах России у граждан страны не пользуется спросом.

Сезон-2020 заставил задуматься о развитии внутреннего туризма и власти центральной России, где нет ни моря, ни гор. Например, в Самарской области решили развивать «брендовые маршруты и «атмосферный» туризм», сообщает Ассоциация туроператоров России. Руководитель департамента туризма Министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов рассказал, что в сезон 2020 года «в Самарской области перезапустили туризм». Итоги пока подводить рано, но чиновник говорит, что в июле-августе турпоток вырос на 30% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Главный упор сделан на экскурсии по местным достопримечательностям и локальные тематические фестивали.

Для поддержки российских курортов, особенно на не очень популярных направлениях, власти РФ в конце лета запустили программу «кешбэка на внутренний туризм». Федеральный бюджет выделил 15 млрд рублей на компенсацию россиянам затрат на отдых на курортах «вне сезона». Идея проста: за тур внутри страны можно было получить компенсацию от 5000 до 15000 рублей.

Перед запуском программы глава Ростуризма Догузова заявила, что «это беспрецедентный случай поддержки внутреннего туризма от государства». По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, ожидалось, что в акции примут участие около 3 млн российских путешественников.

Однако результаты разошлись с громкими заявлениями: программа поддержки была не системной, а единоразовой, налагала целый ряд ограничений и продлилась всего неделю. Более того, несмотря на заявления об ажиотажном интересе со стороны россиян, программа фактически провалилась: вместо 3 млн россиян туры купили всего около 70 тыс. человек. Власти заговорили о повторной попытке, но конкретной информации по этому поводу пока нет.