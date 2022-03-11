Российские журналисты бегут в Грузию

27 февраля, когда легендарная российская радиостанция «Эхо Москвы» была уже при смерти, редактор ее санкт-петербургского корпункта Валерий Нечай, вернувшись домой, обнаружил, что там его ждут трое неизвестных мужчин. Крепкие непрошенные гости, говорившие, как считает Нечай, с чеченским акцентом, схватили тщедушного, увлекающегося больше чтением книг, чем спортом, журналиста и принялись его запугивать.

«Они сказали, что мне нужно немедленно уехать из России, а не то […] скажем так: их слова звучали очень убедительно», — говорит Нечай с иронической улыбкой, рассказывая об этом инциденте пять дней спустя в тбилисском кафе. Он — один из многих критиков российских властей, бежавших сюда от преследований недовольных войной в Украине, начатых Кремлем.

«Я и до этого случая получал на телефон потоки угроз. Многие другие журналисты тоже получали такого же рода угрозы, — говорит Нечай. — Сначала я не обращал на это большого внимания, так как такое случалось и раньше, но потом какие-то мужчины пришли к моей матери и сказали ей, что я должен уехать из страны».

Когда угрозы стали такими реалистичными, Нечай решил не рисковать и купил билет на самолет в Ереван. Он выбрал армянскую столицу, потому что российские граждане могут въезжать в Армению по внутренним паспортам. «Я боялся, что если я использую заграничный паспорт, что пришлось бы сделать, если бы я летел в Грузию, меня арестуют прямо в аэропорту», — говорит он. Казалось, что безопаснее будет прилететь в Армению, а затем переехать в Грузию по земле.

Валерий Нечай

В то самое время, когда Нечай прилетел в Армению, «Эхо Москвы» перестало существовать.

1 марта Роскомнадзор отключил радиостанцию от эфира, обвинив ее в распространении «ложной информации о российских военнослужащих». Отчаянно стараясь выжить, радиостанция даже пыталась соблюдать установленный Кремлем запрет на слово «война», рассказывая о событиях в Украине иносказательно. Но этого было недостаточно, и компания «Газпром Медиа», которой принадлежала радиостанция, бывшая в течение трех десятилетий главным форпостом российского либерализма, решила закрыть ее полностью.

«Мы — сопутствующий ущерб», — сказал «Новой газете» Алексей Венедиктов, миноритарный акционер радиостанции, много лет проработавший ее главным редактором.

Тогда же ушел из эфира и последний в России независимый телевизионный канал «Дождь».

«Всюду ложь», — сказала ведущая «Дождя» Катерина Котрикадзе, когда выходила в эфир в России в последний раз перед отъездом в родную Грузию.

«Ты не просто не можешь рассказывать правду об этой войне, но тебе еще и говорят, что если ты скажешь правду, ты будешь считаться экстремистом, а это означает 15 лет тюрьмы», — сказала Котрикадзе после приезда в Тбилиси грузинскому телеканалу «Мтавари архи».

После закрытия этих изданий в России не осталось трансляции не подверженной цензуре информации о войне в Украине. Немногие сохранившиеся независимые электронные и печатные издания, в том числе «Новая газета», вынуждены заменять слово «война» многоточиями.

По мере того как над Россией опускалась завеса цензуры, а угрозы заключения и насилия становились все интенсивнее, журналисты бежали из страны. Некоторые из них направились в соседнюю Грузию, полагая, что, учитывая ее прозападную репутацию, это самый безопасный из быстрых путей к спасению.

Кадр последней передачи российского телеканала «Дождь», которую вела Котрикадзе.

Нечай говорит, что при переходе границы из Армении в Грузию у него было ощущение, как будто он перебирается через Берлинскую стену в эпоху холодной войны. С учетом того, что он знал об экономической и оборонной зависимости Армении от России, он опасался, что армянские пограничники его не пропустят. «Когда меня пропустили, я облегченно вздохнул», — говорит он. Однако он надеется вскоре двинуться дальше: «Даже в Грузии я не чувствую себя в безопасности».

Хотя в целом Грузия склоняется к союзу с Западом, чрезвычайно осторожная реакция ее руководства на вторжение России в Украину вызывает много вопросов.

В отличие от Котрикадзе, ее коллега, другой ведущий новостных программ «Дождя» Михаил Фишман, не смог найти убежища в Грузии. 5 марта пограничная служба Тбилисского международного аэропорта не пустила его на территорию страны.

«Я прилетел в Грузию с двумя дочерьми, 14 и 4 лет. Их впустили, а меня попросили подождать», — сказал Фишман грузинской службе РСЕ/РЕ, находясь в Баку. Его третья дочь, самая старшая, уже жила в Грузии. Час спустя ему отказали во въезде без объяснения причин и посадили на самолет, отправлявшийся в Баку. Фишман, много раз бывавший в Грузии, предполагает, что этот отказ связан с его профессиональной деятельностью.

Министерство иностранных дел и пограничная служба Грузии не ответили Eurasianet.org на вопросы об основаниях недопуска Фишмана на территорию страны.

Учитывая, что приток российских граждан в Грузию продолжается, их допуск в страну становится острой политической темой. Многие утверждают, что предоставление россиянам возможности бежать ослабляет международные санкции, которые должны привести к прекращению войны в Украине путем экономической изоляции России, которая побудит ее рядовых граждан сопротивляться властям.

Кроме того, грузины озлоблены на Россию за вторжение в их собственную страну в 2008 году. Теперь многие убеждены, что оно было репетицией нападения на Украину. На фоне продолжающегося присутствия российских войск в отколовшихся регионах — Абхазии и Южной Осетии — и регулярных арестов российскими пограничниками грузин, живущих вблизи де-факто границ этих областей, многие в Грузии считают, что страна не должна открывать двери перед всеми россиянами.

Власти Грузии пытаются преуменьшить масштабы миграции.

«Если люди спасаются от режима и хотят жить в свободном обществе, мы должны дать им возможность продолжать здесь свою деятельность легальным и адекватным образом независимо от их гражданства», — заявил министр экономики Леван Давиташвили.

Однако с учетом запретов на въезд в страну критиков властей, подобных Фишману, кое-кто находит такие рассуждения неискренними.

«Это было политическое решение — сказала Котрикадзе «Мтавари архи». — Я очень ясно вижу, что грузинское руководство пытается сказать Москве: “Смотрите, ради вас мы некоторых не впускаем”».