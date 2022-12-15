Российские миротворцы в Карабахе в центре критического внимания

По мере того как затягивается блокада Нагорного Карабаха, действия российских миротворцев, которые должны обеспечивать безопасность на дороге, ведущей к этой территории и от нее, привлекает более пристальное внимание, чем когда-либо раньше. И отзывы со всех сторон поступают самые нелицеприятные.

В безжалостно ярком свете непрерывных репортажей провластных азербайджанских СМИ оказывается, что миротворцы не знают, что делать с воинственными протестующими, которым уже четвертые сутки удается блокировать дорогу. Иногда протестующие и репортеры с легкостью помыкают российскими военными, а иногда последние теряют терпение и выходят из себя.

Такое поведение лишь усилило скептическое отношение обеих сторон к российской миротворческой миссии.

С точки зрения армян, эти события подтвердили неспособность российских войск сопротивляться давлению со стороны Азербайджана. Баку последовательно усиливает нажим на Ереван, пытаясь принудить его подписать всеобъемлющее мирное соглашение, которое восстановило бы контроль Азербайджана над Карабахом. Вызовы Азербайджана миротворческим силам становятся все острее по мере того как российская армия все сильнее увязает в украинской войне.

С точки зрения азербайджанцев, нынешний кризис лишь подтвердил проармянские настроения миротворцев. Азербайджанские чиновники и СМИ давно обвиняют миротворцев в товарищеских отношениях с де-факто правительством Нагорного Карабаха, который Баку считает незаконным сепаратистским образованием.

Миротворцы находятся там с ноября 2020 года, когда при посредничестве России было заключено соглашение, положившее конец Второй карабахской войне. Оно предусматривало развертывание 2000 российских миротворцев, которые должны были следить за соблюдением прекращения огня. Кроме того, миротворцы должны были «контролировать» и «охранять» Лачинский коридор — единственную дорогу к населенной армянами территории и от нее.

Однако их полномочия и обязанности не были точно определены, и единого видения того, чем именно должны заниматься миротворцы, так и не сложилось. На первых этапах послевоенного периода эта проблема была по большей части теоретической. Российские военные патрулировали территорию, помогали в разминировании и оказывали местным жителям помощь, участвуя в разного рода мелких гуманитарных миссиях.

«До их пор ни одна из сторон конфликта не выступила против широкого спектра деятельности российских миротворцев, — говорилось в докладе Международной кризисной группы, опубликованном в ноябре 2021 года. — Однако опыт других зон конфликтов указывает на то, что эта проблема может быстро стать насущной в случае эскалации напряженности: в таком сценарии резко проявятся любые расхождения точек зрения сторон на роль России».

Нынешний кризис доказал прозорливость этого предупреждения.

Начиная с 12 декабря группа активистов, поддерживаемых азербайджанскими властями, по сути дела перекрыла Лачинский коридор: активисты проводят там бессрочную акцию протеста, требуя, чтобы официальным представителям Азербайджана был предоставлен свободный доступ к рудникам, которые, по их утверждениям, незаконно эксплуатируют армяне. Это противостояние фактически отрезало от внешнего мира карабахских армян, которые начали ограничивать выдачу продовольствия и топлива; протестующие же, как кажется, готовы остаться там надолго.

Азербайджанцы утверждают, что ничто в соглашении о прекращении огня 2020 года не дает российским силам права не допускать их в Нагорный Карабах, который международная общественность признает частью территории Азербайджана. Тем не менее миротворцы отказываются уступить азербайджанцам, требующим допустить их на эту территорию.

В видеорепортаже на новостном сайте Caliber.az, связанном с Министерством обороны Азербайджана, скромному перечню нечетко определенных обязанностей, возложенных на миротворцев, противопоставляются несколько эпизодов, в которых российские миротворцы вмешивались в работу азербайджанских журналистов, освещающих протесты, в том числе ударили по машине журналистов прикладом автомата и снесли палатку. В другом случае российские миротворцы выбивали микрофоны из рук репортеров или светили прожекторами в объективы телекамер. «Кто дал вам право?» — спрашивает диктор.

По мере усиления международного осуждения блокады Азербайджан пытается переложить вину на российских военных.

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что дорогу перекрыли не азербайджанцы, а российские миротворцы. (Российские силы действительно перекрыли подъезд к месту проведения протестов — видимо, пытаясь предотвратить столкновения.) Протестующие азербайджанцы говорят, что готовы пропустить армян, но этого не позволяют сделать российские военные и де-факто руководство Карабаха.

Тем временем армянская сторона обвиняет миротворцев в том, что они пренебрегают духом своей миссии, которая должна была обеспечить безопасность этнических армян в Карабахе.

«Азербайджан все больше и больше прощупывает красные линии — так сказать, проверяет на “слабó” российских миротворцев, пытается увидеть, до какой степени может дойти такого рода давление, — сказал новостному сайту CivilNet аналитик Александр Искандарян. — Единственным ограничителем для Азербайджана в этом смысле является российская реакция, которую Азербайджан все время проверяет и видит, что этой реакции — достаточной реакции для того, чтобы приостановить такого рода поведение, — не поступает. Поэтому это и происходит».

Миротворцы «служат здесь уже более двух лет и в некотором роде должны бы были знать свои задачи», — говорит Олеся Вартанян, аналитик Международной кризисной группы и одна из соавторов доклада 2021 года.

«Они делают то же, что делали с момента развертывания в этом регионе, — сказала Вартанян Eurasianet.org. — Сейчас проблема состоит в том, что они оказались в центре кризиса, и их охотно критикуют с разных сторон: армяне в Нагорном Карабахе могут ожидать, что миротворцы разгонят тех, кто блокирует дорогу, а у протестующих с их миссией могут быть связаны другие надежды».

Жалобы вызывает не только пассивность миротворцев на месте событий, но и относительное молчание политического руководства в Москве. Хотя уже несколько иностранных правительств призвали Азербайджан снять блокаду, Россия до сих пор — хотя пошел уже четвертый день кризиса — не присоединилась к их числу.

«На данный момент США, ЕС, Франция уже выступили с адресными заявлениями и, по нашим сведениям, Россия также готовится выступить с подобным заявлением, которое армянский народ от своего союзника ждет давно, — сказал 14 декабря спикер парламента Ален Симонян. — Надеемся, на сей раз наши партнеры нас не разочаруют».

15 декабря Москва наконец заговорила на эту тему. Азербайджан так и не был назван виновником блокады, зато появился ответ на критику миротворческой миссии.

«Недопустимо создавать трудности для жизни гражданского населения», — сказала в своем выступлении официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив затем: «Обвинения в отношении миротворцев мы считаем недопустимыми и контрпродуктивными. Российские миротворцы эффективно выполняют свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе».

Действительно, этот кризис, возможно, лишь укрепляет основания для присутствия миротворцев.

«Ключевой момент здесь в том, что без миротворцев было бы еще хуже. В некотором смысле они по-прежнему помогают поддерживать эту шаткую стабильность на местности, — говорит Вартанян. — Миссия оказалась в затруднительном положении, потому что с учетом продолжающегося кризиса в Украине, Западу трудно поддерживать присутствие России в Нагорном Карабахе. До сих пор это была очень изолированная миссия, почти не имевшая контактов с международными организациями, не говоря уже об иностранных правительствах».

Противодействие миротворцам может в конечном счете обернуться против самого Баку.

«Если бы Баку добросовестно взаимодействовал с местными армянами, это уменьшило бы риск потенциального срыва мирного соглашения, — сказал Eurasianet.org другой аналитик Международной кризисной группы, Заур Шириев. — Каждая новая эскалация, как военная, так и невоенная, растравляет свежие раны, оставшиеся от войны 2020 года. Это уменьшает надежду на прочный мир на уровне общества и укрепляет позиции радикальных элементов в обеих странах».

По словам Шириева, в этом контексте блокада «представляет собой крайне непродуктивный шаг. Она подкрепляет утверждения армян, что в случае интеграции в Азербайджан Баку не обеспечит им защиты и безопасности».