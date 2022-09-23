Российские СМИ транслируют все более скептическое отношение к Армении

В 2020 году российские государственные СМИ по большей части поддерживали Армению в ее войне с Азербайджаном. Хотя передавались точки зрения обеих сторон, информация в основном преподносилась в благоприятном для Армении ключе, а ведущие российских политических ток-шоу обычно симпатизировали именно армянской стороне.

Однако на этот раз поступают сигналы другого рода. Российские государственные СМИ приуменьшают масштабы нападения Азербайджана на Армению, представляя его в ложном свете и оправдывая сравнительное бездействие Москвы.

19 сентября ведущий и гости очередного выпуска вечернего политического ток-шоу «Время покажет» обсуждали недавний визит в Армению спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Ведущий Анатолий Кузичев привлек внимание к весьма прямолинейным высказываниям, с которыми Пелоси выступила в этой поездке: она сказала, что наступление Азербайджана было «незаконным» и «смертоносным». Кузичев назвал оценки Пелоси «неверными» и «преувеличенными».

«Я думаю, это формально неправильно; насколько я понимаю, мы говорим о спорной территории Нагорного Карабаха или Арцаха, верно, Влад?» — спросил Кузичев одного из гостей программы, военного аналитика Владислава Шурыгина.

«По-видимому, Пелоси и [премьер-министр Великобритании] Лиз Трасс учили одну и ту же географию. Трасс путается в российских территориях, а Пелоси — в армянских, — сказал Шурыгин, на пиджаке которого была буква Z, символ поддержки развязанной Кремлем войны в Украине. — Очевидно, столкновение, произошедшее на территории Нагорного Карабаха, нужно будет еще долго исследовать на предмет того, кто и почему напал первым».

На самом деле недавние столкновения происходили не в Карабахе и даже не вокруг него, а на армяно-азербайджанской границе. Азербайджанские удары по целям внутри Армении были беспрецедентными и, казалось бы, давали основания, чтобы задействовать соглашения о взаимной обороне, имеющиеся у Армении с Россией.

В конце концов другой гость программы, Дмитрий Абзалов, указал на эту ошибку и пояснил, что бои действительно шли на границе.

Но многим армянам эта ошибка показалась не столько случайной оговоркой, сколько преднамеренной попыткой дать гражданам России неверное представление о сути недавних столкновений. Отрывок из этой программы стал вирусным в социальных сетях Армении, в которой многие и до этого испытывали разочарование и озабоченность по поводу вялой реакции России на возобновление боевых действий.

«Российские СМИ распространяют дезинформацию, и это угрожает национальной безопасности Армении, — сказал в интервью новостному веб-сайту 1in.am специалист по кибербезопасности и СМИ Артур Папян. — Если не МИД, то по крайней мере Совет по радио и телевидению [государственный регулятор СМИ] должен ответить на дезинформацию в российских СМИ. […] Нужно понимать, в чьих это интересах».

В выпуске программы, вышедшем на следующий день, Кузичев принес официальные извинения: «Разумеется, речь шла о территории Армении, а не о какой-то спорной территории».

Однако это искажение кажется частью систематической тенденции.

17 сентября репортер российского Первого канала сопровождал немногочисленную наблюдательную миссию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), оборонного союза, в который входят Армения и Россия, а также Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В ответ на просьбу Армении о «военной помощи для восстановления территориальной целостности страны» ОДКБ только отправила на место событий эту наблюдательную миссию.

Судя по тону материалов Первого канала казалось, что к более серьезному военному вмешательству никто и не готовится.

Репортер Олег Шишкин вел съемку из вертолета, на котором члены миссии облетали армяно-азербайджанскую границу, привлекая внимание к сравнительной пустоте этой территории: «На многие километры вокруг — ни одного населенного пункта». Позднее, когда он посетил в селе Акнер один из домов, пострадавший при обстреле, он подчеркивал, что при этом никто не пострадал. Ни разу не были упомянуты те обстоятельства, что Армения сообщила о 192 поврежденных атаками жилых домов, что все село Сотк было эвакуировано, и что 7600 жителей разных приграничных селений были вынуждены бежать.

Что касается причины начала боев, Шишкин повторил утверждения Азербайджана, что удары были нанесены в ответ на провокации армянской стороны. Никаких доказательств справедливости этих утверждений, к которым даже в Азербайджане относятся с беспрецедентным недоверием, Баку не представил. «Баку обвиняет Армению и в минировании приграничных территорий, — сказал Шишикин. — Эти заявления в ОДКБ пока не комментируют».

В других материалах выражалось сомнение в том, что России вообще нужна ОДКБ.

«ОДКБ вредна для нас [России] и наших партнеров, — сказал политический аналитик Сергей Михеев в выпуске программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 20 сентября. — Теперь Армения жалуется, что ОДКБ не работает. Американцы по сути говорят, что ОДКБ развалится у нас на глазах». Он заявил, что кончина ОДКБ «неизбежна», так как система, в которой «мы должны всем, а они нам ничего не должны, была нездоровой с самого начала».

Этим ситуация тоже резко отличается от того, что было в начале этого года, когда ОДКБ впервые в своей истории пришла на помощь в подавлении политических волнений в Казахстане. Тогда тот же Соловьев хвалил ОДКБ за предотвращение, по его словам, угрозы кровавых «цветных революций» в Центральной Азии.

Михеев тоже намекнул, что в недавних столкновениях могла быть виновата Армения, и снова утверждал, что они происходили в Карабахе. «Что касается эскалации в Нагорном Карабахе, ни в Ереване, ни в Баку нет недостатка в провокаторах», — сказал он.

Все это касается не только государственного телевидения. Государственное агентство «РИА Новости» в статье от 20 сентября продемонстрировало так называемую «ложную обесторонность», представив заявления обеих сторон как равноценные и не разбираясь, чьи заявления подтверждаются фактами: «На минувшей неделе на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения». Ту же формулировку использовали и другие российские сайты.

Эта пассивная позиция российских СМИ стала проявляться одновременно со все большим усилением у армян ощущения, что Москва утратила желание их защищать. Ереван полагался на российские гарантии безопасности с самого момента обретения независимости в 1990-х годах: российские пограничники охраняют границы страны, на территории Армении близ турецкой границы находится военная база с несколькими тысячами российских военнослужащих, а армянское население Нагорного Карабаха после войны 2020 года защищают 2000 российских миротворцев.

Однако после нападения России на Украину Азербайджан приобрел большее стратегическое значение для России, так как он обеспечивает жизненно важные связи с Ираном и является посредником между Москвой и Анкарой в то время как Турция стала одним из ключевых игроков в украинской войне.

К тому же Россия, сама испытывающая сильнейшее военное давление и вынужденная отступать под натиском украинских войск, вряд ли смогла бы оказать Армении значительную военную помощь, даже если захотела бы. Президент Владимир Путин, публично комментируя боевые действия на Кавказе, не стал возлагать вину ни на одну из сторон. «Мы призываем всех к сдержанности и строгому соблюдению прекращения огня», — сказал он 20 сентября.