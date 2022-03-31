Российский депутат пригрозил Азербайджану атомной бомбой

Азербайджан возбудил уголовное дело против депутата российского парламента, угрожавшего этой стране ядерной войной.

Михаил Делягин, заместитель председателя думского Комитета по экономической политике, привлек внимание Баку 27 марта, когда участвовал в проходившем на российском государственном телевидении круглом столе, посвященном недавнему усилению напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Делягин сказал, что Азербайджан виновен в нарушении режима прекращения огня и отказе оставить село, которое заняли его войска, несмотря на требования российских миротворческих сил в Карабахе.

Делягин назвал Азербайджан «сателлитами американцев» и «турецкими прокси», представляющими «реальную опасность». Далее он сказал: «Если не наказывать за это жестко и однозначно, зачем нам нефтяная промышленность Азербайджана? Нам она не нужна. Если люди не понимают слов, то, вероятно, им придется начать понимать дело».

После выхода передачи в эфир Делягин опубликовал в своем Telegram-канале опрос, в котором спрашивал своих подписчиков, считают ли они правомерным «применение ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана». Около 28 процентов респондентов выбрали ответ «Да, турецкие прокси из Баку ничего иного не поймут», еще 13 процентов — «Да, но это невозможно из-за влияния азербайджанской мафии на власти РФ». (Третий вариант ответа гласил «Нет, это недопустимо».)

Официальные представители России быстро осудили комментарии Делягина. «Российским политикам необходимо воздерживаться от эмоциональных заявлений по Нагорному Карабаху, где Россия прилагает большие усилия по нормализации обстановки», — сказал репортерам 29 марта Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина. «Это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации. Это, скорее, заявление, которое лежит в плоскости личных эмоций, которые бьют через край», — добавил он.

Затем с похожим заявлением выступила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мария Захарова. Россия «стремится к построению союзнического взаимодействия и стратегического партнерства с Баку, — сказала она. — Мы уверены, что таким провокационным заявлениям будет дана соответствующая оценка».

После этого нечто вроде извинений принес и сам Делягин.

Он признал, что Песков прав, и ему нужно «умерить» эмоции. Тем не менее он обвинил «некоторую часть азербайджанской бюрократии», которая думает, что «в ситуации отвлечения сил России на военную спецоперацию [в Украине] ее миротворцами можно пренебречь».

По его словам, это проявилось в неразберихе, возникшей после того как Азербайджан захватил село, которое азербайджанцы называют Фаррух, а армяне — Парух. Хотя российское Министерство обороны утверждало, что азербайджанские силы ушли из села, МО Азербайджана отрицало отход своих войск. (По состоянию на 30 марта армянские де-факто власти Нагорного Карабаха сообщали, что и само село, и бóльшая часть окрестных стратегических высот остаются под контролем азербайджанской стороны.)

Извинения не удовлетворили азербайджанские власти, и 30 марта Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело против Делягина, который обвиняется в «публичных призывах к развязыванию агрессивной войны», «терроризме» и «разжигании национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды». Кроме того, прокурор попросил Интерпол объявить законодателя в международный розыск.

«В то же время в компетентные органы ряда государств-партнеров были направлены запросы для обеспечения немедленного задержания обвиняемого в случае его въезда на территорию этих стран и его экстрадиции в Азербайджанскую Республику для привлечения к ответственности», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Посольство Азербайджана в Москве опубликовало на своем веб-сайте заявление, осуждающее высказывания Делягина со ссылками на заявления Пескова и другого российского депутата, Олега Шеина, который также осудил выражения своего коллеги.

Провластное новостное агентство APA выпустило редакционную статью на русском языке, озаглавлнную «Провокации российских гостелеканалов против Азербайджана продолжаются: В главной роли “прокси-депутат” Делягин».

«Понятно, что политические клоуны вроде Делягина делают бредовые заявления, основанные на указаниях, полученных от армян, — говорится в статье. — Но вызывает удивление и сожаление позиция российских государственных каналов. Неужели они не понимают, что служат тому, чтобы испортить отношения оставшейся лицом к лицу со всем миром России с Турцией и Азербайджаном?»

Ведущий деятель азербайджанской оппозиции, председатель партии «Народный фронт» Али Керимли, считает, что слова Делягина проливают свет на намерения российского руководства. «Разумеется, это не значит, что его угроза будет реализована. Однако такие угрозы также позволяют нам узнать, что думает и может думать о нас наш северный сосед», — написал Керимли в Facebook.

Всего за несколько дней до начала российского вторжения в Украину Москва и Баку подписали договор о союзнических отношениях. Но у свежеиспеченного союза возникли трудности в связи с войной, в которой Баку явно симпатизирует Киеву — чем заслужил похвалы украинского президента Владимира Зеленского, — в то же время воздерживаясь от громкой критики Москвы.

Однако в Азербайджане с самого начала вторжения сильны антироссийские настроения, и Россия заблокировала два азербайджанских новостных веб-сайта, haqqin.az и minval.az. Оба они известны своими антироссийскими позициями и работают под руководством известного журналиста Эйнуллы Фатуллаева. Два других проправительственных новостных сайта, Baku.ws и Oxu.az, также запрещены в России с начала войны.