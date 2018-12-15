Российский солдат обвиняется в убийстве армянки в Гюмри

Военнослужащие базирующейся в армянском Гюмри 102-й российской военной базы готовятся к параду. Одного из служащих на базе солдат обвиняют в убийстве. (Фото: mil.ru)

Во втором по величине городе Армении – Гюмри – была до смерти избита 57-летняя женщина, работавшая дворником. По подозрению в совершении преступления был арестован военнослужащий российской военной базы.

2 декабря Джульетта Гукасян погибла от нанесенных ей тяжелых травм, сообщили на следующий день власти страны. Другие подробности дела правоохранительные органы с тех пор не раскрывали.

Отношения между местными жителями и военнослужащими 102-й российской военной базы остаются напряженными с 2015 года, когда российский солдат Валерий Пермяков совершил убийство шести членов одной армянской семьи. Это дело спровоцировало массовые протесты против российской военной базы и долгие споры о том, суд какой страны будет им заниматься. Сначала российские власти пытались вести дело через военный суд на самой базе, но протесты заставили их отступиться и передать дело в руки армянского суда. После вынесения приговора Пермяков был экстрадирован в Россию, где отбывает срок.

Российское государственное новостное агентство «Sputnik Армения», ссылаясь на неназванный источник, сообщило, что солдат, имя которого до сих пор не было названо, содержится под стражей на территории базы в Гюмри, и что расследование проводится там.

В Генпрокуратуре Армении отказались комментировать эту информацию. Пресс-секретарь генпрокурора Аревик Хачатрян заявила лишь, что был задержан российский солдат-контрактник. В правительстве на данный момент никак не комментируют это дело – убийство произошло накануне имевших огромное значение парламентских выборов.

Это дело выпало на не самый лучший период в российско-армянских отношениях: страны спорят о назначении главы ОДКБ в общей атмосфере недоверия, возникшего после прихода к власти Никола Пашиняна и его прозападной команды реформаторов.

Российское посольство в Ереване 3 декабря выпустило заявление, в котором раскритиковало армянские СМИ за преждевременные выводы до завершения расследования и неуважение к концепции презумпции невиновности: «Такое безответственное поведение, особенно в непростой предвыборный период, играет на руку тем силам, которые хотят вбить клин в стратегические и традиционно дружественные отношения между Арменией и Россией».

Несмотря на молчание официальных лиц, дело широко освещалось в армянских СМИ и вызвало волну гнева среди многих граждан: «Это переходит все границы, почему никто не говорит об этом? – пишет один из комментаторов в Facebook. – В своем доме, на своей родине была убита АРМЯНСКАЯ МАТЬ».

Дочь Гакусян в интервью местному изданию сказала, что не знает, почему на ее мать могли напасть. «Никто не причинил бы нам такого вреда. Мы никому ничего не сделали, чтобы такое заслужить. Что моей матери было делить с русским солдатом?» – сказала женщина.

Антироссийская оппозиционная партия «Сасна црер» также выпустила заявление 13 декабря, критикуя правительство за бездействие в отношении преступления и сравнивая его с делом Пермякова.

«Если мы будем продолжать молчать и ничего не сделаем и в этот раз, новая трагедия не заставит себя ждать. Суверенитет и авторитет Армении должны быть восстановлены на армянской территории», – говорится в заявлении. В партии также призвали правительство «отнестись к этому трагическому происшествию как к причине как минимум начать пересмотр условий российского военного присутствия и воспользоваться данным процессом в качестве возможности для выстраивания достойных отношений с Россией».

В НКО «Союз информированных граждан» раскритиковали тот факт, что солдат содержится под стражей на территории российской базы. «102-я российская военная база в Гюмри защищает лицо, подозреваемое в совершении преступления, от правоохранительных органов Армении и несения возможной ответственности», – говорится в заявлении организации.

14 декабря российское посольство выпустило еще одно заявление, раскритиковав «непрекращающийся поток эмоциональных комментариев относительно трагического инцидента в Гюмри» и призвав журналистов «не мешать армянским следственным органам выполнять свою работу». Неясно, предполагает ли это, что дело ведут именно армянские следователи.