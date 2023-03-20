Российское общество охватывает полномасштабный кризис

Война усилила многочисленные проблемы российского социума – от наплевательского отношения к собственному здоровью до преступности и домашнего насилия. Эффект синергии может привести к возникновению полномасштабного кризиса, затрагивающего все сферы частной и общественной жизни.

Россияне массово пренебрегают своим здоровьем

Хотя большинство россиян считают себя приверженцами здорового образа жизни, многие из них не спешат отказаться от вредных привычек и пренебрегают заботой о здоровье.

Мониторинг общественного здоровья 2022 года показал, что более 70% россиян страдают всевозможными заболеваниями из-за вредных привычек, лишнего веса и нежелания обследоваться у врачей. Комментируя данные Екатерина Александрова, руководитель Междисциплинарного центра исследований общественного здоровья Сеченовского университета, подготовившего мониторинг, отметила: «Важность инвестиций в собственное здоровье недооценивается людьми».

Однако дело не только в несознательности. Малообеспеченные граждане просто не могут позволить себе такие «инвестиции». В частности, десятки миллионов россиян систематически недоедают или экономят на качественной и здоровой пище, что подтверждают данные Росстата и ЮНИСЕФ.

Мобилизация и экономические трудности усугубили и без того тревожную ситуацию. Например, по данным компании FinExpertiza, после снятия ограничений, связанных с пандемией, в фитнес–клубы и спортивные секции вернулась лишь пятая часть тех, кто прекратил систематические занятия спортом в предыдущие годы (984 тыс. человек). По другим оценкам вернувшихся было ещё меньше – порядка 200 тыс.

Однако и этот прирост во многом нивелировал отток клиентов после объявления «частичной» мобилизации. По словам представителей крупнейших российских объединений компаний, работающих в спортивной и оздоровительной сфере, после 21 сентября у фитнес-центров на 10–25% снизились продажи клубных карт и участились случаи отказов от купленных абонементов.

Директор по операционной деятельности XFIT Ирина Туманова полагает, что отрицательная динамика «видимо, сохранится надолго». По ее словам, сейчас (на фоне «СВО») у многих клиентов фитнес-клубов «совершенно другие задачи». Многие из них больше не могут позволить себе расходы не первой необходимости из-за потери работы или снижения уровня доходов.

Психика тоже под ударом

Психическое здоровье россиян стало ухудшаться еще в период пандемии, когда Россию захлестнула волна депрессии и тревожных расстройств. После начала войны с Украиной эпидемия психических заболеваний вступила в новую – еще более разрушительную – фазу. Психиатры и психотерапевты отмечают рост депрессивных состояний на фоне «СВО» и общее ухудшение ментального здоровья россиян в 2022 году.

На этом фоне россияне покупают все больше антидепрессантов и снотворного. В январе – сентябре 2022 года траты на них выросли на 70% (антидепрессанты) и 44% (снотворные таблетки) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фармацевты объясняют тенденцию «общим тревожным фоном, вызванным геополитической и экономической ситуацией».

Большинство препаратов этих категорий продаются без рецепта. Однако самолечение дает, в лучшем случае, временный эффект. «Врачи рекомендуют пациентам обращаться к психологу, чтобы решать проблему комплексно. Ведь с отменой препарата может и улетучиться его эффект, а … расстройства вернутся», – подчеркивает психолог телемедицинской компании «Доктор рядом» Олеся Толстухина.

Растет и потребление спиртного. По данным Росалкогольрегулирования, в 2019 году на душу населения приходилось в среднем 6 литров алкоголя в пересчете на чистый спирт, в 2021 году этот показатель составил 6,3 литра, а в 2022-м – 6,4 литра. Причем обращает на себя внимание растущий спрос на водку.

Тенденция противоречит ранее наблюдавшемуся тренду на сокращение потребления крепких напитков. В 2022 году глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 год снизилось почти на 43%. Однако в феврале 2023 года в Минздраве заявили о невыполнении показателей нацпроекта «Демография» по сокращению потребления алкоголя и табака.

Завкафедрой общей социологии экономфака НГУ Татьяна Черкашина объясняет увеличение спроса на крепкий алкоголь «возросшей тревожностью и стрессом из-за режима санкций, специальной военной операции».

О том же говорят и аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), снабжающие информацией правительство, администрацию президента и Госдуму. Авторы доклада прямо увязывают рост продаж крепкого алкоголя с «ростом психологического напряжения у населения» после начала «СВО».

Россияне больше работают и меньше отдыхают

Еще одним фактором, негативно отражающимся на здоровье и образе жизни населения, является характер труда в РФ. Россияне работают в среднем на 3-6 часов в неделю дольше, чем западноевропейцы. При этом производительность труда здесь в разы ниже, а смертность на рабочих местах в разы выше, чем в передовых экономиках.

Еще до начала войны отпуск в России все больше становился редкой привилегией. По состоянию на 2021 год лишь треть работников в полной мере пользовались этим правом. Остальные не уходили в отпуск вовсе или расходовали его лишь частично. Усиленные войной материальные проблемы только ухудшили ситуацию. В прошлом году 30% россиян, опрошенных негосударственным пенсионным фондом «Открытие», признались, что уменьшили траты на путешествия.

По данным ВЦИОМ, в последние кризисные годы люди в России стали больше трудиться (об этом говорят 53% опрошенных), а представители экономически активной части населения, особенно молодежь, жалуются на нехватку свободного времени (56-51%). Комментируя результаты опроса, гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов отмечал, что такая тенденция объясняется «адаптационными механизмами». Проще говоря, на фоне экономических проблем и тревожности, вызванной пандемией и войной, люди стремятся заработать денег впрок и держатся за рабочие места.

«Упущенные каникулы — один из отрицательных факторов, сказывающихся на общем состоянии. Фрустрация от желания полноценно отдохнуть и невозможность сделать это может вести по меньшей мере к невротизации», – предупреждала психолог Лариса Фоменко.

Преступность набирает обороты

Официальные отчеты МВД свидетельствуют о неуклонном снижении количества преступлений на протяжении многих лет. При этом официальная статистика преступности год от года улучшается.

Но многие источники ставят оптимистичные выкладки властей под сомнение. В частности, по данным опросов Института проблем правоприменения, число преступлений, жертвами которых, по их собственным словам, стали россияне, в 12 раз больше, чем утверждается в отчётах МВД. По оценке юриста Виктора Меркурьева, реальные цифры преступности выше официальных в 3-10 раз, что объясняется фальсификацией данных и недоверием граждан к полиции.

Война обещает значительно ухудшить криминальную ситуацию в России и, в частности, спровоцировать рост насилия.

Ветераны украинской войны, многие из которых, вероятно, страдают от посттравматического стрессового расстройства, все чаще совершают жестокие преступления и провоцируют конфликты.

Так, недавно воронежский суд вынес приговор такому ветерану, напавшему на сотрудников Росгвардии. В подмосковной Электростали мужчина угрожал окружающим выстрелами из ружья, крича, что «вернулся с Украины». В Туле фронтовик напал на директора пиццерии, избив его стулом. В Костроме только что вернувшийся из Украины молодой человек выстрелил из ракетницы в ночном клубе. В пожаре погибли 13 человек. Участника «СВО» обвинили в умышленном убийстве на территории Удмуртии. В Ростове-на-Дону военнослужащий застрелил подвозившего его таксиста после того, как они поспорили о войне в Украине. Список такого рода инцидентов можно легко продолжить.

«Военнослужащему после участия в боевых действиях необходимо пройти определенный процесс восстановления, в том числе психологического, адаптироваться к мирной жизни. Но никакой системы реабилитации в России попросту нет», – отмечал руководитель правозащитного центра «Гражданин и армия» Сергей Кривенко.

С началом «СВО» из зоны боевых действий хлынул поток оружия. По подсчетам издания «Верстка», с начала войны как минимум 42 российских военнослужащих предстали перед судом за хранение и перевозку оружия, боеприпасов и взрывных устройств, вывезенных с украинского фронта (и это только верхушка айсберга, если полагаться на данные экспертов, указывающие, что реальное число преступлений в разы больше того, что декларируется властями).

Неспособность властей поставить заслон проникновению оружия уже привела к тому, что в 2022 году число вооруженных преступлений выросло на 30%, причем с августа наблюдался особенно стремительный рост. Больше всего таких случаев зарегистрировано в регионах, граничащих с Украиной, но количество преступлений с оружием выросло не только в непосредственной близости к фронту, например, в Москве (в пять раз) и Псковской области (в полтора раза).

Криминалитет не только вооружается, но и, похоже, организуется. Число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных преступными группами, выросло за год на 21,5%.

Помимо очевидных последствий, ухудшение криминальной ситуации обостряет социально-психологические проблемы. Исследователи указывают на взаимосвязь уровня преступности и уровня доверия в обществе. Чем ниже первый, тем выше второй. В России перед войной только четверть граждан доверяла окружающим (для сравнения, в Швеции этот показатель составляет 63%).

Еще одним симптом кризиса – рост домашнего и партнерского насилия, которое в ближайшем будущем, видимо, примет ещё более угрожающие масштабы. По данным Всемирной организации здравоохранения, с ним сталкивалась каждая третья женщина в РФ (заслуживающая доверия официальная статистика явления в России отсутствует). Всплеск домашнего насилия произошел во время пандемии. В 2020 году уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила о росте случаев домашнего насилия в период самоизоляции в 2,5 раза.

На фоне «СВО» центры помощи пострадавшим готовятся к наплыву сообщений о насилии в семье. Алена Садикова, директор женского кризисного центра «Китеж», отмечает: «Сейчас большой коллективный общественный стресс, и этот стресс может перерасти в агрессию».

Программный директор по России организации Human Rights Watch Татьяна Локшина уверена: «На данный момент, с учетом войны в Украине, с учетом мобилизации и растущего количества мужчин, которых отправляют на эту войну и которые будут возвращаться с нее, еще более серьезный всплеск домашнего насилия неизбежен. Об этом говорят все эксперты».

Что ждет российское общество?

Война только углубит проблемы, давно разъедающие российский социум: общественную апатию, отсутствие солидарности, безразличие к своей собственной и чужой жизни, считают собеседники Eurasianet.org.

«Кризис, вызываемый поражением в войне и санкциями, видимо, будет проявляться в традиционной форме: россияне будут так же преданно лизать зад своей власти, а затем оттягиваться … на более слабых, тех, кто рядом и заведомо не способен дать отпор. Рост криминала и различных видов насилия неизбежен», – убежден российский публицист и политзаключенный Борис Стомахин.

«Главный фактор психологического нездоровья общества – расхождение в установках пропагандистской кампании Кремля и реальности. Социально-экономические проблемы усиливают эффект социального заболевания. Падение доверия к власти и переход власти от стратегии задабривания граждан (которая раньше давала хороший эффект) к репрессиям… усугубляют проблемы. В сочетании с потоком оружия из зоны боевых действий и созданием компактных армий в регионах, это может привести к дезинтеграционным процессам, напоминающим события 1980-х», – полагает российский бизнесмен и политик Константин Боровой.