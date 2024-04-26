Россию ждет вымирание «Москвы», девальвация рубля и сотни тысяч психически нездоровых людей

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Вопреки оптимизму главы РФ Владимира Путина российское правительство с тревогой смотрит на перспективы социально-экономической ситуации в стране. Согласно макропрогнозу Минэкономразвития, в 2025-2027 годах государство ждет замедление темпов роста, девальвация рубля и резкое снижение доходов казны от экспорта. Не радует и демографическое будущее: Росстат девятый год подряд фиксирует вымирание страны и прогнозирует «смерть» целой Москвы. Депопуляция России уже сказывается на жизни общества: власти рапортуют о нехватке рабочих рук и предлагают заставить граждан работать сверхурочно, а также активно привлекать к труду детей – в том числе на оборонных заводах. Мало того, что россиян становится меньше, из-за развязанной Кремлем войны против Украины сотни тысяч из них оказались психически нездоровы.

Стрессовая ситуация

Российскому правительству все время приходится искать баланс между сказочными представлениями Путина о положении дел в стране и реальностью, в которую нацлидер завел РФ, начав более двух лет назад полномасштабную войну с Украиной. Министр экономического развития Максим Решетников, выступая 23 апреля на заседании Кабмина, рассказал, что Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП за 2024 год с 2,3% до 2,8%.

«По инфляции. Закладываем замедление к концу года до 5,1%. Напомню, что по концу прошлого года уровень инфляции был 7,4%. То есть идет снижение», – отрапортовал министр, забыв, что ранее его же ведомство прогнозировало рост цен в 2024 году на уровне всего 4,5%.

Газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства уточнила, что в 2025-2026 годах рост экономики замедлится до 2,3%, а в 2027-м снова ускорится до 2,4%. В Минэкономразвития отмечают: процесс будет сопровождаться высокой инфляцией и ослаблением рубля.

В целом же из детального рассмотрения макропрогноза от Минэкономразвития на 2024–2027 годы становится ясно, что Решетников излишне оптимистичен и старается игнорировать часть цифр, подготовленных его же ведомством. Например, министерство считает, что средний курс доллара в 2024 году составит 94,7 рубля, в 2025-м – 98,6 рубля, а в 2026-м и 2027-м – 101,2 рубля и 103,8 соответственно. При этом еще в сентябре Минэкономразвития предсказывало, что в 2024-м доллар будет стоить 90,1 рубля, а в 2025-м – 92,3 рубля.

Важно учитывать, что речь идет о базовом прогнозе. В стрессовом сценарии ведомство предупреждает о девальвации рубля до 106,9 за доллар уже в 2025 году, до 115,1 рубля – в 2026-м, а в 2027-м – до 120,1 рубля. В данном случае, правда, многое будет зависеть от цен на нефть, которые могут обвалиться до $51,8 за баррель в 2025 году и до $45 в 2027-м.

Параллельно министерство прогнозирует снижение экспортных доходов России, которая в 2024-2026 годах недосчитается как минимум $90 млрд.

На фоне того, что в российской казне может в любой момент оказаться пустовато, власти продолжают обсуждать налоговую реформу, которая поможет Путину оплатить триллионные траты на войну против Украины. Глава Минфина Антон Силуанов 25 апреля заявил, что необходимость «налоговой донастройки в России назрела». По его словам, изменения в налогообложения будут обсуждаться с бизнесом уже в середине мая, чтобы успеть обрадовать россиян повышенными ставками уже в весеннюю сессию работы Госдумы.

Вероятно, в мае выяснится, что российский бизнес горячо поддержал повышение налогов в России, тем более что Путин одобрил конфискацию частного бизнеса, если тот «наносит ущерб национальным интересам». Однако, как стало известно в апреле, из-за проблем с международными расчетами и поступлением экспортной выручки компаниям из РФ, вероятно, пришлось брать кредиты на уплату налогов, отметило издание The Moscow Times. Таким образом предприниматели вынуждены не только оплачивать путинские амбиции, но и залезать ради этого в долги.

При этом Путин упорствует и заявляет, что в экономике России «набрана хорошая, сильная динамика». И хотя, например, над страной «еще висит угроза инфляции», нацлидер видит «тенденции, тенденции положительные».

По данным услужливого Кремлю Росстата, инфляция в РФ действительно замедляется. С 16 по 22 апреля она составила 0,08% после 0,12% с 9 по 15 число месяца и 0,16% с 2-го по 8-е. Годовой рост цен пока остановился на отметке 7,82%. Однако аналитики Telegram-канала MMI поясняют, что главным дезинфляционным фактором, как и в марте, остаются сезонные огурцы, в то время как индикатор высокого спроса – услуги – дорожают. «Это значит, что в устойчивой части замедления инфляции не происходит», – отмечают авторы канала.

На «земле» россияне все эти показатели в любом случае ощущают несколько иначе. Например, госкомпания «Автодор» с 23 апреля резко подняла тарифы на проезд по платным трассам «в связи с инфляционным процессом». Газета «Коммерсантъ» отметила: госкомпания, «скупо уточнив», сообщила, что средняя стоимость километра пути увеличилась на 8%. Однако издание посчитало, что в реальности на ряде трасс стоимость их использования взлетела на 15%-20%. В 2023 году «Автодор» заработал на платных дорогах 80,18 млрд рублей – на 5 млрд больше запланированного. Теперь компания соберет с граждан, которым предлагают верить с низкую инфляцию, еще больше.

Другое дело, что платными дорогами в РФ пользуются далеко не все. К тому же, в условиях обнищания населения такая роскошь многим не по карману. Зато обойтись без хлеба большинство граждан не могут. Однако и тут население столкнулось с инфляционным сюрпризом. По данным того же «Коммерсанта», с начала 2024 года цены на хлеб взлетели в стране на 10%-15%. При этом в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Свердловской и Кемеровской областях рост составил почти 30%.

Следите за руками

Тем временем на экономические проблемы накладывают демографические – Росстат девятый год подряд отчитывается о вымирании России. Так, только в январе-феврале 2024 года население страны сократилось на 129,7 тыс. человек в результате превышения смертности над рождаемостью. И это при том, что число рождений в первые два месяца года выросло на 1% впервые за много лет, однако не смогло перекрыть 10-процентное увеличение числа смертей. The Moscow Times уточняет: Россия вымирает со средней скоростью 2,1 тыс. человек в день. С 2016-го по 2023 год РФ уже потеряла 3,5 млн человек – население Тульской и Белгородской областей вместе взятых. И этот процесс, по прогнозам Росстата, продолжится в ближайшие десятилетия: в 2023-2046 годах естественная убыль населения составит 12,7 млн человек. Другими словами, в результате «путинской стабильности» менее чем за 20 лет в России умрет целая Москва.

Путин, впрочем, об этой проблеме осведомлен. Ранее он просил россиян рожать по восемь детей, а теперь, 25 апреля, нацлидер, обращаясь к участникам Ежегодной всероссийской демографической конференции, потребовал от чиновников заставить граждан активнее плодиться. По его словам, улучшение демографической ситуации – «приоритетная общенациональная задача». При этом глава РФ упорно игнорирует тот факт, что развязанная им война обернулась для страны потерями, по оценкам, более 355 тыс. мужчин убитыми и ранеными, а также сотнями тысяч или даже миллионами уехавших молодых граждан.

Такая ситуация уже сейчас тяжелым грузом ложится на российский рынок. Даже Путин, 25 апреля выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в очередной раз похвастался рекордно низкой безработицей ниже 3%, «в том числе среди российской молодежи», но все-таки признал дефицит кадров на рынке труда. По оценке Центробанка, кадровый кризис в РФ установил антирекорд и продолжает усиливаться. Путин отмечает, что в ближайшие годы страна будет испытывать дефицит кадров, но покрыть его «механически» за счет миграции и низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа нельзя. «Нам нужны другие подходы», – заверил нацлидер.

Впрочем, власти уже работают над «подходами». Например, газета «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и источников, близких к правительству, сообщила, что Кремль подумывает заставить россиян работать сверхурочно. Точнее, подается это под соусом «смягчения подходов к сверхурочной работе», что позволило бы «улучшить ситуацию с кадрами “в моменте”». В частности, РСПП предлагает увеличить разрешенное законодательством количество дней подряд для сверхурочной работы. Сейчас Трудовой кодекс запрещает переработки в течение двух дней подряд по 4 часа, что, правда, не защищает от произвола со стороны работодателей. По опросу от 2022 года, 54% россиян и так уже работают сверхурочно. Пропаганда, кстати, кинулась разоблачать «утверждения в соцсетях и мессенджерах» и заверять, что ничего подобного не планируется, а некоторые поспешили заверить, что россияне были бы даже рады переработкам.

Кроме того, в Татарстане разработали региональную программу содействия занятости, согласно которой власти республики намерены привлекать к труду детей с 14 лет, в том числе для работы на предприятиях оборонного комплекса. А с 16 лет подростков хотят отправлять уже на вредные и опасные производства.

В общем, на реализацию оккупационных планов Путина в отношении Украины должны работать даже дети, которых продолжают воспитывать в духе милитаризма и заваливают военной пропагандой, иногда даже ставя маленьких россиян на колени «в память о геноциде советского народа», хотя, казалось бы, перед «геноцидом», наоборот, не стоит склоняться…

Между тем развязанная Путиным война не только усилила демографические и кадровые проблемы, но и привела к тому, что по российским улицам начали разгуливать сотни тысяч психически нездоровых людей. Минздрав РФ отчитался, что каждый четвертый участник войны против Украины и родственник погибшего военнослужащего нуждается в помощи психотерапевта или психиатра. Эта статистика учитывает лишь тех, кто так или иначе обращался к специалистам, а значит, реальная картина еще мрачнее. Эксперты предупреждают: Россию вновь ждет «афганский синдром», когда сотни тысяч, искалеченных боевыми действиями людей окажутся в мирной жизни с травмированной психикой.

Однако заниматься такими людьми властям некогда. Чиновники и олигархи, в том числе связанные с силовиками, сейчас заняты аппаратными играми. В РФ произошло беспрецедентное событие со времен посадки министра финансов Алексея Улюкаева в 2017 году – 23 апреля был арестован замминистра обороны Тимур Иванов. Год назад команда убитого в тюрьме оппозиционера Алексея Навального выпустила расследование про коррупционера в погонах Иванова, однако тогда власти России, естественно, проигнорировали обнародованную правду об одном из своих подельников. Теперь же Иванова арестовали… за коррупцию. При этом в суд оперативно отстраненного замминистра доставили прямо в форме со звездами на погонах.

Собеседники The Moscow Times в правительстве и близкие к Кремлю рассказали, что среди силовиков происходит передел рынка и начался он с удара по давнему соратнику главы Минобороны Сергея Шойгу, курировавшего стройку, военные подряды – «самое вкусное и большое». В конце концов, о ведущем роскошную жизнь семействе Ивановых все знали давно, но именно сейчас – за несколько недель до инаугурации Путина и переназначения правительства – делу замминистра был дан ход. И это в разгар войны, когда, если верить Путину, 99,9% только и делают, что думают о Родине. Такой дискредитации армии страна, конечно, еще не видела.