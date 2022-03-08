Россию ждет инфляция и спад ВВП на уровне 1998 года

В два предвоенных года Россия активно печатала деньги: общая денежная масса выросла на 28%, с 51,7 трлн рублей в январе 2020 года до 66,3 трлн в январе 2022-го. А ВВП страны (т.е. рыночная стоимость произведенных на ее территории товаров и услуг) вырос за этот период всего примерно на 2%.

Сброс на рынок такой массы необеспеченных рублей привел к рекордной за многие годы инфляции, составившей за тот же период по официальным данным 13,7%, а по независимым подсчетам – 27% (примечательно, что независимая оценка почти точно совпадает с показателями роста денежной массы минус рост ВВП, что вполне логично с точки зрения законов экономики).

В 2022 году ситуация, несомненно, значительно ухудшится.

На фоне новых санкций расходы Кремля взлетели, так как власти стараются залить беспокойство населения и бизнеса деньгами. Президент Владимир Путин ручается выполнить прежние обещания по индексации пенсий и пособий (а обещано было повышение «выше инфляции»), и даже анонсирует новые масштабные меры социальной поддержки. Правительство разрабатывает план масштабной и комплексной поддержки бизнеса. Центробанк предлагает финансовому сектору неограниченную помощь. Все это десятки триллионов рублей.

Как отмечалось ранее, власти и в менее трудные времена неизменно прибегали к помощи «печатного станка» для удовлетворения своей потребности в деньгах, а теперь у них еще меньше выбора: валютные резервы России заморожены (правда, у ЦБ осталось на руках золото, но он не хочет его продавать, и даже начал опять его закупать). На этом фоне ожидается резкий рост денежной эмиссии.

Тем временем ВВП – по прогнозам как западных, так и отечественных экспертов (включая, по сообщениям, специалистов Центробанка), – сократится минимум на 7-12% (для сравнения, в «дефолтном» 1998 году экономика РФ сократилась всего примерно на 5%).

То есть, в обороте появится гораздо больше денег, чем в 2020-2021 годах, и гораздо меньше товаров, а, значит, инфляция будет расти еще большими темпами.

На этом фоне резко возросли и инфляционные ожидания россиян, многие из которых еще не забыли опыт 1990-х. Население бросилось тратить рублевые сбережения, панически скупая электронику и другие товары длительного пользования, а также продукты питания.

Хуже того, граждане массово обналичивают доллары и рубли в страхе, что их вклады могут быть конфискованы государством. Банки столкнулись с острым дефицитом ликвидности – невиданная ситуация за последние десять лет: день начала войны, 24 февраля, кредитные организации встретили еще с профицитом в размере 133 млрд, а на 3 марта их потребность в финансовых вливаниях со стороны ЦБ составила 7 трлн. Причина, как объясняла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, – гигантский спрос на наличные.

Центробанк накачивает банки деньгами (в отсутствие резервов – за счет того же «печатного станка»), и повысил ключевую ставку вдвое – с 9,5 до беспрецедентных 20% годовых.

Пожарные меры призваны сдержать инфляцию, но дорогой ценой. Ставка в 20%, по сути, является запретительной. Кредиты стали недоступны для населения и бизнеса, что парализует деловую активность (частности, Зерновой союз уже предупредил об угрозе срыва посевной, а девелоперы говорят о «смерти ипотеки»).

Поскольку именно кредиты питали потребительский спрос на фоне стагнирующих или падающих реальных доходов, многим компаниям угрожает банкротство, а многим россиянам – безработица.

На этом фоне у государства не остается иного выхода, кроме как продолжать оказание широкой финансовой помощи гражданам и бизнесу, считает независимый финансовый аналитик Михаил Хромов.

«Основной рост денежной массы происходит за счёт кредитования и операций бюджета. Денежная масса растет с дефицитом бюджета, если государство собирает налогов меньше, чем тратит (например, на денежные выплаты или инвестпроекты). Военные расходы тоже ведут к увеличению [притока] денег в экономику. [На фоне санкций] господдержка, чтобы стимулировать импортозамещение, просто обязана быть. Поэтому денежная масса продолжит расти», – прогнозирует эксперт.

Результатом станет нарастание инфляции, масштабы которой будут зависеть от того, как именно государство решит бороться с кризисом.

«Какая будет комбинация бюджетных расходов – пойдут они [в первую очередь] на поддержку населения или на мегапроекты в режиме осажденной крепости? Если на пушки и железные дороги, то инфляция будет меньше, если на население, то больше. Но, так или иначе, цифры будут двузначными», – полагает Хромов.

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков также предвидит галопирующую инфляцию.

«ЦБ устанавливает ключевую ставку исходя из своего анализа роста цен по российскому рынку и международных тенденций (вроде динамики цен на нефть). Ставка рефинансирования в нормально функционирующей экономике соответствует естественной инфляции – 3%. У нас её резко подняли до 20% [что отражает инфляционные ожидания]. Но, по моему мнению, это не предел. Ставка будет ещё расти», – уверен экономист.