Россию ждет массовая безработица

Россияне по пути на работу. По мнению как независимых, так и правительственных экспертов, Россию ждет резкий рост уровня безработицы и неполной занятости. (Фото: gov.ru)

Еще недавно российская экономика испытывала острый дефицит рабочей силы, вызванный оживлением деловой активности после пандемического шока, демографической ямой и сокращением притока международных мигрантов.

В конце прошлого года работодателям хронически не хватало примерно 2 млн сотрудников (максимум с 2014 года). На одно рабочее место в среднем претендовал всего один соискатель, подсчитали в компании Finexpertiza.

Война в Украине, западные санкции и массовое бегство иностранных компаний с российского рынка грозят перевернуть ситуацию с ног на голову: по прогнозам ряда экспертов, страна находится на пороге массовой безработицы. Сможет ли экономика, входящая в режим автаркии, обеспечить россиян работой?

В Багдаде всё спокойно?

Война пока не слишком сказалась на занятости (или, по крайней мере, на официальной статистике). В предвоенном феврале безработица, по официальным данным, была наименьшей за всю постсоветскую историю: 4,1% трудоспособного населения или 3,4 млн человек. Сводку о мартовской безработице Росстат еще не публиковал.

Власти уверяют, что ситуация стабильна. К началу апреля на госучёте стояло 663 тыс. безработных или 0,7% трудоспособного населения. Это в 2,5 раза меньше, чем в марте 2021-го, отмечала замглавы Минтруда Елена Мухтиярова в интервью «Известиям». Впрочем, данные об официально зарегистрированной безработице слабо соотносятся с действительностью, как минимум потому, что в государственные службы занятости обращается лишь меньшинство соискателей.

Рекрутинговые компании рисуют куда менее благополучную картину. В первой половине апреля работодатели набирали персонал почти так же активно, как в предпандемийные годы и вдвое активнее, чем в кризисном апреле 2020-го, утверждают аналитики рекрутингового портала Superjob. Однако, если сравнить ситуацию с серединой декабря, когда конфликт России и Украины вступил в решающую фазу, видно, что индекс рекрутинговой активности работодателей упал с 1.43 до 0.96. То есть за четыре месяца кризиса спрос на рабочие руки просел примерно на треть.

Ту же тенденцию демонстрирует опрос HeadHunter: почти половина (45%) работодателей уменьшили или вовсе остановили приём новых сотрудников с конца февраля. Каждая десятая фирма настроена сокращать персонал в этом году.

Согласно другому исследованию HeadHunter, в марте количество вакансий упало в среднем на 17% по сравнению с февралем, в то время, как численность соискателей выросла на 10% и достигла пяти человек на место. Особенно заметный спад случился в отраслях, тесно связанных с мировым рынком: автобизнесе (-35% вакансий), искусстве, развлечениях и масс-медиа (-27%), банковском секторе и менеджменте (-26%), маркетинге и рекламе (-24%), науке и образовании, транспорте и логистике (-20%).

С начала войны сотни иностранных компаний заявили об уходе из России или временно свернули деятельность. Остановились и некоторые российские предприятия, зависящие от импорта. В простое с туманными перспективами возвращения к работе находятся 98 тыс. работников, в 2,5 раза больше, чем до войны, сообщил на днях представитель Минтруда.

Сколько трудящихся готовят к «высвобождению» (как чиновники предпочитают называть сокращения), сказать сложно. Минтруда заявляет о 50-54 тысячах, однако мэр Москвы Сергей Собянин недавно озвучил другую цифру: 200 тыс. сотрудников только иностранных компаний, и в одной лишь Москве.

Чем дольше война, тем мрачнее прогнозы

Большинство экспертов не сомневаются, что безработица будет расти, но насколько масштабной она будет, не может предсказать никто.

В нынешнем году РФ потеряет около 2 млн рабочих мест, спрогнозировал в конце марта Центр стратегических разработок (ЦСР), выполняющий функцию аналитического центра при правительстве.

В ЦСР видят два вероятных сценария развития событий. В первом (пессимистичном) российская экономика сползет в «долговременный структурный спад», при котором безработица на уровне 6,5% вместо традиционных 4-5% трудоспособного населения продержится как минимум несколько лет.

Таким образом, численность людей старше 15-ти, не имеющих доходного занятия и активно его ищущих, может стабилизироваться на уровне 5,5 млн человек против 3,5 млн перед войной.

Более мрачной точки зрения придерживаются крупные специалисты по проблемам занятости – экономисты Владимир Гимпельсон и Ростислав Капелюшников. По их оценке, Россию ждёт не просто спад, а структурная трансформация экономики, подобная той, что имела место в начале 90-х.

Разрыв технологических и производственных цепочек, связывающих страну с внешним миром, приведёт к появлению замкнутого в себе и более архаичного хозяйства, предсказывают учёные.

Спрогнозировать уровень безработицы они не берутся, но отмечают, что в 90-е он достигал 10-14%. А значит, безработных может быть 8-12 млн.

К схожим выводам о будущем российской экономики пришли и аналитики Центробанка. По их прогнозу, разрыв производственных и торговых цепочек парализует самые передовые (и импортозависимые) сектора экономики, что приведет к затяжному экономическому спаду и росту технологического отставания. Эксперты не сомневаются в том, что на втором этапе кризиса, когда запасы будут исчерпаны, занятость и доходы населения рухнут. Насколько, станет ясно лишь опытным путём.

Оптимистичный прогноз ЦСР гласит, что шок на рынке труда будет непродолжительным, сравнимым с кризисом первого периода пандемии. В этом случае безработица составит 7-8% или 6-6,5 млн человек в 2022-м, а потом начнет снижаться.

Как считают авторы доклада, в пользу такого сценария говорит то, что многие иностранные фирмы, приостановившие деятельность, не увольняют рабочих, а выводят их в простой с сохранением части зарплаты (то есть, видимо, надеются вернуться к работе в обозримом будущем). К тому же санкции подстегнут импортозамещение, а значит и рост занятости.

Насколько подобные надежды оправданы, большой вопрос. К примеру, в ЦБ их не разделяют.

На сегодняшний день 296 иностранных компаний полностью порвали с Россией (их число растет); 360 временно свернули деятельность; еще 243 ограничили, но не прекратили работу; а 198 делают бизнес как обычно, подсчитала Йельская школа менеджмента.

«Две недели назад процентов шестьдесят комментариев экспертов были о том, что война будет короткой, санкции станут предметом переговоров, и вывод войск будет связан со снятием санкций. Но, когда Минобороны говорит о [прорубании] коридора в Приднестровье, это означает, что санкции не отменят и они будут длительными. Прогноз по падению ВВП – 10% в нынешнем году и процента три в следующем. Но это прогноз на короткую войну. [Если война затянется], риски для занятости могут быть совершенно другими», – говорит экономист Алексей Гаскаров.

На первый взгляд, даже самые пессимистичные из приведённых прогнозов не кажутся катастрофическими. Так, по данным Евросоюза, доля безработных в ЕС составляет 6,2%. Однако подобные сопоставления обманчивы.

В отличие от Западной Европы, в России ничтожный размер пособий по безработице (от 1,5 до 12 тыс. рублей в месяц), а у большинства граждан нет никаких сбережений. В итоге, бедные не могут позволить себе «роскошь» долго искать занятие по душе.

Как правило, они соглашаются на любую работу, что, по мнению некоторых специалистов, порождает «псевдозанятость», когда человек формально считается работающим, а на практике едва сводит концы с концами.

Рост безработицы в России будет означать, что миллионы людей окажутся в ситуации острой нужды. Для самых уязвимых это может обернуться голодом.

Регистрируемая безработица – верхушка айсберга

Умеренные цифры официальной статистики не включают неполную занятость, часто неотличимую от безработицы.

«Рынок труда в России устроен иначе, чем в развитых странах. Западный рынок труда в кризис эластичен по занятости, но не эластичен по зарплате – людей чаще увольняют, но при этом не снижается уровень оплаты труда. В России людей пытаются придержать [на рабочих местах], сокращая зарплату», – объясняет эксперт Конфедерации труда России, в прошлом – замминистра труда Павел Кудюкин.

Государство, по некоторым оценкам, контролирует до 70% российской экономики. Оно наверняка будет сдерживать массовые сокращения, чтобы избежать социального взрыва (как делало и раньше во времена кризисов). Альтернативой увольнениям станет частичная занятость и/или урезание зарплат, которые при текущем уровне инфляции достаточно просто не индексировать.

Провести грань между «неполно-занятыми» и безработными – непросто. По закону, время вынужденного простоя оплачивается в размере 2/3 от оклада (постоянной части зарплаты). Однако в России широко распространена сдельно-премиальная система оплаты труда, при которой львиная доля заработка приходится на стимулирующие выплаты, в то время как оклад может быть близок к МРОТ. В этом случае 2/3 от оклада – это гораздо ниже прожиточного минимума.

Нередко работников заставляют уходить в отпуск за свой счет. В итоге, многие из тех, кто де-юре работает, де-факто могут быть безработными.

Наконец, скрытая безработица может принимать форму невыплат заработной платы. Ситуация пока не выглядит тревожной: по данным Росстата, проблемой затронуто чуть более 15 тыс. человек, немногим больше, чем до войны.

Тем не менее Гимпельсон и Капелюшников полагают, что задержки зарплат вновь, как в 90-е годы, могут стать неформальной альтернативой открытым сокращениям, которые власти постараются свести к минимуму.

Какой будет новая занятость?

В первую очередь безработица бьёт по сотрудникам иностранных компаний, уходящих с российского рынка, и машиностроительным предприятиям, зависимым от импортных поставок.

«В иностранных компаниях работают сотни тысяч, в машиностроении – около полутора миллионов человек или 3% занятых, дающих 4% ВВП. На фоне общей занятости – около 72 млн человек – потери не выглядят критичными», – отмечает Гаскаров.

Другое дело – последствия для экономического развития.

Россия крайне зависима от непродовольственного импорта. По данным ВШЭ, 75% промтоварных ресурсов розничной торговли, в том числе – 100% компьютеров, 99% инструментов, 97% автозапчастей, 92% игрушек, 88% обуви, 86% одежды, 78% телевизоров, 65% бытовой техники – произведены за границей.

Теоретически (на что рассчитывают власти) санкции должны подстегнуть импортозамещение в промышленности, как раньше произошло в сельском хозяйстве.

Но даже если у России хватит ресурсов на дорогостоящие импортозаместительные проекты (например, при поддержке Китая), понадобится время, чтобы их реализовать (кстати, пока Китай наоборот резко сократил экспорт в РФ, в том числе оборудования, и заморозил научное сотрудничество). Между тем квалифицированным рабочим и специалистам падение зарплат и потеря работы угрожают уже сегодня.

Очень скоро ценные кадры начнут перетекать из высокотехнологичной промышленности в сферу услуг, постепенно теряя профессиональные навыки, что снизит шансы на успех импортозамещения в передовых индустриях, считает Гаскаров.

В итоге российская экономика может стать более примитивной.

«При любом кризисе есть отрасли, которые будут расширяться или не сокращаться. Люди не перестают есть и одеваться. В пищёвке и лёгкой промышленности, где проще провести импортозамещение, будет сохраняться и, может быть, расширяться занятость. Неформальный сектор, который можно считать проклятием, в то же время – подушка безопасности [в годы безработицы]. Люди будут уходить в разного рода мелкий ремонт. Если течёт крыша или кран – вы выкроите из семейного бюджета деньги, чтобы её починить – и обратитесь не к строительной компании, а к местному умельцу, через неформальные связи. Ещё один способ адаптации – выращивание еды для себя на дачных приусадебных участках. Возможно, местные власти вернутся к практике выдачи участков под картошку», – описывает вероятное будущее Павел Кудюкин. Аналитики ЦБ добавляют к этому возрождение челночной торговли.

Сильнее всего безработица скажется на сравнительно благополучных регионах, более вовлеченных в глобальный рынок и притягивающих внутренних и международных мигрантов. В итоге может усилиться конкуренция за рабочие места строителей, курьеров, работников общепита и так далее – до сих пор «зарезервированных» для приезжих, полагает эксперт.

Отъезд россиян (в основном представителей среднего класса) за границу едва ли уменьшит напряжение.

«Пока эмиграция носит политический характер. Но за рубежом не так много мест, которые готовы принимать россиян, кроме, возможно, айтишников. Релокация происходит в немногих секторах, где такое возможно», – говорит Кудюкин.

Таким образом, исполнение заветной мечты российских национал-патриотов – экономической самодостаточности – может обернуться вовсе не реставрацией советской мощи, а возвращением к реалиям 90-х годов.