Россию назвали лидером по росту ВИЧ/СПИДа, власти отнекиваются

Международные специалисты поставили Россию на первое место в Европе по числу новых случаев заражения ВИЧ. Российские власти называют приведенные цифры не соответствующими действительности и приводят более благоприятные данные.

По словам экспертов, основные причины эпидемии ВИЧ в РФ — недостаток государственного финансирования лечения ВИЧ-инфицированных и сокращение профилактической работы. Чтобы остановить распространение вируса, надо увеличить госрасходы на препараты, больше людей охватить ВИЧ-тестированием и профинансировать работу НКО.

Однако Минздрав заявляет о замедлении распространения ВИЧ в России, и власти не спешат существенно увеличивать госрасходы на борьбу с вирусом.

Кроме того, власти попросили Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, который финансировал значительную часть проектов по борьбе с ВИЧ, уйти из России.

Россия в лидерах по ВИЧ-инфицированным

В Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в который входит Россия, в 2017 году было зафиксировано 159,4 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции, или 20 на 100 тыс. населения. Среди всех стран Европы Россия оказалась на первом месте по этим показателям. На Россию пришлось 104,4 тыс. новых случаев, или 71,1 на 100 тыс. человек.

Такие данные приводятся в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейского регионального бюро ВОЗ.

Минздрав и Роспотребнадзор заявили, что данные ECDC и ВОЗ «не соответствуют действительности». По данным Министерства здравоохранения, в 2017 году в России было зафиксировано 85 тыс. новых случаев, а данные в международном докладе были получены в результате «использования усредненных коэффициентов», сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, на которую ссылается.

Однако предварительные подсчеты Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (Федеральный центр СПИД), опубликованные в 2017 году, полностью совпадают с данными международной статистики. Причем получены они были из территориальных центров по профилактике и борьбе со СПИД, указано в документе.

Сколько в России зараженных ВИЧ

Официальные данные о количестве ВИЧ-инфицированных в России разнятся. В Минздраве считают только тех, кто вошел в Федеральный регистр пациентов с ВИЧ (министерство ведет его с 1 января 2017 года). Чтобы попасть в реестр, больному нужно предоставить в СПИД-центр паспорт и СНИЛС, но это делают далеко не все. В реестре, по разным оценкам, сейчас 714 тыс. человек.

Федеральный центр СПИД ведет персонифицированный учет всех, у кого тест на ВИЧ оказался положительным (а не только тех, кто внесен в реестр), поэтому у него цифра выше — 998 тыс. человек, сообщает «Интерфакс».

Получают лечение меньше половины больных

Одна из причин распространения ВИЧ в России заключается в том, что в стране недостаточное количество ВИЧ-инфицированных получают лечение, говорит Eurasianet.org руководитель отдела мониторинга «Коалиции по готовности к лечению в Восточной Европе и Центральной Азии» (ITPCru) Алексей Михайлов. Согласно стратегии ЮНЭЙДС («Объединенная программа ОНН по ВИЧ/СПИД»), если 90% людей с ВИЧ в стране будут получать эффективное лечение, эпидемия будет остановлена.

«Если брать данные национального регистра людей, живущих с ВИЧ, Минздрава РФ (808 тыс. человек), то доля тех, кто получает лечение, составит около 50%. Если брать данные Роспотребнадзора о том, что в РФ проживает 998 тыс. человек с ВИЧ, то охват лечением получается примерно 35-40%», — говорит Михайлов.

По оценке самого Роспотребнадзора, в РФ получают лечение 56,6% ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учете. По словам директора Группы региональной поддержки ЮНЭЙДС для Восточной Европы и Центральной Азии Винея Салдана, в России лечением охвачено 40% заболевших, пишет РБК.

Денег не хватает

По мнению Алексея Михайлова, чтобы остановить эпидемию ВИЧ в России, государству надо увеличить охват лечением вдвое. В 2017 году, по оценке ITPCru, было закуплено 360 тыс. курсов лечения (один курс предназначен для одного ВИЧ-инфицированного). В 2018 году, по предварительным данным ITPCru, закуплено 370-380 тыс. курсов.

«Но этого недостаточно. Чтобы остановить эпидемию, нужно как минимум в два раза больше АРВ-препаратов [антиретровирусных, предназначенных для лечения вирусов, в том числе ВИЧ]», — отмечает Михайлов. Для этого нужно значительно увеличить госфинансирование на закупку лекарств и параллельно вести переговоры с производителями о снижении цен, считает он.

Однако власти не спешат наращивать госрасходы. Из федерального бюджета на «профилактику ВИЧ, вирусных гепатитов В и С» в 2018, 2019 и 2020 годах выделено по 21,8 млрд рублей в год. В 2017 году из федерального бюджета на покупку АРВ-препаратов выделили 21,3 млрд рублей, из региональных — 3,2 млрд рублей.

Охват ВИЧ-тестирования необходимо расширять

По словам Алексея Михайлова, нужно увеличить охват тестированием на ВИЧ как среди общего населения, так и среди групп с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции (потребителей инъекционных наркотиков, мужчин, практикующих секс с мужчинами, и секс-работников), чтобы чаще выявлять заболевание на ранней стадии.

В этом случае лечение ВИЧ будет обходиться дешевле, чем на поздних стадиях, когда у человека могут развиться тяжелые заболевания на фоне сильного снижения иммунитета. Математика проста: чем дешевле будет обходиться лечение одного человека, тем больше АРВ-препаратов государство сможет закупить.

«Самый дешевый годовой курс лечения — в схеме первой линии (схема для пациентов, ранее не принимавших АРВ-терапию) — стоит около 10 тыс. рублей в год. Есть схемы за 80-100 тыс., есть за 300-320 тыс. Чем дольше мы удерживаем пациента на первой линии, тем больше людей мы можем охватить», — объясняет Михайлов.

Отказались от помощи Глобального фонда

По словам генерального директора благотворительного фонда «Гуманитарное действие» Сергея Дугина, одна из причин распространения ВИЧ в России — сокращение профилактики. «Не во всех регионах ведутся профилактические программы. И среди общего населения, и среди ключевых уязвимых групп», — сказал он Eurasianet.org.

Раньше значительную часть проектов финансировал Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией — международный распределитель благотворительной помощи. Но в 2012 году власти отказались от его помощи, писал «Коммерсантъ». Фонд постепенно стал сворачивать свою деятельность в РФ и окончательно ушел из страны в начале 2018 года, сообщило издание «Такие дела».

«Программы, которые финансировал фонд, в основном были направлены на наркопотребителей, секс-работниц и мужчин нетрадиционной ориентации. Очень многие некоммерческие организации работали только благодаря грантам фонда. Когда фонд прекратил финансирование, их работа закончилась. Ключевые уязвимые группы остались не у дел. Сами наркозависимые и секс-работницы ни за какой помощью и профилактикой не шли, а в компетенцию государственных учреждений не входит выход на улицы», — рассказал Дугин.

Также Глобальный фонд закупал АРВ-препараты по низким ценам, отмечает Алексей Михайлов. По оценке Дугина, в РФ осталось 20-25 некоммерческих организаций (НКО), занимающихся профилактикой ВИЧ. По словам Михайлова, их больше. Но оба эксперта сходятся на том, что этого недостаточно.

Теряем НКО

Закрытию НКО также способствовал закон об иностранных агентах (принят в 2012 году), обязывающий некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и при этом занимающиеся политической деятельностью, вступать в реестр иностранных агентов и делать пометку о своем статусе.

Как показывает практика, иностранными агентами признаются и те организации, которые получают деньги из-за границы, но политикой не занимаются. Многие НКО по ВИЧ-профилактике из-за этого закрылись, пишет «Коммерсантъ». В этом году Минюст предложил еще больше ужесточить правила работы НКО.

Традиционные ценности против презервативов

По словам собеседников Eurasianet.org, если притормозить распространение инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков и секс-работников, это значительно улучшит ситуацию. По данным Федерального центра СПИД, в 2017 году доля инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков составила 43,6%.

В фонде «Гуманитарное действие» (Петербург) есть мобильный пункт профилактики — автобус, который курсирует по определенным точкам и предлагает помощь наркоманам и женщинам, вовлеченным в проституцию. Здесь проводят консультации, экспресс-тестирование на ВИЧ, меняют использованные шприцы на новые, выдают презервативы, в случае подтверждения диагноза предлагают медико-социальное сопровождение. Подобную комплексную помощь осуществляют и другие НКО.

Чтобы расширить такую работу, необходимо выделить из бюджета больше средств. В частности, нужны деньги на закупку презервативов. По словам Алексея Михайлова, федеральный бюджет вообще не предусматривает такие расходы, а в регионах это финансируют редко. «Бесплатные шприцы и презервативы нужны для привлечения людей из уязвимых групп. Если наркозависимому нечего взять, он не пойдет», — объясняет Сергей Дугин.

По его словам, НКО попытались включить такие расходы в методические рекомендации по работе с ключевыми группами, чтобы получить финансирование из федерального бюджета, но их снова не услышали. «Нам сказали: «Из внебюджетных источников покупайте все, что хотите. За государственные деньги — нет»», — говорит гендиректор фонда.

Профилактической работе в России мешает не только власть, но и само население. Бесплатную раздачу шприцов среди наркоманов общество может трактовать как поощрение наркопотребления, отмечал ранее руководитель Федерального центра СПИД Вадим Покровский.

Помимо профилактики в группах риска нужно работать и с населением в целом. В том числе вводить программы по половому воспитанию в школах, отмечают эксперты. Но и эти инициативы встречают сопротивление среди россиян. К примеру, некоторые эксперты, привлекаемые Роскомнадзором, ссылаясь на традиционные ценности, рекомендуют закрывать программы по профилактике ВИЧ для школьников. И ведомство, судя по всему, действует согласно их рекомендациям.