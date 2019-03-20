Россию объезжает агитационный поезд с сирийским трофейным оружием

По территории России проходит агитационный поезд, на котором выставлено трофейное оружие, захваченное российскими военными в Сирии.

Пропагандистская акция «проводится Минобороны России по решению президента Владимира Путина», сообщается на сайте министерства. Это первая подобная инициатива за «эру Путина». До недавнего времени трофейное оружие показывалось на армейских выставках.

Агитационный поезд «Сирийский перелом», отправившийся из Москвы 23 февраля, проедет через всю страну и вернется в российскую столицу в День независимости Сирии, 27 апреля. По пути следования он сделает остановки в 60-ти городах, в некоторых из которых по прибытии поезда планируются «масштабные мероприятия патриотической направленности», отмечают в Минобороны.

Длина поезда составляет около двух километров. Он разделен на три части. В первой – платформы, на которых установлена тяжелая военная техника. Посередине поезда – закрытые вагоны. Позади этих вагонов снова прицеплены платформы с трофеями.

Платформы с тяжелой трофейной техникой не зачехленные, как это обычно делается. По замыслу организаторов, люди должны видеть трофеи противника не только на железнодорожных вокзалах, где останавливается поезд, но и на всем пути его следования.

27 февраля 2019 года поезд прибыл на главный железнодорожный вокзал Ростова-на-Дону.

На первой платформе, обшитой досками, стоял трофейный танк Т-55. Видимых повреждений у танка не было, но машина была покрыта глубокой коррозией. В целом среди трофеев было много оружия устаревших образцов, производства 1950-1970-х годов.

За танком Т-55 были прицеплены две платформы, на которых, среди прочего, стояли самодельные минометы, «пикап» с самодельным устройством для ведения реактивной стрельбы, изрешеченная пулями машина и самоходный минный трал.

В закрытых вагонах поезда показывали экспонаты небольших размеров. Людям также демонстрировали трофейные письма, флаги, мечи.

Рядом со стендами со взрывными устройствами проходила выставка детских военных игрушек. На полках стояли игрушечные самолеты, танки, вездеходы, суда на воздушной подушке.

В Ростове-на-Дону поезд стоял только три часа. Затем он отправился в Краснодар и далее в аннексированный Крым.

Данная пропагандистская акция Кремля не нашла однозначной поддержки у населения. Когда поезд побывал в Краснодаре, несколько гражданских активистов подали коллективное заявление в прокуратуру Краснодарского края. Организовал подачу заявления адвокат Алексей Аванесян. Он уверен, что передвижная выставка трофейной техники нарушает Конституцию РФ, которая запрещает пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.

«Бравирование «трофейной» техникой, с комментариями об уничтожении людей в Сирии, является ничем иным, как оправданием насилия … и способно вызвать у детей желание участвовать в боевых действиях. Это нарушает закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Военно-патриотической акции «Сирийский перелом» должна быть присвоена категория «18+», а доступ детей к участию в указанной акции должен быть запрещен», – написано в заявлении адвокатов.

«Цель таких акций – поднять дух народа, гордость за себя! – считает полковник ВВС в запасе, летчик Сергей Иванов. – Так для людей создается иллюзия процветания и побед. Обратите внимание: все старательно уходят от оценки государства. Главное – отвлечь внимание населения от внутренних проблем, увязать их с влиянием внешних сил, а не с низким качеством управления и профессионализмом».

Кремль поддерживает режим Башара Асада с начала сирийского конфликта в 2011 году. В сентябре 2015 года Москва официально начала военную кампанию в Сирии. За это время, по данным Минобороны РФ, погибло 108 военнослужащих. Неофициально жертв может быть больше, так как в Сирии воюют бойцы частных российских военных компаний.

Российские власти неоднократно заявляли о том, что войска будут выведены. Подобные заявления делались на протяжении трех лет с 2016 по 2018 год. С начала 2019 года таких заявлений пока не было, что указывает на намерение Кремля сохранить российское военное присутствие в Сирии, в связи с чем, по-видимому, и необходимы масштабные пропагандистские акции среди населения, включая агитационный