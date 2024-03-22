Россию осудили на пятый срок

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Выборы президента России превзошли все ожидания. Размах фальсификаций и то, с какой наглостью власти даже не пытались прикрыть подтасовки, ознаменовали официальный переход режима Владимира Путина в статус диктаторского. Представленные общественности результаты голосования, очевидно, были призваны продемонстрировать стране и миру: власть четверть века управляющего Россией человека ничем не ограничена. Сам правитель РФ, поблагодарив россиян за сделанный «выбор», пообещал не сворачивать с заданного политического и экономического курсов. А значит, ничего кроме продолжения войны, усиления репрессий и социально-экономической деградации населению ждать от пятого срока хозяина Кремля не приходится.

Выбросили в урну

Электоральные процессы в России деградировали на протяжении всего правления Путина, однако в 2024 году то, что в мире принято называть выборами, даже отдаленно перестало напоминать демократическую процедуру. В условиях развязанной против Украины войны и репрессий против собственных граждан ни у кого не было сомнений, что голосование на президентских выборах в РФ, проходившее 15-17 марта, закончится «победой» действующего хозяина Кремля. Однако масштаб фальсификаций, на которые пошли власти, превосходил все ожидания.

По официальным данным Центризбиркома, Путин набрал 87,28%, разгромив трех своих невзрачных соперников, одному из которых – Владиславу Даванкову из «Новых людей» – на следующий день после выборов пришлось спешно присягнуть правителю РФ на верность, всячески уверяя «победителя» в отсутствии у себя каких-либо оппозиционных устремлений. Впрочем, для «соперников» Путина публичные унижения окупились: все они преодолели 3-процентрный барьер и заработали для своих партий в сумме 1,5 млрд рублей госфинансирования.

Судя по тому, сколько голосов буквально накидали Путину, властитель России, очевидно, жаждал не переизбрания, а коронации. Математики и исследователи электоральных процессов подсчитали, что за политика, разыскиваемого Международным уголовным судом за военные преступления, было вброшено от 22 млн до 31 млн голосов из 64 млн отданных за Путина без учета электронного голосования.

Поражал не только размах фальсификаций, но и тот факт, что власти даже не пытались замести вбросы под ковер. Огромное количество свидетельств нарушений не нашло у представителей режима никакой реакции, кроме констатации выдуманного ими факта о «чистых» и «демократичных» результатах. Хотя те же избирательные участки не только в регионах, но и в Москве, где были «зафиксированы» под 100% голосов за Путина, сами по себе должны были бы стать объектом серьезных разбирательств.

Дошло до циничных издевательств над отдельными группами населения. Так, в Белгородской области – регионе РФ, где полноценно идет развязанные Путиным война, нашлось два участка, где нацлидер получил 100% голосов при 100-процентной явке. Один из участков располагался в Шебекинском городском округе – наиболее пострадавшем от боевых действий. В целом же Белгородская область, которая до 24 февраля 2022 года жила мирной жизнью, по данным ЦИК, отблагодарила Путина за разрушенные дома, школы, дороги, убитых родных и близких 90,66% поддержки. После оглашения Центризбиркомом результатов голосования Путин поблагодарил белгородцев за «мужество» и пообещал сделать «все, чтобы людей поддержать». «Просто сейчас не хочу в торжественной обстановке вдаваться в детали», – не стал раскрывать подробностей о мерах поддержки жителей Белгородской области празднующий переназначение на должность Путин.

Вероятно, в этом и заключался главный сигнал, который Кремль через результаты «выборов» посылал россиянам: власть режима Путина ничем не ограничена, а значит ей позволено абсолютно все.

Впрочем, был припасен у режима и еще один сигнал. Нарисовав в лучших традициях азиатских диктатур Путину популярность почти в 90%, которой, даже по данным подконтрольного ВЦИОМа, не поверила треть россиян и целая депутатка Госдумы Мария Прусакова, заявившая о «мнимой поддержке» нацлидера, Кремль тем самым попытался показать: какие бы безумства ни творило руководство РФ, все это отныне происходит от имени всего народа. Путин 21 марта даже выступил со специальным обращением к населению и полностью подтвердил этот тезис.

«Благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию еще более сильной и независимой», – заявил нацлидер.

Гражданам приготовиться

Таким образом Путин решил разделить с народом – хочет тот этого или нет – альтернативное восприятие реальности. Например, то, насколько Россия стала «более независимой», россияне могут оценить по количеству стран, приславших нацлидеру поздравления по случаю «победы». В 2018 году таковых набралось под сотню, а в 2024-м счетчик не дотянул и до 50 государств. Зато Путин получил «наилучшие пожелание» от практикующих терроризм палестинской группировки ХАМАС и йеменских хуситов. Если независимостью считать контакты преимущественно с автократами, диктаторами и террористами, то тогда, конечно, Россия при Путине, и правда, добилась ошеломляющих успехов.

Экономическая сила РФ также проявляется весьма своеобразно. Например, сразу после выборов вышел доклад Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в котором аналитики сообщили о признаках серьезного ухудшения экономической динамики в конце 2023-го – начале 2024 года. В частности, эксперты заявили о прекращении роста потребления и инвестиций, снижении экспорта и производственной активности в промышленности и строительстве, а также сделали противоречащий кремлевской риторике вывод: «наметился переход к стагнации экономической активности».

После выборов стало известно и о другом впечатляющем «успехе» к началу пятого срока Путина. Выяснилось, что более чем половине российских врачей – 57,5% – не хватает зарплаты на покрытие базовых потребностей – оплату еды, жилья и лечения. И это при том, что 78,9% медиков работают более, чем на одну ставку, чтобы хоть как-то обеспечить себя и свои семьи. Впрочем, Путин, вероятно, опирается в своих умозаключениях на данные услужливого Росстата, согласно которому средняя зарплата врача в РФ составляла в 2023 году 105,5 тыс. рублей в месяц. Тогда как независимое исследование показывает, что с учетом всех подработок более 100 тыс. рублей получают лишь около 24% врачей в России.

Еще одним достижением экономического курса Кремля стало продолжающееся обнищание населения. Так, продовольственная инфляция «съела» пенсии россиян, да и в целом вынуждает граждан отказываться от некогда любимых продуктов. Например, резкий рост цен на бананы привел к обрушению их продаж на 20% в январе-феврале 2024 года. Это стало самым заметным событием на фруктовом рынке в РФ, который за этот же период просел на 10%. По словам экспертов, снижение потребления бананов зимой – нетипично, поскольку в эти месяцы их потребление, наоборот, растет. Специалисты считают, что главным фактором подобной тенденции стала девальвация рубля, вызванная российской агрессией против Украины и введенными из-за этого против страны санкциями.

На следующий день после «выборов Путина», когда результату «начальника» уже точно ничего не угрожало, газета «Известия» сообщила россиянам другую печальную для них новость: с 1 апреля в стране на 8%-15% вырастут цены на пиво. За последние два года такое происходит уже не в первый раз, а, по словам экспертов, причины кроются в подорожании сырья, логистических издержках и зависимости российской пивоваренной отрасли от импорта.

Но если без бананов и пива еще прожить можно, то без лекарств – сложнее, а они в России в скором времени тоже резко подорожают. Все дело – в увеличении стоимости фармацевтических субстанций, необходимых для изготовления препаратов. При этом импортозамещение и в этой области власти РФ провалили: на внутреннем рынке российские субстанции составляют не более 8%–10%, тогда как львиная доля закупается в Индии и Китае. И если подобное Путин считает индикатором «силы и независимости», которых добилась страна под его руководством за четверть века, то страшно представить, какие грандиозные «успехи» Кремль заготовил на пятый срок нацлидера.

В любом случае сумасшедшие проценты на выборах добавили Путину уверенности, и сразу после оглашения первых итогов руководитель РФ, вероятно, уверовав в поддержку народа, не исключил войну с НАТО. По его словам, в таком сценарии никто не заинтересован, но «все возможно в современном мире».

Так или иначе к продолжению войны против Украины Кремль точно готовится. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 марта объявил о планах сформировать новые «две общевойсковые армии и 30 соединений», состоящих из 14 дивизий и 16 бригад. Как пояснили эксперты, нынешнего личного состава, который находится в вооруженных силах России, не хватит для реализации этих целей, а значит без дополнительной мобилизации – более 200 тыс. человек – властям не обойтись. Согласно прогнозам, вторая волна принудительного призыва на фронт может начаться уже летом или осенью.

Пока же власти пытаются заткнуть дыры в «живой силе» с помощью контрактников, которых набирают из неблагополучных категорий населения. Именно поэтому Госдума сразу после выборов успела принять в третьем и окончательном чтении два законопроекта, освобождающих от уголовной ответственности в обмен на заключение контракта с Минобороны. В частности, благодаря властям РФ из тюрем может начаться массовый исход насильников, которых отправят на завоевание соседней страны. Кроме того, сразу после «победы» Путина глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о старте рассылки электронных повесток в тестовом режиме уже во время весеннего призыва в армию – то есть с 1 апреля. И хотя формально срочников не отправляют на фронт, известно, что призывников активно принуждают подписывать контракты, после чего превращение в «пушечное мясо» становится лишь делом времени.

И если кому-то не нравится, как Россия становится «более сильной и независимой», то для таких Кремль уготовил новый виток репрессий. Еще 19 марта Путин приказал ФСБ «поименно выявлять» предателей, «жестко и немедленно» пресекать «попытки спровоцировать смуту» и продемонстрировать «результативные и наступательные действия», которых от силовиков, оказывается, ждет «народ России». После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал антивоенно настроенным россиянам, уехавшим за границу, не возвращаться на родину.