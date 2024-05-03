Россиянам мир за счастье, но им положен только труд

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

В России наступили майские праздники, которые еще с советских времен объединяли 1 мая – международный день солидарности трудящихся – и 9 мая – День Победы над фашистской Германией. Однако в Кремле решили, что длинные выходные по такому идеологически верному случаю – не повод для отдыха россиян, а хорошая возможность для дополнительной промывки мозгов усиленной военной пропагандой. Как всегда, пострадали школьники. Однако досталось и взрослым, которые, как выяснили социологи, считают, что настоящее счастье для человека – это мир и отсутствие войны. Однако помышлять об этом власти запретили гражданам даже Первомай, неизменным атрибутом которого долгие десятилетия был лозунг «Мир, труд, май». Населению положено думать только о труде и войне, которая, как показал прогноз Международного валютного фонда (МВФ), в скором времени может забрать у россиян остатки социально-экономического благополучия.

Война, не мир

Майские праздники – собирательное название доставшихся России в наследие от СССР «красных дней календаря» – многие десятилетия ассоциировались у населения с чем-то светлым и совершенно не воинственным. 1 мая – день международной солидарности трудящихся – в советское, а затем и в российское время проходил под лозунгом «Мир, труд, май». Основным же посылом 9 мая – Дня Победы – считалась фраза «только бы не было войны», хотя за четверть века правления главы РФ Владимира Путина смысл праздника планомерно трансформировался властями в «можем повторить».

Однако, судя по всему, даже развязанная Кремлем война против Украины не смогла до конца выбить из россиян былое восприятие майских праздников. Социологическая служба Russian Field недавно провела исследование и попросила респондентов продолжить фразу: «Счастье для россиянина – это…» На открытый вопрос 25% опрошенных ответили, что счастье для россиянина – это «мир, безопасность, “чтобы не было войны”». С большим отставанием на втором месте разместились «благосостояние, достаток, деньги» (12%), а третье место поделили «стабильность, спокойствие» и «семья, близкие, дети» (по 10%). Другими словами, несмотря на пропаганду войны, а также «традиционных ценностей», больше всего россияне хотят «мира».

При этом власти решили отнять у граждан «мир» даже на 1 мая. В 2024 году слово «мир» оказалось в стране фактически под запретом и таинственным образом исчезло во время демонстраций и других связанных с Первомаем мероприятий. «Экстремистские» три буквы заменялись на «Петербург», «весну» и даже «Zащиту». КПРФ, которая провела шествие на родине Владимира Ленина в Ульяновске, и та изменила традициям. Не было больше «мира» и в официальных аккаунтах органов власти в соцсетях. Отличилось только Министерство иностранных дел, сохранив все три слова в первомайском лозунге, что тут же породило шутки о «дискредитации армии» России ведомством Сергея Лаврова.

Таким образом к 2024 году из классического у россиян к 1 мая остались только «труд» и «май». К труду у властей страны особое отношение. Из-за нехватки кадров на рынке представители путинского режима как могут выдумывают способы залатать дыры, включая планы заставить россиян работать сверхурочно и отправлять детей на военные и опасные предприятия. На этот раз отличилась депутат Законодательной думы Томской области от «Единой России» Екатерина Собканюк. Народная избранница назвала безработных россиян «червями» и «тунеядцами» и предложила воссоздать для них трудовые лагеря. По ее словам, на предприятиях не хватает сотрудников, особенно зимой, «когда нужно прогревать бетон», а потому необходимо предпринять «кардинальные меры».

В общем, власти явно нервничают из-за ситуации на кадровом рынке. Ведь не спасает положение даже то, что, как сообщили СМИ, около 40%-45% россиян, уехавших из страны от войны и мобилизации, успели вернуться на родину, столкнувшись с проблемой легализации в других государствах и банковскими переводами. По словам экспертов, даже в «дружественных странах», таких как Армения и Кыргызстан, граждане РФ «подвергаются пристальному вниманию», не говоря уже о ряде европейских государств, значительно затруднивших россиянам получение или продление временного вида на жительство. Так или иначе вернувшиеся в Россию составляют лишь 0,3% от общего числа занятых в стране, хотя и обеспечили, по мнению западных экономистов, от 20% до одной трети роста ВВП РФ в 2023 году, который увеличился, по официальным данным, на 3,6%.

Между тем, запретив «мир», власти с удвоенной энергией принялись пропагандировать войну, которая, по подсчетам «Медиазоны» и Русской службы BBC на 26 апреля 2024 года, унесла жизни 51679 российских военных (и это речь идет только о тех, чьи имена удалось достоверно установить), а по информации западных экспертов – до 450 тыс. убитыми и ранеными (причем даже не считая наемников «Вагнера»).

В усилении же пропаганды войны, как всегда, первыми под раздачу попали дети. Как выяснило «Агентство», школы получили от «Российского детско-юношеского центра», подведомственного Минпросвещения, методичку с концепцией празднования Дня Победы. В частности, рекомендуется пригласить на мероприятия, приуроченные к 9 мая, участников «специальной военной операции». Кроме того, детей заставят оформлять выставки, посвященные агрессии против соседнего государства, а также поучаствовать в акции «Письмо солдату».

Государственным школам от таких инициатив, конечно, не отвертеться. Но и частные общеобразовательные учебные заведения поставлены в тупик. Например, новосибирский «Новоколледж» на днях объявил о закрытии из-за нежелания руководства школы подчиняться требованиям пропаганды войны. По словам основателя «Новоколледжа» Сергея Чернышова, на учителях «лежит огромная вина за нормализацию войны», однако в этом учебном заведении за все два года вторжения в Украину «не было ни одного пропагандистского мероприятиями», а о «своем отношении к происходящему говорили открыто». В последний год колледжу регулярно устраивали различные проверки, из-за чего он не мог нормально функционировать. Многие преподаватели и ученики, отметил Чернышов, были готовы ради аккредитации и дипломов гособразца участвовать в «патриотических» мероприятиях, однако во избежание этого было решено закрыть школу.

Среди тех, кому будет поручено рассказывать детям о «патриотизме» на 9 мая, вполне могут оказаться убийцы, насильники и маньяки. Например, на днях стало известно, что людоед Дмитрий Малышев, осужденный на 25 лет среди прочего за то, что убил, пожарил с овощами и съел приятеля, а также Александр Масленников, осужденный за двойное убийство и расчленение девушек, освободились из колоний и уехали воевать в Украину. Воевать в чужую страну эти убийцы поехали с конкретной целью – бороться с сексуальным просвещением в школах и геями. Наверняка такие поборники «традиционных ценностей» в глазах Кремля станут отличными кандидатами для проведения «патриотических» мероприятий с российскими школьниками и школьницами.

Тем более что власти предлагают восстановить в школах даже не советские практики, а традиции времен Российской империи. Так, в Мосгордуме состоялся круглый стол по вопросам воспитания «москвича-патриота», на котором, как отметила газета «Коммерсантъ», участники дискуссии «предпочли уйти от локальной повестки в пользу общевоенного дискурса». В статье, озаглавленной «Спасибо деду за нагайку», в частности, рассказывается о предложении первого зампреда общественной организации «Клуб адмиралов» Валерия Дорогина вернуть телесные наказания в школы. «Битье определяет сознание», – сказал вице-адмирал, заверив, что в школах следует ввести систему взысканий и поощрений по армейскому принципу, поскольку до 14 лет «понятие “совесть” отсутствует», а «что хорошо, что плохо» познается «через спину». В Советской России официальный запрет на телесные наказания в школах действовал с 1918 года. Но так как Путин, видимо, мечтает восстановить империю, то и за соответствующими практиками приходится залезать в глубь веков.

ВВП уже не тот

Тем временем война против Украины продолжает сказываться и на социальном-экономическом благополучии, а также безопасности россиян. Например, журнал «Холод» рассказал, что в РФ через Белгородскую область хлынули потоки нелегального оружия с фронта. На образовавшемся черном рынке всего за $300-$350 можно приобрести автоматы Калашникова, ручные гранаты и даже бесшумные пистолеты. И пока российские военные приторговывают, очевидно, украденным у собственных Вооруженных сил, в регионах РФ начали конфисковывать у жителей «с признаками опьянения» автомобили и передавать изъятые у населения машины на фронт. К такой практике прибегают в Пермском крае, Башкортостане и теперь в Бурятии. Видимо, чтобы «героям СВО» было на чем вывозить краденое оружие с фронта и приторговывать им на Белгородчине.

Кроме того, за последние два года суды в 2-3 раза чаще стали конфисковывать у граждан имущество по политическим статьям, выяснил Telegram-канал «Можем объяснить». Согласно новым поправкам в УК, отнимать у «непатриотов» теперь могут даже дома и квартиры. В 2023 году число конфискаций по подобным статьям выросло на 45% по сравнению с 2022-м, а рост к довоенному 2021-му составил 210%.

Впрочем, даже если россиянин политически надежен, трезв и избегает мест с повышенной концентрацией нелегального оружия, ничего хорошего в социально-экономическом плане его не ждет.

Согласно новому прогнозу МВФ, в ближайшие пять лет российская экономика, несмотря на бахвальство Путина, будет расти медленнее мировой и продолжит терять долю в глобальном ВВП. По данным МВФ, на конец 2023-го на РФ приходилось 2,94% мирового выпуска товаров и услуг по паритету покупательной способности (ППС), к 2025-му эта доля снизится до 2,9%, в 2026-м – до 2,85%, а в 2027-м – до 2,8%, к концу 2028 года упадет до 2,75%, а в 2029-м рухнет до 2,7%. Таким образом страна пробьет историческое «дно» и опустится ниже своих показателей 1998 года, когда на фоне дефолта доля РФ в мировом ВВП падала до 2,83%. Как напоминает The Moscow Times, «из руин Советского Союза Россия вынесла 4,48% глобального ВВП», но затем резко начала терять позиции. Лучшим для современной РФ стал 2008 год, когда ее доля увеличилась до 3,7%. Ниже 3% доля России впервые за два десятилетия упала после вторжения в Украину.

Кроме того, по прогнозу МВФ, Россия в ближайшие годы будет терять позиции и в рейтинге стран по уровню жизни. Сейчас РФ занимает 68-место по ВВП на душу населения. В 2023 году подушевой ВВП страны составил $13648 – в шесть раз меньше, чем в США ($81632), в четыре меньше, чем в Германии, и почти в 10 раз меньше, чем в Люксембурге ($129810), который и возглавляет рейтинг, отмечает The Moscow Times. За последние 10 лет ВВП на душу населения в РФ сократился на 16%, из-за чего Россия оказалась ниже Панамы, Аргентины, Болгарии и Венгрии. В течение трех лет путинскую «великую державу» должны обогнать, например, Казахстан и даже Туркменистан.

Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Войну против Украины не выдерживает даже детище Путина – «Газпром». Как выяснилось, нефтегазовый гигант в 2023 году впервые за 25 лет показал годовой убыток из-за остановки поставок «голубого топлива» в Европу. В 2022-м «Газпром» отчитался о прибыли в 1,23 трлн рублей, однако в прошлом году уже был зафиксирован убыток в 629 млрд рублей. Выручка компании сократилась на 27% год к году (в сфере газового бизнеса выручка упала на 43%). Аналитики отмечают, что убытки были предсказуемыми, однако их размах оказался сильно хуже ожиданий. Эксперты называют результаты «катастрофическими»: в 2023 году «Газпром» экспортировал за границу всего лишь 69 млрд кубометров газа – минимум с 1985 года.

В общем, война не пощадит никого.