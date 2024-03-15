Россиянам придется официально доплатить за войну против Украины

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

В России стартуют «выборы» президента, хотя назвать эту процедуру выборами достаточно сложно. Власти не допустили появления в бюллетене хоть сколько-нибудь оппозиционных кандидатов, отобрав в спарринг-партнеры Владимиру Путину трех системных политиков, по сути, поддерживающих как войну против Украины, так и шквал репрессий, который Кремль обрушил на страну. С одной стороны, после 17 марта в РФ ничего не поменяется. В Кремле останется Путин, война продолжится, а социально-экономическая ситуация продолжит деградировать. С другой, очень многое как раз после выборов может измениться – в том смысле, что станет только хуже. Судя по всему, властями намеченное голосование воспринимается как отсечка, после которой они полны решимости с удвоенной энергией приступить к реализации безумных идей, к которым опасались подступиться ранее, чтобы не тревожить лишний раз электорат.

Без выбора

С 15 по 17 в марте в РФ пройдет голосование на «выборах» президента. Как отмечают эксперты, нынешняя электоральная процедура больше похожа на «специальную выборную операцию» и не имеет никакого отношения к реальному демократическому институту. В соперники Путину Кремль отобрал троих невзрачных кандидатов: всеми позабытого Николая Харитонова из КПРФ, который уже выдвигался в президенты в 2004 году и занял второе место после четверть века бессменного властителя России; главу ЛДПР Леонида Слуцкого, практикующего харрасмент в отношении журналисток; и вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова из «Новых людей», которого часть внесистемной оппозиции даже попыталась примерить на роль антивоенного кандидата, но в итоге традиционно рассорилась, не придя к общему мнению, можно ли целенаправленно аккумулировать протестные голоса вокруг этого депутата, в общем-то, поддержавшего и вторжение в Украину, и репрессии в отношении россиян.

Тем не менее даже в ситуации отсутствия какой-либо конкуренции Кремль почему-то переживает за исход выборов. Дошло до того, что власти додумались пригрозить уголовной ответственностью гражданам, которые решат прийти на избирательные участки в 12:00 17 марта, как к тому реальная оппозиция призвала несогласных с политикой россиян. При этом даже в погрязшей в репрессиях России не существует каких-либо норм, которые могли бы запретить избирателям прийти в 12:00 на участки в день голосования и принять участие в акции «Полдень против Путина».

Впрочем, вероятно, власти также переживают за итоговый процент Путина, ведь перед чиновниками поставлена задача не просто обеспечить победу нацлидера, а фактически короновать его, докрутив поданные за хозяина Кремля голоса до 80%. Для накручивания явки лояльных режиму граждан операторы «выборной спецоперации» даже решили записать видеообращение самого Путина, который призвал россиян прийти на участки и «твердо заявить о своей воле и устремлениях». По его словам, «каждый голос ценен и значим», а итоги выборов повлияют на развитие страны.

«Мы все сделаем именно так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами, своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России», – сказал Путин, этим пассажем чем-то даже напомнив убитого пропагандиста и участника боевых действий против Украины Владлена Татарского, как-то раз заявившего в Кремле: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим! Все будет, как мы любим!»

Так или иначе никто не сомневается, что после выборов Россию не ждут никакие глобальные перемены. Путин останется в Кремле еще как минимум на шесть лет, а затем сможет «переизбраться» еще на шесть. Благо – позволяет обнуленная специально под него в 2020 году Конституция. Война против Украины также не закончится, а, значит, вызванная вторжением в соседнюю страну социально-экономическая ситуация продолжит деградировать.

Без денег

Тем не менее Путин, кажется, не обманул россиян, пообещав им изменения после выборов. Правда, гражданам стоит приготовиться, что все задуманные властями шаги, которых они, очевидно, не решались предпринять перед голосованием, чтобы лишний раз не сеять в народе подозрения в истинных намерениях руководства страны, обернутся для населения новыми лишениями и тяготами.

В частности, еще в послании Федеральному собранию Путин анонсировал грядущую в РФ налоговую реформу, когда будет проведена под предлогом борьбы с бедностью и «социальной справедливости», однако на самом деле нужна властям, чтобы покрыть непомерные счета за агрессию против Украины. Как выяснили «Важные истории», переход от фиксированной ставки в 13% подоходного налога (для зарабатывающих меньше 5 млн рублей в год) к прогрессивному налогообложению, а также увеличение корпоративного налога затронет десятки миллионов россиян и принесет Кремлю как минимум еще 2,5 трлн рублей на войну.

Так, для граждан с доходами более 1 млн рублей в год (всего чуть меньше $11 тыс. в год) НДФЛ собираются повысить с 13% до 15%. При доходах более 5 млн рублей в год – с 15% до 20%. Кроме того, хотят увеличить налог на прибыль с 20% до 25% для бизнеса. По информации издания, поправки могут внести уже весной – после выборов и назначения нового правительства.

В Госдуме подтвердили, что собираются ввести изменения по прогрессивной шкале налогообложения уже весной. «Это абсолютно правильное, справедливое решение, которое надо побыстрее реализовать», – сказал председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он также уточнил, что в схему могут добавить 17% НДФЛ для зарабатывающих 3 млн рублей в год. «Эти деньги должны строго направляться на решение социальных задач, образовательных задач, в общем, гуманитарных», – пытался найти оправдание непопулярной мере депутат.

Правда, как подметили журналисты Telegram-канала Faridaily, «справедливость в российском правительстве понимают своеобразно», поскольку обнуления или снижения НДФЛ для малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан не будет. Более того, малообеспеченных тоже будут платить больше, так как бизнес не преминет переложить свои дополнительные налоги на потребителей в виде повышения цен. На этом фоне несколько издевательски выглядела новость о том, что, как выяснили в РБК, в 2023 году средняя длина рабочего дня в России достигла максимума за 19 лет – 7,17 часа, а опрошенные изданием эксперты указали на риски неоплачиваемых переработок. Другими словами, население, которое вынуждено перерабатывать, в скором временем расстанется с частью доходов.

Кстати, федеральный чиновник, пожелавший остаться анонимным, признался Faridaily, что власти не собираются обнулять НДФЛ для наиболее бедных слоев населения по одной простой причине: «Глядя на тенденции, становится понятным, что нужны еще доходы».

Тенденции в России, и правда, не обнадеживающие. Даже до Путина начало доходить, что за два года войны против Украины РФ рискует потерять рынки сбыта. «Поскольку добыча сокращается, а в других странах, таких как США, растет, мы можем потерять рынки», – сказал президент. В этих словах тоже не обошлось без изрядной доли лжи, поскольку из-за санкций Россия и так вовсю теряет рынки, однако редкий проблеск осознания было сложно не заметить.

Наконец, как следует из отчета Центробанка, в России в начале 2024 года обвалилась внешняя торговля, а вместе с ней и доходы. Так, экспорт товаров из РФ в минувшем январе составил $28,9 млрд – на 14,1% меньше, чем годом ранее, показав минимальное значение с января 2021 года, когда во всем мире продолжала бушевать пандемия коронавируса, нарушившая многие торговые цепочки.

В общем, денег у российского государства все меньше, но на войну против Украины Кремль полон решимости все же найти средства, поглубже запустив руку в карманы граждан.

Тем временем налоговые маневры – не единственная новация, которая ждет россиян после выборов. Например, Путин поручил администрации президента и правительству до 1 июля разработать план по перевоспитанию граждан «на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Задача, ответственной за которую назначены замглавы администрации Сергей Кириенко и премьер Михаил Мишустин, – «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности». Чтобы это ни значило, а население Путину досталось, видимо, плохо воспитанное и гармонично недоразвитое, так что всем стоит приготовиться к работе над собой в соответствии с мировосприятием президента.

Кроме того, множатся страхи, что после выборов Путин может объявить дополнительную мобилизацию, что следуя логике войны было бы объяснимо, ведь, по оценке генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, потери РФ убитыми и ранеными уже превышают 350 тыс. военных. В интернете даже появился «приказ» министра обороны России Сергея Шойгу о призыве на фронт с 25 марта по 1 июня 300 тыс. человек. И хотя даже независимые эксперты признали, что речь идет о фейке, как минимум потому, что в опубликованном «документе» были обнаружены существенные ошибки, в НАТО ранее отмечали, что после выборов Россия может начать новое наступление на украинские позиции, однако масштабной мобилизации в этом случае ей не удастся избежать.

В любом случае власти явно ищут способы пополнить поредевшие войска. В рамках этих устремлений 12 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, освобождающий мобилизованных и контрактников от уголовной ответственности. Схожая норма уже действует в РФ с лета 2023 года, однако новое законодательство позволит расширить категорию преступников, которых можно заманить на фронт освобождением от уголовной ответственности и снятием судимости. Учитывая, что в России в 2023 году был установлен 13-летний рекорд по числу возбужденных уголовных дел, то властям, очевидно, будет где развернуться.