Россияне бегут от мобилизации в другую возможную зону боевых действий – Армению

Когда Евгений Гавриков, 29-летний видеограф из Москвы, сошел с самолета в аэропорту Еревана, он слабо представлял себе, где находится. Но сейчас важнее было то, что его не призовут в армию для участия в войне России в Украине.

Теоретически, он входит в категорию граждан, которым не должна грозить мобилизация в ближайшее время. Но рисковать он не хотел. «Я отношусь к последней категории граждан, подлежащих призыву в армию, но людям из этой же категории уже прислали документы», – сказал он. Как и сотни тысяч других россиян, он в спешке покинул Россию после объявления о мобилизации 21 сентября. Многие из них выбрали Армению, поскольку туда летает большое количество прямых рейсов со всей России, и россияне могут въезжать в страну по внутреннему паспорту.

Встретивший Гаврикова в аэропорту журналист спросил его, знает ли он о том, что Армения находится в состоянии, близком к войне со своим соседом. Побег россиян от мобилизации совпал с одним из самых напряженных периодов на армяно-азербайджанской границе с момента окончания войны 2020 года, и многие в Армении опасаются, что стране угрожает вторжение со стороны Азербайджана. Он признался, что впервые услышал об этой ситуации.

«Значит, я сбежал от одной войны к другой, – сказал он. – Отлично!».

В первые дни после объявления о мобилизации ереванский аэропорт был, пожалуй, впервые за всю свою историю настолько загружен. На борту десятков переполненных самолетов, ежедневно прибывающих из России, в основном находились мужчины призывного возраста. Спрос был настолько высок, что подчас билеты стоили более 10 тысяч долларов.

Большинство прибывших отказывались называть свои полные имена и опасались, что их ответы на вопросы журналистов будут записаны. «А здесь есть камера?» – спросил один из них, указывая на диктофон. Мужчины, тащившие четыре или пять сумок, утверждали, что они просто приехали «в отпуск».

Павлу, которому на вид лет тридцать с небольшим, прислали повестку по месту жительства его родителей в Хабаровске. «Я не согласен с этой войной, я не поддерживаю ее, – сказал он Eurasianet.org. – Я служил в армии и знаю, что в клятве говорится “защищай свою родину”, но моей родине ничто не угрожает, война идет не на моей родине».

Многие из вновь прибывших – этнические армяне, имеющие российские паспорта. В отличие от других бегущих соотечественников, они знают о том, что происходит на исторической родине. «Проблемы России нас не касаются, особенно в нынешней ситуации, учитывая насколько “внимательна” она была к проблемам Армении в последнее время», – сказал Артур, мужчина лет 40, который прилетел из Москвы с семьей и большим количеством багажа. Он имел в виду широко распространенное среди армян мнение о том, что Россия уклоняется от выполнения своих обязательств как союзник по договору и не предпринимает попыток защитить их от угроз со стороны Азербайджана. «Мы переживаем за Армению», – сказал он.

Новый наплыв российских граждан в очередной раз изменил облик Еревана, в котором и без того после начала войны наблюдался значительный рост их числа. Но если предыдущие волны российской эмиграции состояли из проживавших в городах цифровых кочевников, то вновь прибывшие являли собой более разношерстную кампанию. По крайней мере один автомобиль с буквой «Z» на кузове был замечен на улице Пушкина в центре Еревана, а черные спортивные брюки Adidas стало привычным явлением. «Почему вы говорите по-английски? Говорите по-русски!» – кричали двое выглядевших пьяными россиян группе журналистов, говоривших на английском языке у одного из центральных баров.

Большинство опрошенных новоприбывших высказались против войны, но не все. Одному из них, 31-летнему Вадиму, российский журналист задал вопрос, чувствует ли он, что Россия находится под угрозой. «Все родины находятся под угрозой, – ответил он. – Я не занимаюсь политикой, война – это плохо». От себя он добавил, что не участвовал в протестах и надеется когда-нибудь вернуться в Россию.

Недовольство армян усугубляется экономическими проблемами: новая волна приезжих также привела к новой волне выселений местных жителей, поскольку арендодатели попытались воспользоваться всплеском спроса на жилье. «Я не могу поверить, нас вновь выселяют, – сказала 20-летняя учительница Асмик Саркисян, которую только что выгнали из арендуемой ею квартиры на расположенной в центре улице Сарьян. – Эти люди безжалостны. Я не из Еревана, моя семья в Краснодаре, семью моего дяди только что эвакуировали из Джермука, куда мне идти?».

Хотя точных данных о количестве россиян, прибывших после объявления мобилизации, нет, их число неуклонно растет с начала войны в феврале: с 25 тысяч в месяц в апреле до 40 тысяч в мае, более 50 тысяч в июне, 60 тысяч в июле и августе и более 60 тысяч в сентябре, сказал Eurasianet.org глава миграционной службы страны Армен Казарян. «Туристический сезон должен был закончиться в сентябре, но мы все еще наблюдаем рост прибывающих россиян», – сказал он.

Всего за первые девять месяцев этого года было зарегистрировано 780 тысяч прибывших из России, хотя, возможно, некоторые из тех, кто регулярно путешествует в обоих направлениях, приехали повторно. Значительное большинство (около 740 тысяч) впоследствии уехали, сказал Казарян. «Если взглянуть на разницу, то более 40 тысяч остались. Это, вероятно, наиболее точная цифра, но количество въехавших огромно», – сказал он; по сравнению с прошлым годом оно увеличилось на 230 процентов.

Лев Каржов уже однажды бежал из России, переехав в Шри-Ланку в марте из-за войны. Но он навещал свою семью в Москве, когда было объявлено о мобилизации. «Сразу после выступления Путина я купил билет» в Армению, – сказал он. По словам 46-летнего художника, он никогда не служил в армии и не имеет никакой военной подготовки. Но он все равно боится мобилизации. «Там творится такая неразбериха и, по-моему, никому нет дела» до отсутствия у него спецподготовки. Как и почти все опрошенные россияне, он не знал, что будет делать в Армении и куда, возможно, направится дальше. Но он точно знает, куда не поедет. «Я не вернусь в Россию, пока там все не изменится».