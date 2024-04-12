Россияне ждут обвала рубля и сильнее всего беспокоятся об инфляции

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Население РФ не верит в способности главы государства Владимира Путина обеспечить стране стабильность и при первой возможности скупает иностранную валюту, а также выводит деньги за границу. Социально-экономическая ситуация в России настолько тревожная, что даже война против Украины и угроза терактов вызывают у граждан меньше беспокойства, чем непрекращающаяся инфляция. Правда, власти РФ настаивают, что пик роста цен пройден, и обещают вывести страну в топ-4 экономик мира. А чтобы в России было поменьше тех, кто сомневается в движении путинского режима к светлому будущему, Кремль задумал создать новое министерство для воспитания настоящих «патриотов».

Искусство интерпретации

Российские власти продолжают рассказывать населению об устойчивой и бурно развивающейся экономике. На прошедшей неделе позитивный настрой Путина поддержали профильные чиновники. Премьер Михаил Мишустин 9 апреля заявил: «В начале 2024 года тренд на рост не изменился, наша экономика продолжает уверенно развиваться». Глава правительства, отчитываясь перед Госдумой 3 апреля, был так вдохновлен показателями, что, вторя своему начальнику, похвастался плачевным экономическим состоянием стран Европы, страдающих от введенных в отношении России за агрессию против Украины санкций, «которые бьют по экономике их инициаторов». Он также заверил, что у РФ есть все шансы исполнить пожелание хозяина Кремля и выйти на четвертое место в рейтинге ВВП стран по паритету покупательной способности (ППС).

ППС – это лукавый и, видимо, поэтому излюбленный Кремлем показатель. Кроме того, российские власти неверно его интерпретируют и преподносят, открыто игнорируя инструкции по его применению. Кроме того, нацлидер обозначил дедлайном 2030 год, а значит, около шести лет можно «идти к цели», невзирая на реальное положение дел.

Отчитывалась перед Госдумой и глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, добавившая позитива в и без того радужную картину. Она похвалила себя за работу – за жесткую денежно-кредитную политику – и отметила, что благодаря ей «пик инфляции остался позади». По ее словам, инфляционное давление с июля по ноябрь 2023 года «было очень сильным» и «двузначным», но с декабря оно «заметно снизилось» и от месяца к месяцу в пересчете на год составляет около 6%.

«Если бы мы не повысили ключевую ставку, то инфляция была бы сильно больше тех 7,4%, которые мы получили по итогам прошлого года. Более того, она продолжила бы ускоряться и сейчас», – пояснила Набиуллина, пообещав снижать ключевую ставку, как только убедится, что «замедление инфляции набрало нужную скорость».

По данным Росстата, инфляция в РФ в марте 2024 года составила 0,39% после 0,68% в феврале и 0,86% в январе. Судя по этой статистике, предоставленной путинскими счетоводами, рост цен в стране замедлился. Однако, как пояснил профильный Telegram-канал MMI, анализирующий российскую и мировую макростатистику, тренд на замедление инфляции неустойчив и объясняется сдвигом сезонности в плодоовощах, завершающейся коррекцией роста цен на яйца, которые не давали покоя россиянам и даже Путину в конце 2023 года, а также снижением стоимости автомобиля «Москвич». «Без сдвига сезонности в плодоовощах текущие темпы роста были бы близки к значениям декабря-февраля, и о замедлении инфляции мы бы не говорили», – отметили авторы канала. Более того, рост индекса потребительских цен за первые восемь дней апреля составил 0,17%, тогда как в аналогичном месяце 2023 года 0,17% набрались за 10 дней. Таким образом, цены сегодня растут быстрее, чем год назад.

К тому же пока Набиуллина говорит о позитивных инфляционных тенденциях, оперируя, видимо, только нужными для подобной интерпретации показателями, в годовом выражении рост цен в марте ускорился до 7,72% по сравнению с 7,69% месяцем ранее. Впрочем, глава ЦБ, подстраиваясь под общее для властей «победное» настроение, все равно высказывается аккуратнее своих товарищей, оставляя пространство для маневра.

Между тем, исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, что с февраля 2023 года по февраль 2024-го стоимость товаров первой необходимости (продуктов, одежды, лекарств и т.д.), на которые большинство россиян тратят львиную долю своих доходов, выросла примерно на 17%. При этом, в отличие кремлевской статистики, основанной на некой виртуальной корзине, «Ромир» замеряет цены на основании реальных покупок жителей РФ.

Поэтому неудивительно, что россияне смотрят на обстановку с ростом цен не столь оптимистично, как обитатели Кремля. Согласно опросу «Левада-центра», 54% респондентов заявили, что считают самой острой проблемой общества инфляцию, которая их больше всего и тревожит. Развязанная Путиным война против Украины вместе с конфликтом с Западом и санкциями оказались лишь на втором месте (32%). На третьей же позиции среди тревог населения расположились угрозы взрывов и терактов (29%). Впрочем, как отмечает издание The Moscow Times, за два с половиной десятилетия путинского правления инфляция практически всегда находится на первом месте в списке тревог граждан. Последний раз эта проблема теряла лидирующую строчку в 2004 году, когда ее ненадолго обошла «бедность, обнищание большинства населения». Тем не менее тот факт, что даже теракт в «Крокус Сити Холле» не смог поколебать позиции инфляции, вероятно, говорит о том, что население и правда крайне обеспокоено ценовой ситуацией в стране.

Другим индикатором недоверия граждан к властям может послужить поведение россиян на валютном рынке. Из отчета Центробанка следует, что в марте нетто-покупки иностранных денег населением (разница между покупкой и продажей) выросли в 1,5 раза до 155,5 млрд рублей. Хотя в феврале этот показатель составлял 103 млрд рублей, а в марте 2023-го – 148 млрд рублей. При этом сколько бы власти ни старались убедить россиян в «токсичности» доллара и евро, 81% покупок пришелся как раз на эти валюты – «недружественных» стран. По мнению экспертов, таким образом граждане реагируют на результаты переназначения Путина на пост президента путем «выборов», до которых, как предполагалось, власти будут удерживать курс рубля, а затем нацвалюта продолжит девальвироваться. Специалисты считают, что у рубля действительно есть все предпосылки для дальнейшего ослабления, поскольку, например, в марте продажи валюты крупнейшими экспортерами составили $12,1 млрд – на $1,7 млрд больше, чем в феврале, что все равно не уберегло рубль от неприятных колебаний. На прошедшей неделе курс доллара на Мосбирже поднимался до 93 рублей впервые с 25 марта, курс евро возрастал до 101 рубля впервые с 21 марта.

Еще ярче не в пользу путинских сказок о стабильности говорят другие данные ЦБ – о переводе россиянами средств на счета в иностранных банках. В феврале граждане провели таких операций на 156,3 млрд рублей, что стало максимумом с декабря 2022 года. На 1 марта всего на зарубежных счетах россиян, по информации регулятора, хранятся 7,14 трлн рублей – рекордная сумма за все время наблюдений.

Больше пропаганды

Тем временем власти конструируют альтернативную реальность и в других сферах жизни общества. Так, из заявлений вице-премьера Дмитрия Чернышенко выяснилось, что россияне «сломали туристическую колониальную зависимость» – «полюбили отдыхать» в России, а проводить отпуска в РФ стало «модно, престижно». Недавно Путин поставил задачу к 2030 году увеличить внутренний турпоток в стране до 140 млн человек в год, а потому Чернышенко с удовлетворением отметил движение к этой цели, ведь половина этого «пути» уже пройдена: турпоездки внутри РФ выросли в 2023 году на 21% по сравнению с предыдущим годом и достигли 78 млн. Вице-премьер, конечно, списал такой рост на успешные государственные меры по популяризации внутреннего туризма. Однако реальность такова, что за более чем два года войны против Украины россиянам стало крайне сложно планировать поездки за границу, поскольку у них возникают сложности с оформлением виз, логистикой из-за разрыва авиасообщения с десятками стран, не говоря уже о почти неработающих вне РФ банковских картах – теперь даже платежной системы «Мир» – и обвале рубля.

Таким образом, если кто-то начнет задумываться над словами Чернышенко и других путинских чиновников, то очень быстро догадается, что «победы» в интерпретации режима не такие уж и очевидные. Чтобы россияне поменьше думали и побольше верили кремлевской пропаганде, руководство страны решило создать новое министерство – «патриотического воспитания». Подобное ведомство может появиться в РФ после инаугурации Путина, намеченной на 7 мая, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента. По их словам, молодежная политика в России «сейчас размазана между разными ведомствами», поэтому надо создать единую «координирующую структуру». То есть заниматься «промывкой мозгов» детям и молодежи лучше централизовано, решили в Кремле.

Впрочем, далеко не факт, что у властей получится воспитать слепо верящих всему «патриотов». В конце концов, усилия Кремля в схожих сферах показывают, что результат порой получается прямо противоположный. Например, руководство страны любит говорить о «традиционных» и «семейных» ценностях, призывать женщин рожать побольше и бороться с ЛГБТ, однако, как выяснило издание РБК, за последние 20 лет правления Путина институт семьи в России погрузился в глубокий кризис. В 2002 году в РФ 21% семей были неполными, а уже в 2021-м доля таких «ячеек общества» возросла до 38,5%. И это еще в статистике не учтены годы полномасштабной войны против Украины, когда, по разным оценкам, Кремль уничтожил на полях сражений в соседней стране от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч российских мужчин. Как писало еще в октябре 2023 года издание «Верстка», «война усилила проблему безотцовщины в российских семьях», а также эскалировала в них насилие.

При этом останавливаться Путин явно не собирается. По данным британской разведки, в 2024 году РФ намерена набрать в войска еще около 400 тыс. человек. Правда, Кремль зазывает на войну уже не только мужчин, но и масштабирует вербовку среди женщин. Еще в феврале «Важные истории» рассказывали, как Минобороны ищет людские ресурсы для оккупации Украины в женской исправительной колонии №2 в Ленинградской области, предлагая женщинам-заключенным контракт на год и помилование. Теперь изданию удалось найти еще четыре колонии – в Ивановской и Владимировской областях, Пермском Крае и Мордовии, откуда в армию набирают женщин, создавая для обитательниц исправительных учреждений невыносимые условия содержания и препятствуя условно-досрочному освобождению. Теперь, правда, женщинам предлагают вместо помилования условное освобождение и бессрочный – то есть до конца войны – контракт.

Новую же волну мобилизации власти пока обещали не объявлять. Как заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, «в мае мобилизации не будет». Но что будет, например, в июне и в последующие месяцы, генерал-депутат не уточнил, хотя и назвал мобилизацию «пройденным этапом». Стоит ли верить Картаполову, решать, конечно, каждому россиянину, однако за день до объявления мобилизации 21 сентября 2022 года этот же депутат уверял, что никакого выдергивания мужчин из гражданской жизни ради оккупации Украины не будет.