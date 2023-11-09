Россияне захлебываются в долгах

Общий объем кредитов, выданных россиянам и бизнесу, по состоянию на 1 октября 2023 года составил рекордные 101,2 триллиона рублей, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Центробанка РФ. Эта сумма эквивалентна 67% ВВП страны, добавляют в издании.

Более того, почти 20% этих кредитов были выданы всего за первые девять месяцев текущего года, что отражает огромный денежный голод населения и бизнеса на фоне войны в Украине и санкций.

И немудрено, учитывая резкий рост цен и падение доходов в период «СВО». В частности, реальная инфляция после начала войны ежегодно составляет двузначные цифры. В результате если в довоенном 2021 году лишь 25% россиян сообщали, что получаемые ими доходы не позволяют покрыть основные нужды, то в 2023-м доля таких людей подскочила почти вдвое до 45%, написало издание РБК со ссылкой на исследование HH.ru.

В этой связи неудивительно, что миллионы россиян стали брать новые долги, чтобы хоть как-то прокормиться. Однако при этом очень многие стали не справляться с обслуживанием кредитов.

За тот же январь-сентябрь 2023 года количество неплательщиков по кредитам выросло на 22% и превысило 21 миллион человек, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

Учитывая, что число россиян, у которых, по данным ЦБ, есть кредиты, составляет 47 миллиона человек, получается, что обслуживать долги не в состоянии почти половина заемщиков.

Столь огромная доля неплательщиков создает значительные риски долгового кризиса, способного нанести мощнейший удар по экономике страны. Но власти продолжают больше интересоваться войной, не обращая особого внимания на сгущающиеся тучи.