Россияне и война: бедных стало на 8 миллионов больше, но бедность сократилась?

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

По итогам первых месяцев 2023 года российская экономика продолжает испытывать серьезное давление из-за санкций и развязанной войны в Украине. На прошедшей неделе Минфин отчитался о серьезном падении доходов федерального бюджета, причем поступления от нефтегазовой отрасли снизились почти на 50%. Нехватка денег отражается на рынках и в целом жизни российского общества.

На этом фоне правительство постаралось убедить россиян, что их доходы несмотря ни на что растут, однако при близком рассмотрении победных выкладок властей выяснилось, что все наоборот.

Впрочем, война бьет не только по кошельку. Кремль продолжает ужесточать законодательство в сфере военной службы и совершенно не собирается отвечать на накопившиеся у граждан вопросы.

Экономика потрескивает

На днях Росстат, давно превратившийся из статистического ведомства в орудие пропаганды, попытался подбодрить россиян хорошими новостями о том, что несмотря на войну, экономическую дисфункцию и прочие проблемы, уровень благосостояния граждан растет. В частности, он отчитался о сокращении численности населения с доходами ниже границы бедности (14026 рублей) до 19,6 млн человек (или 13,5% жителей страны) в первом квартале 2023 года против 20,9 млн годом ранее, не забыв подчеркнуть, что «на снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост заработных плат, пенсий и иных видов доходов».

При этом Росстат, давно и многократно уличенный в подтасовках и манипуляциях, видимо, «забыл», что совсем недавно столь же победно трубил, что «численность населения с доходами ниже границы бедности в IV квартале 2022 года составила 11,6 млн человек, или 7,9% жителей страны».

Если простыми словами, РФ закончила 2022 год с 11,6 млн бедных, но за первые три месяца 2023 года их число взлетело на 8 млн до 19,6 млн, однако Росстат призывает порадоваться снижению уровня бедности и похвалить власти за это достижение...

Более того, даже представленной Росстатом более высокой цифре в 19,6 млн малоимущих верить сложно, учитывая, что этот показатель, по мнению экспертов, подсчитывается по подтасованной методике, и реальное число бедных гораздо выше.

Доверие к обоснованности «оптимизма» Росстата еще больше подрывает недавний отчет другого правительственного ведомства, Министерства финансов, сообщившего, что по итогам первого квартала 2023 года сборы налога на доходы физических лиц рухнули более чем на 20%, что является отражением значительного падения заработков россиян.

Среди основных причин роста бедности в первом квартале не только сокращения доходов от трудовой деятельности, но и, судя по данным Росстата, резкое падение социальных выплат населению примерно на 1,3 трлн рублей. И это вполне объяснимо: война в Украине продолжает ложиться тяжелым бременем на государственный бюджет.

Как отчитались 6 июня в Минфине, дефицит федерального бюджета России за январь-май 2023 года составил 3,41 трлн рублей. В целом по сравнению с аналогичным периодом 2022-го доходы бюджета снизились на 19%. Причем сильнее всего пострадали нефтегазовые отчисления: поступления из этой отрасли снизились на 50%. Министерство объяснило падение «высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа». Про влияние введенного союзниками Украины потолка цен на российскую нефть ведомство не упомянуло. Умалчивать же о проблемах с газом не было смысла – как выяснилось из отчетности «Газпрома» за 2022 год, из-за практически полного сворачивания экспорта в Европу компания недосчиталась более триллиона рублей.

Впрочем, это не мешает государству находить средства для дальнейшего финансирования войны и идеологической обработки россиян. Так, издания «Медуза» и «Важные истории» выяснили, что в нынешнем году власти планируют потратить 20 млрд рублей на создание «государственного контента», посвященного «гражданской идентичности» и «духовно-нравственным ценностям». Через Институт развития интернета деньги распределят между провоенными блогерами, работающими на оккупированных территориях Украины, различными деятелями культуры, а также провластными СМИ и Telegram-каналами. В следующие два года на эти цели планируется выделить еще 26 млрд рублей. Не жалеют денег и на создание патриотического кино: в 2023-м на подобные съемки выделят 11,6 млрд государственных рублей – примерно на миллиард больше, чем годом ранее.

Тем не менее на чем-то все равно приходится экономить. Одна из сфер, попавших под сокращения, – медицина. В июне обнаружилось, что в первом квартале 2023 года на 10% снизилось финансирование национальной системы здравоохранения, хотя на «общегосударственные расходы», которые, среди прочего, подразумевают зарплаты чиновников, государство стало тратить на 49,8% больше по сравнению с первым кварталом 2022 года.

Рынки лихорадит, люди умирают

Тем временем военные реалии вносят коррективы в состояние внутренних рынков. Например, из-за санкций страну покидают мировые алкогольные бренды, место которых пытаются занять местные производители. В частности, из РФ ушла пивоваренная компания Heineken, производившая популярные марки сидра Sommersby и Strongbow. На прошедшей неделе импортозамещение обернулось трагедией – страну накрыла волна отравлений напитком «Мистер Сидр». По меньшей мере 31 человек умер, 101 – отравился. Как пишет «Коммерсантъ», теперь бизнес опасается отмены объявленного после начала войны моратория на проверки, с которым и связывают случившееся.

Тем временем есть хорошие новости для граждан, желающих снять квартиру в одном из крупных городов. Газета «Известия» со ссылкой на участников рынка сообщила, что 16 городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях арендные ставки на однокомнатные квартиры упали на 10%-15%. В Москве стоимость аренды снизилась на 13%, в Санкт-Петербурге – на 14%-15%.

В качестве причин проседания рынка эксперты издания называют «активный рост предложения». Не в последнюю очередь это связано с мощнейшей волной эмиграции, накрывшей страну после развязывания войны в Украине.

Кроме того, избыток предложения частично объясняется структурными проблемами в сфере ипотечного кредитования, которые рискуют вылиться в полномасштабный кризис: уже сейчас многие россияне, купившие квартиры, резко выросшие в цене на фоне ипотечных льгот, не справляются с обслуживанием ипотеки, и недвижимость оказывается на рынке аренды или продажи. Если ситуация с падением доходов и ростом цен усугубится, то рынок могут ждать серьезные потрясения.

Центробанк пытается предотвратить развитие кризиса, подняв с 1 июня минимальный взнос по ипотеке с 10% до 20%, а с 1 января 2024 года – до 30%. С одной стороны, это может привести к снижению цен на недвижимость, с другой – ударит по застройщикам, чьи рекламные кампании строились на низком первоначальном взносе.

А если кто устал от квартирного вопроса и хочет забыть о проблемах на теплом пляже, то и здесь все непросто. Например, как следует из статистики сервиса бронирований Ostrovok.ru, опубликованной РБК, доля оккупированного Крыма – главной гордости территориальных завоеваний Владимира Путина – в турпоездках россиян рухнула до 1%. Хотя еще в 2019 году на полуостров приходилось 19% всех бронирований отелей и жилья «для отдыха в России». В первый военный год – 2022-й – этот показатель рухнул до 3%.

Мало хороших новостей и для тех, кто любит отвлечься от проблем за книгой: лихорадит и книжный рынок. В Российской книжной палате подсчитали, что тиражи издаваемых в РФ книг и брошюр в январе-марте 2023 года упали на 23%. Основные причины – подорожание расходных материалов и уменьшение числа лицензий зарубежных авторов, которые издатели не могут продлить с 2022 года. Газета «Коммерсантъ» уточняет: кроме того, повлияли острый дефицит кадров в секторе книжной полиграфии, серьезные проблемы с мелованной бумагой, расходниками, техникой, а также запчастями к ней из-за санкций. Устаревшее оборудование и отсутствие инвестиций лишь усугубляют ситуацию.

Впрочем, все это не мешает творческому успеху митрополита Тихона (Шевкунова). Духовник Путина стал самым издаваемым автором в России в первом квартале нынешнего года.

Война затягивает

Тем временем власти не теряют времени и продолжают придумывать способы, как покрепче связать россиян воинской повинностью. На днях Минобороны РФ представило проект постановления, согласно которому граждан будут ставить на воинский учет без явки в военкоматы «на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе». Напомним, что единая база призывников должна появиться к осени и будет содержать информацию о личных и паспортных данных военнообязанного, месте регистрации и фактического пребывания, работе, образовании и состоянии здоровья. Впрочем, проблемы со здоровьем не помешают первичной постановке на учет без явки в военкомат – пригодность к службе с медицинской точки зрения будут проверять, когда гражданин в итоге дойдет до комиссариата. Другими словами, скрыться от воинского учета, избегая прямого контакта с военкоматом до достижения 27 лет, теперь точно не получится.

Видимо, чтобы молодым людям было проще свыкнуться с этой мыслью, в старших классах школы с нового учебного года введут курсы начальной военной подготовки и «обороны государства». Издательство «Просвещение» уже представило учебник ОБЖ с соответствующим модулем.

Тем же, кому посчастливилось не только попасть в базу, но и получить повестку с требованием отправиться в войска, теперь станет максимально сложно уехать за границу. Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий изъятие загранпаспортов в рамках меры по ограничению выезда из страны в связи с призывом на военную или альтернативную гражданскую службу. Передать документ в органы надо будет в течение пяти дней с момента «доведения до владельца паспорта решения об ограничении права гражданина РФ на выезд». С учетом нынешних реалий, о которых Eurasianet.org писал в предыдущем дайджесте, граждане рискуют больше свой паспорт и не увидеть. Кроме того, МВД, наконец, определилось с порядком ограничения прав на управление автомобилем для не явившихся в военкомат по повестке.

А чтобы граждане точно узнали, что их разыскивает армия РФ, Минобороны в дополнение к уже существующим опциям предложило извещать россиян о мобилизации через СМС по номерам, указанным на «Госуслугах».

Между тем неделей ранее отличилось и правительство РФ, разрешившее с 31 мая не расследовать аварии на опасных объектах, случившиеся в результате «военных действий» и терактов, в том числе на оккупированных территориях. Примечательно, что, как обнаружило издание The Insider, премьер Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление буквально за неделю до катастрофы на Каховской ГЭС, обернувшейся тяжелейшими гуманитарными, экологическими и экономическими последствиями для юга Украины.

При этом нельзя сказать, что россияне полностью довольны происходящим в стране. Например, 4 июня – в день рождения политзаключенного Алексея Навального – по всей России прошли акции в его поддержку, несмотря на очевидные риски и отъезд огромного числа оппозиционно настроенных россиян. По данным ОВД-инфо, в 27 городах страны были задержаны минимум 123 человека.

В целом в Кремле, видимо, понимают, что ситуация в стране и на фронте, частью которого прочно стала Белгородская область РФ, вероятно, вызывает у россиян много вопросов. Иначе сложно объяснить очередной перенос Прямой линии с президентом Путиным. Как выяснил «Коммерсантъ», общение с народом состоится не ранее конца года. В 2022-м разговор главы государства с гражданами был отменен из-за войны. В этом году война продолжается, и, судя по всему, у президента нет ответов даже на во много срежиссированные вопросы.